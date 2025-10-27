Fyra miljoner svenskars pensioner sjunker med krisande Stegra

Det finns gott om investerare som ångrar sina val att gå in med miljardbelopp i krisande Stegra, tidigare Green Steel, vars stålfabrik skulle vara ett med den klimatneutrala framtiden.

Men precis som med Northvolt blev det gröna guldet till sand. Och det är du som får betala.

Det är nämligen dina pengar som stoppats in i det onoterade högriskprojektet. I dubbel bemärkelse.

Du får betala dubbelt

I första hand som skattebetalare, men även som pensionssparare.

AMF Pension är en av Sveriges största pensionsförvaltare, med 4 miljoner svenskars tjänstepensioner förvaltade hos sig. De flesta av dem arbetare via AMF LO.

De är också sjätte största ägare i Stegra med 1,8 miljarder kronor investerade, skriver Aftonbladet.

AMF sitter även i styrelsen för bolaget, med observationsstatus.