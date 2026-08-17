Arbetsgivarens rätt att flytta anställda är större än många tror, men den har tydliga gränser. En arbetsrättsjurist förklarar var de går.
Chefen vill omplacera dig – det har du rätt att säga nej till
Gen Z anses lata i arbetsgivarnas ögon, och arbetsgivarna sparkar därför sina anställda på löpande band.
Många arbetsgivare tvekar att anställa nyexaminerade överhuvudtaget visar det sig i undersökningar.
Samtidigt drar sig anställda för att ryta ifrån när det gäller arbetsgivarna – och stämma sin chefer. Rädslan för höga kostnader bidrar starkt.
Vad gäller då när det kommer till omplaceringar?
Chefen måste hålla sig till regler
Det är inte fritt spelutrymme för arbetsgivarna – de måste hålla sig inom vissa riktlinjer.
Men vad arbetsgivaren faktiskt får göra beror på om förändringen ligger inom arbetstagarens arbetsskyldighet eller om det handlar om en så stor förändring att anställningen i praktiken blir en annan.
”Det vanligaste vi möter är frågor om omplaceringar kopplat till arbetsbrist, alltså när en tjänst försvinner. I de fallen är arbetsgivaren skyldig att söka omplacera arbetstagaren till vakanta tjänster”, säger Jens Jönsson, central ombudsman på tjänstemannafacket Unionen, till GP.
Grundprincipen är att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Det innebär att arbetsgivaren i många fall kan ge en anställd andra arbetsuppgifter, så länge de ligger inom ramen för anställningen.
Måste säga ja – ibland
Det betyder att en arbetstagare inte alltid kan säga nej bara för att arbetsuppgifterna förändras.
Men arbetsgivaren kan inte få fritt spelutrymme.
En förändring som innebär att anställningen får ett helt annat innehåll kan bedömas på ett annat sätt.
Det är alltså inte bara jobbtiteln som avgör. Arbetsuppgifternas innehåll, ansvar, kvalifikationsnivå och omständigheterna har betydelse.
Flytta runt – ibland
Ibland måste arbetstagaren även packa väskorna och flytta till andra städer.
”I första hand ska man se över omplacering på den enhet där den nuvarande anställningen finns, men man kan få acceptera att arbetet är på annan ort”, klargör Jens Jönsson.
Men även här finns det tydliga gränser – om en person anses ha tillräckliga band till orten genom exempelvis sin familj – kan den personen ha rätt att avböja arbete på annan ort.
Vid en omplacering i samband med uppsägning finns också regler om vad som händer med anställningsvillkoren.
Under uppsägningstiden har arbetstagaren exempelvis rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetsgivaren ändrar arbetsuppgifterna.
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