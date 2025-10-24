Det är förvisso några månader kvar till deklarationstider. Men redan nu vill Skatteverket påminna om ett viktigt datum.
Bråttom: Det här måste du göra innan 9 november
Tidigare i år fick miljontals svenskar dela på en rekordstor skatteåterbäring.
Mindre roligt var det för runt en halv miljon svenskar som sammanlagt fick betala 1,6 miljarder kronor i kvarskatt.
Bland dessa är nya pensionärer kraftigt överrepresenterade, konstaterar E55. Detta eftersom det ofta dras för lite skatt på pensionsutbetalningarna.
Nu påminner Skatteverket om ett viktigt datum: den 9 november är sista dagen att ansöka om jämkning om den ska börja gälla från januari 2026.
Lösningen: be om högre skatteavdrag – eller jämka
Ett sätt att slippa obehagliga överraskningar är såklart att be utbetalaren dra mer skatt varje månad. Men för den som vill vara säker på att skatten blir rätt från start är jämkning ett smidigt alternativ.
Jämkning innebär att “din huvudutbetalare gör ett lägre eller ett högre skatteavdrag från inkomsten än vad som ska göras enligt skattetabell. Syftet är att uppnå bättre överensstämmelse mellan preliminär skatt och din slutliga skatt”, skriver Skatteverket.
Jämkar du kan du förvisso gå miste om skatteåterbäring, men slipper även eventuell restskatt.
“Tänk på att kolla upp vad som gäller för just dig så du slipper att få kvarskatt att betala in i efterhand. Det gör du enkelt på Skatteverkets webbplats där det finns en e-tjänst för att beräkna din skatt”, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.
Gäller även dig som får tillbaka pengar
Jämkning är inte bara för den som väntar kvarskatt. Även de som brukar få stor skatteåterbäring kan jämka, så att man i stället betalar lite mindre skatt varje månad under året.
Har du till exempel höga ränteavdrag kan jämkning innebära mer pengar i plånboken redan nu – istället för först efter nästa deklaration.
Vill du att jämkningen ska börja gälla från januari 2026, behöver ansökan vara inne senast den 9 november.
Varför drabbas så många pensionärer av kvarskatt?
När man går i pension får man ofta flera utbetalningar varje månad – exempelvis från Pensionsmyndigheten, tjänstepensionsbolag och ibland även från fortsatt deltidsarbete.
Den största utbetalaren drar skatt enligt tabell, medan tjänstepensionsbolag och andra sidoarbetsgivare ofta drar en schablon på 30 procent.
Eftersom varje utbetalare drar skatt var för sig kan den totala skatten bli för låg, vilket leder till kvarskatt vid deklarationen.
Att ansöka om jämkning kan således vara ett sätt att slippa den överraskningen.
Vill du läsa mer om hur du ska hantera eventuell kvarskatt? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.
