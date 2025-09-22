Svenska bolånetagare betalar fortfarande flera tusen kronor mer varje år hos storbankerna än hos “transparenta aktörer”. Det menar Skandia i en ny rapport.
Larmet: Svenska hushåll betalar tusenlappar i onödan
Mest läst i kategorin
Sex riksdagspartier vill se storreform – comeback för fastighetsskatten?
Fastighetsskatten var älskad av ekonomerna men hatad av folket. Snart två decennier efter att den avskaffade är den fortfarande ett hett diskussionsämne. Skatten kom till i den omfattande svenska skattereformen 1991 – och nu är en stor majoritet av riksdagspartierna positiva till en ny storreform visar en enkät från Svenska Dagbladet. Läs även: Börsraketens vd: …
Han sänkte din pension – så får du 90 000 i lägre skatt
En ”rabatt” från Göran Perssons tid gör att du får lägre pension än utlovat. Samtidigt kan du tack vare nya regler få upp till 92 000 kronor i lägre skatt på pensionen. I veckan har vi även visat hur tajming och små beslut kan ge helt olika utfall i plånboken. Nedan sammanfattar veckans mest lästa …
Så sparar svenskarna nu – experterna förbluffade
Svenskarnas sparande har tagit en oväntad vändning. En ny analys från SCB visar ett skifte som får experter att reagera. På bara fem år har svenska hushåll gått från att låna mer än de sparar till att bygga upp buffertar. Nu skiftar också det svenska sparandet mot en ny riktning. Bankkontot tappar mark medan fonder …
Bakslag: Nu är det svårare att sälja hus i Sverige
Den svenska bostadsmarknaden tappade fart i augusti. Enligt SBAB och Boolis månatliga rapport Bomarknadstempen blev det svårare att sälja hus, vilket drog ner temperaturen på marknaden. Bostadsmarknaden präglas av oro. Osäkerheten har bitit sig fast hos svenskarna medan ett skakigt världsläge med krig och handelspolitisk turbulens har lagt en våt filt över hushållens flyttplaner. Nu …
Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst
Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister – och betydligt billigare flygbiljetter. Höstlov, potatislov, allhelgonalov och läslov. Vi kan konstatera att kärt lov har många namn. Vi kan också konstatera att det är ett lov då många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader. Och det kan löna sig. …
Enligt en rapport från Ferratum lägger svenska hushåll den största andelen av sin disponibla inkomst på bolån eller hyra i hela Europa.
Och i många fall betalar vi mer än vi behöver. Det konstaterade Finansinspektionen i början av september.
När Skandia nu jämför sin egen öppna prismodell med storbankernas förhandlingsmodell ligger skillnaden i betald ränta på 1 600 och 5 100 kronor per år, beroende på bostadens läge och storlek.
5 000 kronor
Exempelvis blir merkostnaden för en bostadsrätt i Stockholms innerstad över 4 000 kronor per år. I Göteborg handlar det om drygt 5 100 kronor för en mellanstor lägenhet, medan mindre studentlägenheter i Uppsala kostar omkring 1 600 kronor mer om lånet tas hos en storbank.
“Bolånemarknaden måste bli mer rättvis. Idag avgör din förmåga att förhandla vilken ränta du får, inte bara din ekonomi. Vi menar att kunderna har rätt att inför en förhandling ha tillgång till samma information som banken om vilka räntor som är möjliga. Det är dags att vända på maktbalansen”, säger Arvid Krönmark, vd på Skandiabanken, i ett pressmeddelande.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Orättvisa villkor
Rapporten visar att storbankernas system gör att kunder behandlas olika trots likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Den som är skicklig på att förhandla eller hotar med att byta bank kan pressa ner sin ränta, medan lojala kunder ofta fastnar på högre nivåer.
Kunder med hög inkomst och låg belåningsgrad kan till och med få räntor som är lägre än vad som är motiverat för lånet – rabatter som i praktiken finansieras av andra hushåll med sämre förutsättningar.
Resultatet blir ett orättvist system där “lika kunder inte behandlas lika”, enligt rapporten.
Nya regler krävs
Sedan juli i år måste bankerna informera kunder när tillfälliga ränterabatter löper ut. Skandia menar dock att det är långt ifrån tillräckligt.
Banken vill se en regeländring som tvingar storbankerna att redovisa sin lägsta möjliga ränta och kriterierna för att få den, redan innan en förhandling inleds.
“Vi vill se en bolånemarknad där lika kunder behandlas lika. När räntan sätts öppet kan hushållen göra kloka jämförelser och konkurrensen stärks. Vårt förslag är enkelt, genomförbart och skulle göra stor skillnad för Sveriges bolånetagare”, säger Arvid Krönmark.
Tusenlappar i onödiga kostnader
Trots att skillnaderna har minskat något jämfört med förra året handlar det fortfarande om betydande belopp. För många hushåll kan påslaget summera till över 100 000 kronor under boendetiden.
Rapporten konstaterar att dagens modell skapar ett system som missgynnar transparens och gör det svårt för kunder att jämföra banker på ett rättvist sätt.
Skandia driver därför frågan om en mer öppen och jämförbar bolånemarknad, där hushåll inte längre behöver betala tusenlappar extra på grund av sin förhandlingsförmåga – eller brist på den.
Vill du veta hur man kan få noll procents ränta på bolånet? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Porsche stora sänket på Europas börser
Tyska lyx- och sportbilstillverkaren Porsche har dragit ner sina lönsamhetsprognoser för 2025, det drabbar aktien hårt. Under måndagens inledande handdel på Europas börser ledde Porsche nedgångarna i samband med CNBC.s börsrapport. Aktien i Porsche stod då på minus med omkring 6,7 procent. Företaget har nyligen justerat ned sina prognoser för årets lönsamhet, dessutom har den …
Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken
Svenskarnas konsumtion ökar efter sommaren. Färska siffror visar att hushållen spenderar mer, men frågan är om trenden håller i sig. Svenskarna har börjat öppna plånboken igen. Nya siffror visar en uppgång i hushållens konsumtion. Men frågan är om trenden håller i sig eller om optimismen snart klingar av. Missa inte: Så sparar svenskarna nu – …
Oppositionens dom: "Panikbudget, sms-lån och svindlar-regering”
Regeringen har nu presenterat höstbudgeten i sin helhet. Som väntat lät oppositionens kritik inte vänta på sig. Flera partier och organisationer dömer ut satsningarna som kortsiktiga, otillräckliga och rent av skadliga för välfärden. Regeringens budget för 2026 innehåller flera satsningar som ska ge lättnader i hushållens ekonomi. Bland annat går 21,4 miljarder till ett nytt …
Här läcker stränderna metan
Forskare har hittat stränder i Danmark och Australien som läcker metan. Det bådar inte gott för klimatet menar experterna. Metan är känd som en stark och kortlivad växthusgas, som ofta påträffas i exempelvis våtmarker och risfält. Metan påverkar klimatet Gasen bildas vid nedbrytning av organiskt material i ofta syrefattiga miljöer och forskare har länge varnat …
Den nya skatten kallas "kommunistskatt"
Ett nytt skatteförslag skakar Frankrike. Kritiker varnar för ekonomiskt haveri, medan stödet bland de franska väljarna är massivt. Striden gäller den så kallade Zucman-skatten, en ny förmögenhetsskatt som fått näringslivet att gå i taket och opinionen att sluta upp bakom kravet att beskatta de rikaste. Missa inte: Mellan isarna: Kinas nya genväg till Europa. Dagens …