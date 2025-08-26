Dagens PS
Här kan svenskar få noll procents ränta på sitt bolån 

Värva en vän – och få ett lägre ränta. Det är kontentan av Stabelos nya kampanj
Värva en vän – och få ett billigare bolån. Det är kontentan av Stabelos nya kampanj (Foto: Pexels/Gabriella Bruske/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Möjlighet till bolån med noll procents ränta – det är Stabelos nya drag i kampen om svenska låntagare. Med en ny kampanj hoppas bolåneutmanaren utmana storbankerna på allvar.

Den som har bolån hos Stabelo kan nu tipsa en vän. Om vännen byter till Stabelo får båda 0,20 procentenheters rabatt på räntan i tolv månader. 

Erbjudandet går dessutom att stapla. Ju fler vänner som värvas, desto lägre blir räntan – i teorin hela vägen ner till noll.

”Vi vill visa att det inte behöver vara krångligt att byta bolån, tvärtom kan det vara både smart och socialt”, säger Hampus Brodén, vd och medgrundare på Stabelo i ett pressmeddelande

Läs även: Här får du lån med 1 procents ränta – i 20 år. Dagens PS

Krävs ett dussin rekryteringar

Men det gäller att ligga i. Enligt Brodén skulle det krävas omkring 10-15 värvningar för att en kund faktiskt ska nå 0 procents ränta på ett bolån med tre månaders bindningstid. 

“Om någon har fått nollränta så har kunden rekryterat en herrans massa nya kunder. Vi har dimensionerat rabatten så att det är likt vad det kostar att marknadsföra via andra kanaler. Så om en enskild kund är så exalterad över Stabelos produkt att man rekryterar så många kompisar så är det uteslutande positivt för både kunden och Stabelo”, säger han till Handelsbankens ekonomikanal.

Hampus Brodén, vd och medgrundare på Stabelo
Hampus Brodén, vd och medgrundare på Stabelo (Foto: Stabelo)
”Annat djur” än storbankerna

Stabelo grundades 2016 med målet att förenkla bolåneprocessen och har profilerat sig med färdigförhandlade lån utan dolda avgifter. 

Efter att Swedbank i somras offentliggjorde sitt förvärv av bolåneutmanaren är det många som undrar hur initiativ som detta påverkar framtiden.

”Hela poängen är att vi ska vara ett annat djur än Swedbank och nå de kunder som köper digitalt placerade lån”, säger Brodén. “Swedbank får själva beskriva sin produkt, men de har en annan produkt än Stabelo”. 

Samtidigt fortsätter samarbetet med Avanza, som länge erbjudit Stabelos bolån via sin plattform.

Oklart hur länge kampanjen pågår

Kampanjen lanserades den 25 augusti, men exakt hur länge den kommer att gälla vill Stabelo inte avslöja.

“Många tycker att det verkar krångligt att byta bolån och låter därför bli. Med den här kampanjen vill vi visa att det är enkelt och dessutom smart och socialt när man kan tipsa en vän och sänka räntan tillsammans”, avslutar Hampus Brodén

Läs också: Rörlig ränta: Så mycket billigare är det. Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

