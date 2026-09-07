En villa med pool för 3 500 kronor i månaden, restaurangmat för några tior och hela vardagen för omkring 9 500 kronor. Här är länderna där pensionen räcker längst – och alternativen för den som inte vill flytta fullt så långt.
Här räcker pensionen längst – fem billiga länder
Sol och bad i all ära. För den som funderar på att tillbringa pensionen utomlands kan även matpriser, hyror och vårdkostnader avgöra vart flyttlasset går.
I Global Retirement Index 2026 har International Living granskat 24 länder som är populära bland utländska pensionärer.
Länderna bedöms inom flera olika områden. I rapportens kostnadsranking är det däremot plånboken som står i centrum.
Organisationens medarbetare på plats har fått redovisa kostnader för bland annat hyra, el, mat, transporter och resor hem. Ju lägre levnadskostnader, desto högre poäng.
Alla fem topplaceringar går, kanske inte helt oväntat, till Asien.
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1. Sri Lanka – billigast av alla
Med 98 av 100 poäng tar Sri Lanka förstaplatsen.
Enligt International Livings exempel kan ett par leva ett ”påkostat liv” på Sri Lanka för motsvarande 21 000 kronor i månaden. Då ingår en villa vid stranden, resor runt ön, restaurangbesök, massage, spabehandlingar och olika nöjen.
Villan i rapportens exempel, utrustad med tropisk trädgård och mindre pool, kostar motsvarande 3 600 kronor i månaden.
Det går, dessutom, att komma undan betydligt billigare, om man tonar ner lyxen en aning.
Även maten lämnar förhållandevis små hål i plånboken. En lokal maträtt kan kosta omkring en tjuga medan en trerättersmiddag med dryck på en internationell restaurang landar på knappt 500 kronor för två.
2. Vietnam – ät ute varje dag
Vietnam följer tätt efter med sina 97 poäng.
Här kan en ensam person bo i en möblerad lägenhet i Hanois gamla kvarter för 4 700 kronor i månaden. Då ingår veckostädning och alla hushållskostnader.
Personen i rapportens exempel lagar ingen mat hemma, utan äter på restaurang eller beställer hem. Ändå stannar matbudgeten på omkring 2 300 kronor i månaden.
De sammanlagda utgifterna ligger på ungefär runt 10 000 kronor för en person. Då ingår även, transporter, massage, hårklippning och en och annan weekendresa. I städer som Nha Trang, Quy Nhon och Hoi An kan en motsvarande livsstil enligt rapporten vara ytterligare 10-20 procent billigare.
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3. Thailand – stor skillnad mellan orterna
Thailand får 96 poäng och tar således tredjeplatsen.
International Livings exempel kommer från Jomtien Beach utanför Pattaya. Där räcker omkring 19 000 kronor i månaden till boende, el, mat, nöjen och vård.
En möblerad lägenhet med ett sovrum, pool, gym och bevakning kan hyras för mindre än 5 700 kronor i månaden.
Din adress kan dock spela stor roll för kostnaderna. Exempelvis är Bangkok 15-20 procent dyrare än Jomtien Beach. I Chiang Mai går det enligt rapporten att leva gott för omkring 16 000 kronor i månaden, medan Phuket och Koh Samui snarare kräver runt 24 000 kronor.
4. Bali – billigt utanför högsäsongen
På fjärde plats hittar vi Bali i Indonesien, med 95 poäng.
Här kan ett par leva ”ett aktivt och förhållandevis påkostat liv” för omkring 24 000 kronor i månaden. Under lugnare månader kan utgifterna sjunka till 13 000 kronor.
Rapportens exempelpar hyr en villa nära stranden i Seminyak för 8 000 kronor i månaden. I hyran ingår el och andra hushållskostnader, kabel-tv samt städning tre gånger i veckan.
En lokal måltid med kyckling och ris kostar omkring 15 kronor. En frukost vid stranden går på ungefär 45.
Den som lockas av Bali behöver däremot hålla ett öga på kalendern. I de mest turisttäta delarna kan priserna fördubblas under juli, augusti och december.
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5. Malaysia – lev lokalt och spara
Malaysia fullbordar femman med sina 94 poäng.
I exempelvis Penang räcker 24 000 kronor i månaden till ett mycket bekvämt liv.
Då ingår bland annat en större lägenhet, matvaror, många restaurangbesök och en del vardagslyx.
En modern lägenhet med två sovrum, pool, gym och bevakning kostar enligt rapporten mellan ungefär 4 500 och 8 000 kronor i månaden. En äldre lägenhet kan hyras för omkring 4 000 kronor.
Lokal mat är billig. En tallrik char koay teow kostar drygt 10 kronor och en finare middag för två kostar sällan mer än 380.
Prisfördelen är dock som störst för den som lever mer som lokalbefolkningen.
Vill du inte flytta fullt så långt?
Den som gärna byter vintermörkret mot värme, men inte vill tillbringa en stor del av dygnet på ett flygplan, kan i stället rikta blicken mot södra Europa.
När 60plusbanken rankade de bästa länderna för svenska pensionärer blev resultatet som följer:
- Spanien
- Portugal
- Malta
- Frankrike
- Italien
Här vägs inte bara priserna in. Rankningen tar även hänsyn till vård, trygghet och hur enkelt det är för svenskar att bosätta sig och få vardagen att fungera.
Att de fem länderna ligger inom EU gör det också enklare för svenskar att bosätta sig där och få vardagen att fungera.
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