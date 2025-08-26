Här kan svenskar få noll procents ränta på sitt bolån 

Den som har bolån hos Stabelo kan nu tipsa en vän. Om vännen byter till Stabelo får båda 0,20 procentenheters rabatt på räntan i tolv månader.

Erbjudandet går dessutom att stapla. Ju fler vänner som värvas, desto lägre blir räntan – i teorin hela vägen ner till noll.

”Vi vill visa att det inte behöver vara krångligt att byta bolån, tvärtom kan det vara både smart och socialt”, säger Hampus Brodén, vd och medgrundare på Stabelo i ett pressmeddelande.

Krävs ett dussin rekryteringar

Men det gäller att ligga i. Enligt Brodén skulle det krävas omkring 10-15 värvningar för att en kund faktiskt ska nå 0 procents ränta på ett bolån med tre månaders bindningstid.

“Om någon har fått nollränta så har kunden rekryterat en herrans massa nya kunder. Vi har dimensionerat rabatten så att det är likt vad det kostar att marknadsföra via andra kanaler. Så om en enskild kund är så exalterad över Stabelos produkt att man rekryterar så många kompisar så är det uteslutande positivt för både kunden och Stabelo”, säger han till Handelsbankens ekonomikanal.