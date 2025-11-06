Då går du miste om extra pengar i pensionen

Tillägget är främst till för personer som arbetat länge men haft låg lön, berättar Monica Zettervall i en intervju med News55.

Men det finns en gräns för hur mycket – eller lite – man får ha i pension för att kvala in.

Två gränser

Den som har mer än 18 838 kronor i månaden i inkomstgrundad pension får inte något tillägg alls. Men även den som har mindre än 9 973 kronor i månaden går miste om tillägget.

“Tillägget är främst tänkt för personer som har arbetat ett långt arbetsliv i Sverige men haft relativt låg lön. Det baseras på storleken på den inkomstgrundade pensionen, men också på hur många år med pensionsgrundande inkomst man har tjänat in”, säger Zettervall till News55.

Det betyder att många med mycket låg pension inte får tillägget.

Läs mer: För låg pension – inget inkomstpensionstillägg. E55