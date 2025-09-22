Larmet: Svenska hushåll betalar tusenlappar i onödan 

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Orättvisa villkor

Rapporten visar att storbankernas system gör att kunder behandlas olika trots likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Den som är skicklig på att förhandla eller hotar med att byta bank kan pressa ner sin ränta, medan lojala kunder ofta fastnar på högre nivåer.

Kunder med hög inkomst och låg belåningsgrad kan till och med få räntor som är lägre än vad som är motiverat för lånet – rabatter som i praktiken finansieras av andra hushåll med sämre förutsättningar.

Resultatet blir ett orättvist system där “lika kunder inte behandlas lika”, enligt rapporten.

Nya regler krävs

Sedan juli i år måste bankerna informera kunder när tillfälliga ränterabatter löper ut. Skandia menar dock att det är långt ifrån tillräckligt.

Banken vill se en regeländring som tvingar storbankerna att redovisa sin lägsta möjliga ränta och kriterierna för att få den, redan innan en förhandling inleds.

“Vi vill se en bolånemarknad där lika kunder behandlas lika. När räntan sätts öppet kan hushållen göra kloka jämförelser och konkurrensen stärks. Vårt förslag är enkelt, genomförbart och skulle göra stor skillnad för Sveriges bolånetagare”, säger Arvid Krönmark.

Tusenlappar i onödiga kostnader

Trots att skillnaderna har minskat något jämfört med förra året handlar det fortfarande om betydande belopp. För många hushåll kan påslaget summera till över 100 000 kronor under boendetiden.

Rapporten konstaterar att dagens modell skapar ett system som missgynnar transparens och gör det svårt för kunder att jämföra banker på ett rättvist sätt.

Skandia driver därför frågan om en mer öppen och jämförbar bolånemarknad, där hushåll inte längre behöver betala tusenlappar extra på grund av sin förhandlingsförmåga – eller brist på den.

