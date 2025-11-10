Så mycket pengar behöver du när du går i pension 

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Medelpensionären får lite andrum

Lite bättre klarar man sig på omkring 26 000 kronor i pension före skatt, cirka 20 900 kronor efter skatt. Hit hör ofta personer med en lång yrkeskarriär samt höginkomsttagare som valt att gå i pension tidigare.

När månadens kostnader på drygt 17 000 kronor är betalda finns 3 450 kronor kvar, vilket ger utrymme för exempelvis restaurangbesök eller resor, menar minPension.

Pluspensionären kan unna sig mer

För den som når upp till 40 000 kronor i pension före skatt öppnas, inte helt oväntat, helt andra dörrar. Efter skatt återstår cirka 31 000 kronor. När alla kostnader är betalada (här inkluderas även bil, sommarstuga och resor), återstår fortfarande omkring 5 750 kronor.

Den här gruppen består ofta av personer med höga inkomster och långa yrkesliv.

Sommarstuga – en lyx få förunnat? (Foto: Gabriella Bruske/TT)

Många klarar sig inte

I slutändan är dock verkligheten tuff för många.

Den allmänna pensionen har sjunkit från att motsvara drygt 60 procent av slutlönen till bara 43 procent. Tjänstepensionen har fördubblats på en generation och räddar många från fattigdom, men den väger inte upp för tappet i den allmänna pensionen.

Tillsammans når dagens pensionärer (födda 1955) bara upp till 66 procent av sin tidigare lön, jämfört med 80 procent för 1937-kullen.

Bakom siffrorna döljer sig också stora skillnader mellan kvinnor och män. Enligt Pensionsmyndigheten är kvinnors pension i genomsnitt 26 procent lägre än männens.

Den genomsnittliga totala pensionen för män boende i Sverige är 25 200 kronor per månad före skatt, medan kvinnor i genomsnitt får 18 600 kronor.

