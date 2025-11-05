Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Vill du lyxa till det som pensionär? Så mycket pengar krävs 

Sommarstuga – en lyx få förunnat? (Foto: Gabriella Bruske/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Bil, sommarstuga och resor.. hur stor pension krävs egentligen för att man ska kunna unna sig lite guldkant?

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Svensk pension är inte som den en gång var. Faktum är att den allmänna pensionen har minskat från drygt 60 till 43 procent av slutlönen vilket idag innebär att 7 av 10 pensionärer inte klarar sig på allmän pension

Att kunna lyxa till det är således inte en verklighet för majoriteten. 

Nu har Dagens Industri räknat på hur stor pension som krävs för den som vill kunna unna sig lite extra. Det rapporterar E55

En budget utan några större utsvävningar

För en ensamstående pensionär i hyresrätt, med en boendekostnad på 8 000 kronor, kan en pension på cirka 26 000 kronor i månaden före skatt ge ett litet överskott. 

Efter skatt blir det ungefär 20 900 kronor kvar, vilket enligt Di:s beräkningar ger 3 500 kronor över varje månad när nödvändiga utgifter är betalda.

Men det är en budget utan några större utsvävningar – varken bil, sommarstuga eller resor är inräknat. Kostnaderna bygger på Konsumentverkets uppskattningar för 2025 och beskriver snarare en försiktig vardag än en guldkantad tillvaro.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

”Att gå i pension innebär ett betydande inkomstbortfall och de flesta behöver anpassa sin ekonomi. Boende och transport är ofta stora utgiftsposter”, säger Dan Adolphson Björck, pensionsekonom på Minpension, till DI. 

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

27 okt. 2025

Bil, sommarstuga – och högre kostnader

För den som vill ha bil och sommarstuga krävs mer pengar. 

I Di:s andra exempel landar pensionen på 39 000 kronor före skatt, vilket motsvarar cirka 31 000 kronor efter skatt. Då uppskattas kostnaderna till 27 000 kronor i månaden, där både en begagnad bil och sommarstugekostnader är inräknade. Därefter återstår cirka 4 000 kronor. 

De riktigt höga pensionerna

För den som haft en lång karriär med hög lön kan pensionen bli betydligt större. Di:s beräkningar visar att en tidigare höginkomsttagare kan få omkring 70 000 kronor i pension, vilket ger cirka 48 000 kronor efter skatt.

Med sommarstuga och bil inräknat uppskattas utgifterna uppgå till närmare 30 000 kronor i månaden. Och då återstår fortfarande cirka 18 000 kronor. 

Vill du veta vilka som får 70 000 kronor i allmän pension, varje månad? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
LyxPensionPensionär
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS