Högre lön brukar stå överst på önskelistan när det är dags att förhandla med chefen. Men den som vill bygga en förmögenhet bör be om något helt annat. Ja, åtminstone enligt miljardären Dylan Taylor.
Miljardärens råd: Be inte om högre lön – be om det här istället
En löneförhöjning ger mer pengar redan nästa månad. Aktier och optioner kan däremot växa i värde under många år. Förutsatt att det går bra för företaget, alltså.
Det är därför rymdentreprenören och miljardären Dylan Taylor tycker att unga ska sluta stirra sig blinda på lönekuvertet. Hans råd till generation Z är i stället att försöka få en ägarandel i företaget där de arbetar.
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Två sätt att tjäna pengar
Taylor grundade rymdteknikbolaget Voyager Technologies och blev miljonär redan vid 27 års ålder. Det var fem år tidigare än Warren Buffett nådde samma milstolpe.
Själv valde han tidigt att prioritera ägande framför en högre grundlön.
”Det finns två olika sätt att tjäna pengar: inkomst och ägande. Oavsett om du är anställd eller grundare tycker jag att du ska sträva efter mer ägande och mindre inkomst. Det är det som verkligen växer över tid”, säger han till Fortune.
Strategin visade sig bli lönsam. Taylor tjänade sina första miljoner genom att leda börsnoterade bolag inom bland annat elektronik, finans och bankverksamhet. Han investerade också i fastigheter och företag som Robinhood, Relativity Space och Calm.
Tillsammans med börsnoteringen av Voyager Technologies har investeringarna gjort honom till miljardär. Fortune uppger att tidningen har granskat en sammanställning av hans ekonomiska handlingar och kunnat bekräfta miljardärsstatusen.
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Även unga kan fråga
Aktier och optioner är inte bara något för företagsgrundare och höga chefer, anser Taylor. Han menar att även en 24-åring i början av karriären kan försöka förhandla till sig en del av företagets framtida värde.
En sådan begäran kan dessutom imponera på arbetsgivaren, eftersom den visar att den anställde tror på verksamheten och vill vara med och skapa långsiktigt värde.
”Om någon kom till dig och sade: ’Jag vill faktiskt tjäna mindre, men jag vill ha mer av det värde vi skapar tillsammans’ – tror jag att de flesta chefer skulle välkomna det”, säger Taylor.
Även om chefen inte själv får fatta beslutet kan frågan skickas vidare uppåt i organisationen. För företaget finns också en uppenbar fördel: ersättningen blir värdefull först om bolaget lyckas.
Fungerar inte överallt
Rådet passar förstås inte alla arbetsplatser. Möjligheten är störst inom teknikbolag och startupföretag, förklarar Taylor.
På mer traditionella företag kan svaret mycket väl bli nej. Då rekommenderar han att den anställde frågar vad som krävs för att bli berättigad till optioner längre fram.
””ag tycker att det förändrar hur de ser på dig. Det blir ungefär: Det här är någon som fokuserar på att skapa värde. Jag tror att det sänder en bra signal”, säger han.
Ägandet kan bli värdelöst
Den möjliga belöningen är stor, men det är även risken. Den som väljer optioner framför lön byter säkra pengar i plånboken mot ett löfte om framtida värde.
Om företaget växer och börsnoteras eller köps upp kan ägarandelen bli mycket värdefull. Misslyckas bolaget kan den i stället bli värd lite eller ingenting.
För den som saknar möjlighet att få aktier genom jobbet finns där ett snäppet mindre dramatiskt alternativ. Finansprofilen och författaren Ramit Sethi rekommenderar unga att automatisera sitt sparande i en billig indexfond – och sedan låta pengarna vara.
”När du är ung har du en lyx som ingen annan har, och det är tid”, säger han till Fortune.
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