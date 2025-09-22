Dagens PS
Larmet: Svenska hushåll betalar tusenlappar i onödan 

Förhandlade bolån kostar svenska hushåll upp till 5 000 kronor mer
Förhandlade bolån kostar svenska hushåll upp till 5 000 kronor mer (Foto: Anders Wiklund/TT/Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Svenska bolånetagare betalar fortfarande flera tusen kronor mer varje år hos storbankerna än hos “transparenta aktörer”. Det menar Skandia i en ny rapport. 

Enligt en rapport från Ferratum lägger svenska hushåll den största andelen av sin disponibla inkomst på bolån eller hyra i hela Europa. 

Och i många fall betalar vi mer än vi behöver. Det konstaterade Finansinspektionen i början av september. 

När Skandia nu jämför sin egen öppna prismodell med storbankernas förhandlingsmodell ligger skillnaden i betald ränta på 1 600 och 5 100 kronor per år, beroende på bostadens läge och storlek.

5 000 kronor 

Exempelvis blir merkostnaden för en bostadsrätt i Stockholms innerstad över 4 000 kronor per år. I Göteborg handlar det om drygt 5 100 kronor för en mellanstor lägenhet, medan mindre studentlägenheter i Uppsala kostar omkring 1 600 kronor mer om lånet tas hos en storbank.

“Bolånemarknaden måste bli mer rättvis. Idag avgör din förmåga att förhandla vilken ränta du får, inte bara din ekonomi. Vi menar att kunderna har rätt att inför en förhandling ha tillgång till samma information som banken om vilka räntor som är möjliga. Det är dags att vända på maktbalansen”, säger Arvid Krönmark, vd på Skandiabanken, i ett pressmeddelande

Årlig räntekostnad Skandia vs storbankerna
Årlig räntekostnad Skandia vs storbankerna (Foto: Skandia)
Orättvisa villkor

Rapporten visar att storbankernas system gör att kunder behandlas olika trots likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Den som är skicklig på att förhandla eller hotar med att byta bank kan pressa ner sin ränta, medan lojala kunder ofta fastnar på högre nivåer.

Kunder med hög inkomst och låg belåningsgrad kan till och med få räntor som är lägre än vad som är motiverat för lånet – rabatter som i praktiken finansieras av andra hushåll med sämre förutsättningar.

Resultatet blir ett orättvist system där “lika kunder inte behandlas lika”, enligt rapporten.

Nya regler krävs

Sedan juli i år måste bankerna informera kunder när tillfälliga ränterabatter löper ut. Skandia menar dock att det är långt ifrån tillräckligt.

Banken vill se en regeländring som tvingar storbankerna att redovisa sin lägsta möjliga ränta och kriterierna för att få den, redan innan en förhandling inleds.

“Vi vill se en bolånemarknad där lika kunder behandlas lika. När räntan sätts öppet kan hushållen göra kloka jämförelser och konkurrensen stärks. Vårt förslag är enkelt, genomförbart och skulle göra stor skillnad för Sveriges bolånetagare”, säger Arvid Krönmark.

Tusenlappar i onödiga kostnader

Trots att skillnaderna har minskat något jämfört med förra året handlar det fortfarande om betydande belopp. För många hushåll kan påslaget summera till över 100 000 kronor under boendetiden.

Rapporten konstaterar att dagens modell skapar ett system som missgynnar transparens och gör det svårt för kunder att jämföra banker på ett rättvist sätt.

Skandia driver därför frågan om en mer öppen och jämförbar bolånemarknad, där hushåll inte längre behöver betala tusenlappar extra på grund av sin förhandlingsförmåga – eller brist på den.

Vill du veta hur man kan få noll procents ränta på bolånet? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

