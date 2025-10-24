Bråttom: Det här måste du göra innan 9 november 

Tidigare i år fick miljontals svenskar dela på en rekordstor skatteåterbäring.

Mindre roligt var det för runt en halv miljon svenskar som sammanlagt fick betala 1,6 miljarder kronor i kvarskatt.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Bland dessa är nya pensionärer kraftigt överrepresenterade, konstaterar E55. Detta eftersom det ofta dras för lite skatt på pensionsutbetalningarna.

Nu påminner Skatteverket om ett viktigt datum: den 9 november är sista dagen att ansöka om jämkning om den ska börja gälla från januari 2026.

Lösningen: be om högre skatteavdrag – eller jämka

Ett sätt att slippa obehagliga överraskningar är såklart att be utbetalaren dra mer skatt varje månad. Men för den som vill vara säker på att skatten blir rätt från start är jämkning ett smidigt alternativ.

Jämkning innebär att “din huvudutbetalare gör ett lägre eller ett högre skatteavdrag från inkomsten än vad som ska göras enligt skattetabell. Syftet är att uppnå bättre överensstämmelse mellan preliminär skatt och din slutliga skatt”, skriver Skatteverket.

Jämkar du kan du förvisso gå miste om skatteåterbäring, men slipper även eventuell restskatt.

ANNONS

“Tänk på att kolla upp vad som gäller för just dig så du slipper att få kvarskatt att betala in i efterhand. Det gör du enkelt på Skatteverkets webbplats där det finns en e-tjänst för att beräkna din skatt”, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.