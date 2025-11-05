Vill du lyxa till det som pensionär? Så mycket pengar krävs 

Svensk pension är inte som den en gång var. Faktum är att den allmänna pensionen har minskat från drygt 60 till 43 procent av slutlönen vilket idag innebär att 7 av 10 pensionärer inte klarar sig på allmän pension.

Att kunna lyxa till det är således inte en verklighet för majoriteten.

Nu har Dagens Industri räknat på hur stor pension som krävs för den som vill kunna unna sig lite extra. Det rapporterar E55.

En budget utan några större utsvävningar

För en ensamstående pensionär i hyresrätt, med en boendekostnad på 8 000 kronor, kan en pension på cirka 26 000 kronor i månaden före skatt ge ett litet överskott.

Efter skatt blir det ungefär 20 900 kronor kvar, vilket enligt Di:s beräkningar ger 3 500 kronor över varje månad när nödvändiga utgifter är betalda.

Men det är en budget utan några större utsvävningar – varken bil, sommarstuga eller resor är inräknat. Kostnaderna bygger på Konsumentverkets uppskattningar för 2025 och beskriver snarare en försiktig vardag än en guldkantad tillvaro.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

”Att gå i pension innebär ett betydande inkomstbortfall och de flesta behöver anpassa sin ekonomi. Boende och transport är ofta stora utgiftsposter”, säger Dan Adolphson Björck, pensionsekonom på Minpension, till DI.