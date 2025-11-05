Bil, sommarstuga och resor.. hur stor pension krävs egentligen för att man ska kunna unna sig lite guldkant?
Vill du lyxa till det som pensionär? Så mycket pengar krävs
Svensk pension är inte som den en gång var. Faktum är att den allmänna pensionen har minskat från drygt 60 till 43 procent av slutlönen vilket idag innebär att 7 av 10 pensionärer inte klarar sig på allmän pension.
Att kunna lyxa till det är således inte en verklighet för majoriteten.
Nu har Dagens Industri räknat på hur stor pension som krävs för den som vill kunna unna sig lite extra. Det rapporterar E55.
En budget utan några större utsvävningar
För en ensamstående pensionär i hyresrätt, med en boendekostnad på 8 000 kronor, kan en pension på cirka 26 000 kronor i månaden före skatt ge ett litet överskott.
Efter skatt blir det ungefär 20 900 kronor kvar, vilket enligt Di:s beräkningar ger 3 500 kronor över varje månad när nödvändiga utgifter är betalda.
Men det är en budget utan några större utsvävningar – varken bil, sommarstuga eller resor är inräknat. Kostnaderna bygger på Konsumentverkets uppskattningar för 2025 och beskriver snarare en försiktig vardag än en guldkantad tillvaro.
”Att gå i pension innebär ett betydande inkomstbortfall och de flesta behöver anpassa sin ekonomi. Boende och transport är ofta stora utgiftsposter”, säger Dan Adolphson Björck, pensionsekonom på Minpension, till DI.
Bil, sommarstuga – och högre kostnader
För den som vill ha bil och sommarstuga krävs mer pengar.
I Di:s andra exempel landar pensionen på 39 000 kronor före skatt, vilket motsvarar cirka 31 000 kronor efter skatt. Då uppskattas kostnaderna till 27 000 kronor i månaden, där både en begagnad bil och sommarstugekostnader är inräknade. Därefter återstår cirka 4 000 kronor.
De riktigt höga pensionerna
För den som haft en lång karriär med hög lön kan pensionen bli betydligt större. Di:s beräkningar visar att en tidigare höginkomsttagare kan få omkring 70 000 kronor i pension, vilket ger cirka 48 000 kronor efter skatt.
Med sommarstuga och bil inräknat uppskattas utgifterna uppgå till närmare 30 000 kronor i månaden. Och då återstår fortfarande cirka 18 000 kronor.
Vill du veta vilka som får 70 000 kronor i allmän pension, varje månad? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
