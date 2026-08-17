Chefen vill omplacera dig – det har du rätt att säga nej till

Samtidigt drar sig anställda för att ryta ifrån när det gäller arbetsgivarna – och stämma sin chefer. Rädslan för höga kostnader bidrar starkt.

Vad gäller då när det kommer till omplaceringar?

Chefen måste hålla sig till regler

Det är inte fritt spelutrymme för arbetsgivarna – de måste hålla sig inom vissa riktlinjer.

Men vad arbetsgivaren faktiskt får göra beror på om förändringen ligger inom arbetstagarens arbetsskyldighet eller om det handlar om en så stor förändring att anställningen i praktiken blir en annan.

”Det vanligaste vi möter är frågor om omplaceringar kopplat till arbetsbrist, alltså när en tjänst försvinner. I de fallen är arbetsgivaren skyldig att söka omplacera arbetstagaren till vakanta tjänster”, säger Jens Jönsson, central ombudsman på tjänstemannafacket Unionen, till GP.

Grundprincipen är att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Det innebär att arbetsgivaren i många fall kan ge en anställd andra arbetsuppgifter, så länge de ligger inom ramen för anställningen.