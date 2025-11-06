Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Då går du miste om extra pengar i pensionen

Pensionen
Tillägget är främst till för personer som arbetat länge men haft låg lön, berättar Monica Zettervall (Foto: Henrik Montgomery/TT/Pensionsmyndigheten)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Många pensionärer går miste om en extra slant varje månad. Det handlar om det så kallade inkomstpensionstillägget.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Tillägget är främst till för personer som arbetat länge men haft låg lön, berättar Monica Zettervall i en intervju med News55

Men det finns en gräns för hur mycket – eller lite – man får ha i pension för att kvala in.

Två gränser 

Den som har mer än 18 838 kronor i månaden i inkomstgrundad pension får inte något tillägg alls. Men även den som har mindre än 9 973 kronor i månaden går miste om tillägget. 

“Tillägget är främst tänkt för personer som har arbetat ett långt arbetsliv i Sverige men haft relativt låg lön. Det baseras på storleken på den inkomstgrundade pensionen, men också på hur många år med pensionsgrundande inkomst man har tjänat in”, säger Zettervall till News55.

Det betyder att många med mycket låg pension inte får tillägget. 

Läs mer: För låg pension – inget inkomstpensionstillägg. E55

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

27 okt. 2025

En belöning för ett långt arbetsliv

Hur stort tillägget blir beror på hur många år man arbetat och hur mycket man tjänat in. För full nivå krävs ett visst antal år med pensionsgrundande inkomst:

ANNONS
  • 30 år för dem födda 1937 eller tidigare
  • 35 år för dem födda 1938–1944
  • 40 år för dem födda 1945 eller senare

“Om du inte har så många år med pensionsgrundande inkomst som krävs för ett oreducerat inkomstpensionstillägg, kommer inkomstpensionstillägget att räknas proportionerligt i förhållande till det antal år du har tjänat in”, skriver Pensionsmyndigheten

En person född 1956 med 30 års arbete får exempelvis 30/40-delar av tillägget.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

“Tanken var att rikta tillägget till de människor som har jobbat ett helt arbetsliv men ändå har en låg inkomstgrundad pension”, säger Zettervall.

Hon tillägger att politiken ville skapa ett “respektavstånd” – alltså se till att den som arbetat och betalat skatt ändå får lite mer än den som helt lever på garantipension och bostadstillägg.

Så funkar utbetalningen

För att få inkomstpensionstillägget måste man ha fyllt 66 år och börjat ta ut sin inkomstgrundade pension. Tar man ut halva pensionen får man halva tillägget.

Man behöver inte ansöka separat – det betalas ut automatiskt tillsammans med den allmänna pensionen.

ANNONS

Läs även: Vill du lyxa till det som pensionär? Så mycket pengar krävs. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
inkomstPensionPensionär
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS