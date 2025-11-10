Dagens PS
Så mycket pengar behöver du när du går i pension 

Pension
Vill man ha råd med resor krävs bra mycket mer än basbudget (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

De allra flesta får mindre pengar att röra sig med när de går i pension. Men hur stor inkomst behövs egentligen för att man ska klara sig som pensionär? 

En genomsnittlig pension ligger idag på omkring 22 000 kronor före skatt. 

Men hur mycket pengar krävs för att man ska klara sig? Enligt beräkningar från minPension ligger svaret någonstans mellan 19 000 och 40 000 kronor i månaden före skatt – beroende på vilken livsstil du vill ha.

Man har tagit fram tre typbudgetar – en för bas-, en för medel- och en för pluspensionärer – baserade på Konsumentverkets beräkningar för 2025. Beräkningarna utgår från att man bor ensam, eftersom ”i princip alla förhållanden slutar med att en blir ensam kvar”. 

Basbudget: knappt något kvar efter räkningarna

En pensionär kan, på en stram budget, klara sig på 19 000 kronor i pension före skatt. Till den här gruppen hör inte minst kvinnor med garantipension och bostadstillägg. 

Efter skatt och bidrag återstår ungefär 19 100 kronor. När hyran, maten och andra nödvändiga utgifter är betalda finns cirka 1 900 kronor kvar till annat.

Konsumentverkets nivå för basbudget omfattar bara nödvändiga utgifter, inga tillägg. MinPension har dock adderat kostnader för resor i kollektivtrafiken. 

Medelpensionären får lite andrum

Lite bättre klarar man sig på omkring 26 000 kronor i pension före skatt, cirka 20 900 kronor efter skatt. Hit hör ofta personer med en lång yrkeskarriär samt höginkomsttagare som valt att gå i pension tidigare.

När månadens kostnader på drygt 17 000 kronor är betalda finns 3 450 kronor kvar, vilket ger utrymme för exempelvis restaurangbesök eller resor, menar minPension. 

Pluspensionären kan unna sig mer

För den som når upp till 40 000 kronor i pension före skatt öppnas, inte helt oväntat, helt andra dörrar. Efter skatt återstår cirka 31 000 kronor. När alla kostnader är betalada (här inkluderas även bil, sommarstuga och resor), återstår fortfarande omkring 5 750 kronor. 

Den här gruppen består ofta av personer med höga inkomster och långa yrkesliv. 

Sommarstuga – en lyx få förunnat? (Foto: Gabriella Bruske/TT)

Många klarar sig inte 

I slutändan är dock verkligheten tuff för många.  

Den allmänna pensionen har sjunkit från att motsvara drygt 60 procent av slutlönen till bara 43 procent. Tjänstepensionen har fördubblats på en generation och räddar många från fattigdom, men den väger inte upp för tappet i den allmänna pensionen.

Tillsammans når dagens pensionärer (födda 1955) bara upp till 66 procent av sin tidigare lön, jämfört med 80 procent för 1937-kullen.

Bakom siffrorna döljer sig också stora skillnader mellan kvinnor och män. Enligt Pensionsmyndigheten är kvinnors pension i genomsnitt 26 procent lägre än männens.

Den genomsnittliga totala pensionen för män boende i Sverige är 25 200 kronor per månad före skatt, medan kvinnor i genomsnitt får 18 600 kronor

Vill du veta hur mycket pengar som krävs för att du ska kunna lyxa till det som pensionär? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.

Matilda Habbe
