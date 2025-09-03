Många svenskar betalar mer än de behöver för sitt bolån. En ny sammanställning från Finansinspektionen (FI) visar att skillnaderna mellan bankernas genomsnittsräntor är stora.
6 000 kronor rakt i sjön – FI uppmanar bolånetagare att agera
Mest läst i kategorin
15 procent i plånboken – de får mest från Försäkringskassan
Hushållen upplever att priserna rusar långt mer än statistiken visar. Samtidigt växer en ny grupp fattigpensionärer fram i Sverige. Svenskarnas vardagsekonomi känns som 15 procents inflation trots tre på pappret. Försäkringskassan visar vilka grupper som får mest ersättning medan världens bästa land för pensionering har utsetts. Snart lägger vi ännu en privatekonomisk vecka till handlingarna. …
"Nu pekar det neråt istället för uppåt" – Husutbudet vänder
Efter fyra år av stigande utbud på småhusmarknaden syns nu en förändring. Nya siffror visar att husutbudet krymper. Bostadsmarknaden har länge dominerats av rekordlånga försäljningstider och ett ovanligt stort utbud. Men nu pekar siffrorna åt ett nytt håll. Hemnet rapporterar att småhusmarknaden visar tydliga tecken på ett trendbrott. Missa inte: 3 procent inflation – känns …
Här är världens bästa land att pensionera sig i
Gå i pension utomlands? En bra idé om du frågar svenskarna. Men vart ska man flytta? Varannan svensk vill pensionera sig utomlands, visar en undersökning från Movestic. Helt märkligt är väl inte det. I Sverige växer oron för pensionen. Samtidigt uppger sju av tio svenska pensionärer att de inte klarar sig på allmän pension. “Det …
Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre
Arbetsmarknaden för nyutexaminerade är den tuffaste på länge – och experter pekar på ett glapp mellan utbildning och arbetsgivare. Allt fler unga akademiker kämpar för att få in en fot på arbetsmarknaden. Nya siffror visar en tydlig försämring, och både experter och nyexaminerade menar att en examen inte längre är tillräckligt för att landa ett …
Här blir pensionärer bara rikare – och andra fattigare
Pensionärer 75 år och äldre har bara blivit mer förmögna i USA – och omvänt har alla andra åldersgrupper märkt att pengapåsen krympt, berättar Business Insider. Enligt en rapport, som tidningen hänvisar till, är det bostadskapital, börsvinster och lägre skuldsättning som gjort att den relativa förmögenheten ökat för pensionärer i USA med betoning på de …
Enligt en rapport från Ferratum lägger svenska hushåll den största andelen av sin disponibla inkomst på bolån eller hyra i hela Europa.
“68 procent av svenskarna lägger över 20 procent av sin inkomst på hyra eller bolån och av dem lägger 22 procent över 40 procent av deras inkomst på bolån och hyra”, skrev Ferratum i ett pressmeddelande i fjol.
Men många betalar mer än nödvändigt, menar Finansinspektionen, som uppmanar svenskarna att jämföra sin ränta med genomsnittsräntan hos olika banker.
Missa inte: Här kan svenskar få noll procents ränta på sitt bolån. Dagens PS
Tydliga skillnader mellan bankerna
I juli låg den genomsnittliga rörliga räntan för nya och omförhandlade bolån på 2,82 procent. Det är en minskning med 0,28 procentenheter jämfört med april.
Samtidigt visar FI:s siffror att skillnaden mellan den bank som erbjöd högst respektive lägst genomsnittsränta var 0,30 procentenheter.
För ett hushåll med ett lån på två miljoner kronor motsvarar det över 6 000 kronor om året i räntekostnader före ränteavdrag.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Många betalar mer än nödvändigt
Senast i fjol presenterade Skandia ett gäng nya siffror som visar att villaägare i Stockholm i snitt betalar 7 000 kronor för mycket i boränta per år. För lägenhetsinnehavare ligger samma siffra på runt 5 000 kronor.
I samma veva uppmanade vd:arna för Skandiabanken, SBAB och Landshypotek Bank Sveriges bolånetagare att kritisk granska sina nuvarande bolåneräntor.
“Ta reda på om räntan du betalar är rimlig genom att jämföra med de banker som erbjuder transparenta bolån”, skrev de i en debattartikel.
”Se dig omkring”
Och nu kommer alltså FI med en liknande uppmaning. De menar att det finns mycket att vinna på att jämföra sin ränta med snittet hos olika banker.
“Vi ser just nu att genomsnittet för rörliga bolåneräntor sjunker men skillnaderna i vad konsumenter får i ränta är stor. Om du inte är nöjd med din ränta, kontakta din bank eller se dig omkring efter andra banker. Ibland kan det räcka att begära ut ditt amorteringsunderlag från din bank för att få ett bättre erbjudande”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, i ett pressmeddelande.
Ett verktyg för bolånetagare
För att göra det enklare för konsumenter att agera publicerar FI regelbundet snitträntorna hos de åtta största bolånebankerna: Handelsbanken, Nordea, SBAB, Swedbank, SEB, Länsförsäkringar, Skandiabanken och Danske Bank.
Tanken är att statistiken ska fungera som ett verktyg i förhandlingen med banken och samtidigt minska det informationsövertag som långivarna har.
Läs också: Därför lockar bundna bolån igen. E55
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Google slipper tvångsförsäljning – miljardavtalet med Apple säkrat
En domare i USA stoppade kravet på att Google skulle sälja Chrome. Därmed kan miljardbetalningarna till Apple fortsätta. En av de mest uppmärksammade antitrustprocesserna i USA på decennier har nått ett preliminärt slut. En federal domare avvisade på tisdagen regeringens krav på att Google skulle sälja sin webbläsare Chrome. Beslutet innebär också att det mångmiljardavtal …
Här ökar miljardärerna som svampar i jorden
Och det är inte bara kända namn som är god för minst en miljard dollar, det finns en hel hop av miljardärer. Kolla här! På fyra år, från 2020 till 2024, ökade antalet miljardärer i dollar i USA från 927 till 1 135. Alla vet vem Metas vd Mark Zuckerberg, Amazongrundaren Jeff Bezos, Microsoftskaparen Bill …
Audis nya elbil är både en återkomst och en avskedsfest
Vissa klassiker bör inte röras, men det hindrar inte Audi från att försöka. Nu gör en ny elbil debut som väcker känslor. Efter ett par tuffa år återvänder Audi med en oväntad satsning. Företaget har presenterat en ny sportbil som inte bara ska leda vägen framåt, utan också ta med sig arvet från de legendariska …
Här är världens billigaste – och dyraste – länder för utlandsboende
Att flytta utomlands kan vara synonymt med både äventyr och ett billigare liv. Men allt handlar förstås om var man hamnar. Runt om i världen pressar stigande levnadskostnader många hårt. Därför är det inte helt märkligt att många söker sig utanför landsgränsen för en chans till ett billigare liv.? Enligt den årliga undersökningen Expat Insider …
Årets värsta börsmånad är här – så blir du en vinnare
Historiskt är september sämsta börsmånaden på året, men du kan enkelt hålla dig flytande och till och med ro i land vinster. Här är fyra tips. Business Insider konstaterar att den amerikanska börsen återkommande utvecklats svagt i september. Därmed inte sagt att du måste fly börsen i panik. Om du accepterar viss volatilitet och har …