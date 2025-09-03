Dagens PS
6 000 kronor rakt i sjön – FI uppmanar bolånetagare att agera

Bolån
Många svenskar kastar onödigt mycket pengar i sjön (Foto: Anders Wiklund/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Många svenskar betalar mer än de behöver för sitt bolån. En ny sammanställning från Finansinspektionen (FI) visar att skillnaderna mellan bankernas genomsnittsräntor är stora. 

Enligt en rapport från Ferratum lägger svenska hushåll den största andelen av sin disponibla inkomst på bolån eller hyra i hela Europa. 

“68 procent av svenskarna lägger över 20 procent av sin inkomst på hyra eller bolån och av dem lägger 22 procent över 40 procent av deras inkomst på bolån och hyra”, skrev Ferratum i ett pressmeddelande i fjol. 

Men många betalar mer än nödvändigt, menar Finansinspektionen, som uppmanar svenskarna att jämföra sin ränta med genomsnittsräntan hos olika banker.

Tydliga skillnader mellan bankerna

I juli låg den genomsnittliga rörliga räntan för nya och omförhandlade bolån på 2,82 procent. Det är en minskning med 0,28 procentenheter jämfört med april. 

Samtidigt visar FI:s siffror att skillnaden mellan den bank som erbjöd högst respektive lägst genomsnittsränta var 0,30 procentenheter.

För ett hushåll med ett lån på två miljoner kronor motsvarar det över 6 000 kronor om året i räntekostnader före ränteavdrag.

Många betalar mer än nödvändigt 

Senast i fjol presenterade Skandia ett gäng nya siffror som visar att villaägare i Stockholm i snitt betalar 7 000 kronor för mycket i boränta per år. För lägenhetsinnehavare ligger samma siffra på runt 5 000 kronor. 

I samma veva uppmanade vd:arna för Skandiabanken, SBAB och Landshypotek Bank Sveriges bolånetagare att kritisk granska sina nuvarande bolåneräntor. 

“Ta reda på om räntan du betalar är rimlig genom att jämföra med de banker som erbjuder transparenta bolån”, skrev de i en debattartikel

Boränta bolån förhandla
En lägenhetsinnehavare i Stockholm betalar runt 5 000 kronor för mycket i bolån (Foto: Anders Wiklund/TT)

”Se dig omkring”

Och nu kommer alltså FI med en liknande uppmaning. De menar att det finns mycket att vinna på att jämföra sin ränta med snittet hos olika banker.

“Vi ser just nu att genomsnittet för rörliga bolåneräntor sjunker men skillnaderna i vad konsumenter får i ränta är stor. Om du inte är nöjd med din ränta, kontakta din bank eller se dig omkring efter andra banker. Ibland kan det räcka att begära ut ditt amorteringsunderlag från din bank för att få ett bättre erbjudande”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, i ett pressmeddelande

Ett verktyg för bolånetagare

För att göra det enklare för konsumenter att agera publicerar FI regelbundet snitträntorna hos de åtta största bolånebankerna: Handelsbanken, Nordea, SBAB, Swedbank, SEB, Länsförsäkringar, Skandiabanken och Danske Bank.

Tanken är att statistiken ska fungera som ett verktyg i förhandlingen med banken och samtidigt minska det informationsövertag som långivarna har.

