Fyra miljoner svenskars pensioner sjunker med krisande Stegra

stegra
Svensk pension är i farozonen för investeringsrundan i Stegra, men även i konkursen. Foto: Getty Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

Det verkar inte bli något grönt stål i Boden. Tråkigt för Boden, men också tråkigt för över fyra miljoner svenska pensionssparare vars pengar investerats i krisande Stegra.

Det finns gott om investerare som ångrar sina val att gå in med miljardbelopp i krisande Stegra, tidigare Green Steel, vars stålfabrik skulle vara ett med den klimatneutrala framtiden.

Men precis som med Northvolt blev det gröna guldet till sand. Och det är du som får betala.

Det är nämligen dina pengar som stoppats in i det onoterade högriskprojektet. I dubbel bemärkelse.

MISSA INTE: Separationens pris: 11 000 kronor – i månaden

Du får betala dubbelt

I första hand som skattebetalare, men även som pensionssparare.

AMF Pension är en av Sveriges största pensionsförvaltare, med 4 miljoner svenskars tjänstepensioner förvaltade hos sig. De flesta av dem arbetare via AMF LO.

De är också sjätte största ägare i Stegra med 1,8 miljarder kronor investerade, skriver Aftonbladet.

AMF sitter även i styrelsen för bolaget, med observationsstatus.

Allmänna pensionsfonder i skottgluggen

 Statliga pensionsfonden AP2 har gått in med 742 miljoner kronor, enligt Affärsvärlden.

Även fjärde AP-fonden har köpt aktier för minst 419 miljoner kronor, enligt Stegras årsredovisning.

Om Stegra går i konkurs får svenska pensionärer och pensionssparare betala med sina surt förvärvade pensionskronor.

Men även om bolaget räddas genom den nuvarande investeringsrundan så blir det svenska pensionssparare som får stå för fiolerna. Detta eftersom de två AP-fonderna (2 och 4) äger andelar i ägarbolaget Just Climate, Stegras största ägare. Om Stegra ska räddas är det Just Climate som kommer behöva gå in med pengar, och det betyder mer pengar från AP-fonderna.

Likheter med Northvolt

Stålindustrin är troligen världens smutsigaste industri, vilket gjorde att Stegras förhoppning om grönt stål mottagits med entusiasm. Men Vargas som grundade Stegra (Dåvarande H2 Green Steel) grundade även det gröna jätteprojektet Northvolt, som gick i konkurs i mars 2025. Och nu är Stegra i riskzonen för ett liknande öde.

Båda miljardprojekten Stegra och Northvolt har haft det gemensamt att de finansierats främst av lån och att de räknat med intäkter från fordonsindustrin, skriver Expressen.

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Senaste nytt

