Många pensionärer går miste om en extra slant varje månad. Det handlar om det så kallade inkomstpensionstillägget.
Då går du miste om extra pengar i pensionen
Tillägget är främst till för personer som arbetat länge men haft låg lön, berättar Monica Zettervall i en intervju med News55.
Men det finns en gräns för hur mycket – eller lite – man får ha i pension för att kvala in.
Två gränser
Den som har mer än 18 838 kronor i månaden i inkomstgrundad pension får inte något tillägg alls. Men även den som har mindre än 9 973 kronor i månaden går miste om tillägget.
“Tillägget är främst tänkt för personer som har arbetat ett långt arbetsliv i Sverige men haft relativt låg lön. Det baseras på storleken på den inkomstgrundade pensionen, men också på hur många år med pensionsgrundande inkomst man har tjänat in”, säger Zettervall till News55.
Det betyder att många med mycket låg pension inte får tillägget.
En belöning för ett långt arbetsliv
Hur stort tillägget blir beror på hur många år man arbetat och hur mycket man tjänat in. För full nivå krävs ett visst antal år med pensionsgrundande inkomst:
- 30 år för dem födda 1937 eller tidigare
- 35 år för dem födda 1938–1944
- 40 år för dem födda 1945 eller senare
“Om du inte har så många år med pensionsgrundande inkomst som krävs för ett oreducerat inkomstpensionstillägg, kommer inkomstpensionstillägget att räknas proportionerligt i förhållande till det antal år du har tjänat in”, skriver Pensionsmyndigheten.
En person född 1956 med 30 års arbete får exempelvis 30/40-delar av tillägget.
“Tanken var att rikta tillägget till de människor som har jobbat ett helt arbetsliv men ändå har en låg inkomstgrundad pension”, säger Zettervall.
Hon tillägger att politiken ville skapa ett “respektavstånd” – alltså se till att den som arbetat och betalat skatt ändå får lite mer än den som helt lever på garantipension och bostadstillägg.
Så funkar utbetalningen
För att få inkomstpensionstillägget måste man ha fyllt 66 år och börjat ta ut sin inkomstgrundade pension. Tar man ut halva pensionen får man halva tillägget.
Man behöver inte ansöka separat – det betalas ut automatiskt tillsammans med den allmänna pensionen.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
