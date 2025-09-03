6 000 kronor rakt i sjön – FI uppmanar bolånetagare att agera

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Enligt en rapport från Ferratum lägger svenska hushåll den största andelen av sin disponibla inkomst på bolån eller hyra i hela Europa.

“68 procent av svenskarna lägger över 20 procent av sin inkomst på hyra eller bolån och av dem lägger 22 procent över 40 procent av deras inkomst på bolån och hyra”, skrev Ferratum i ett pressmeddelande i fjol.

ANNONS

Men många betalar mer än nödvändigt, menar Finansinspektionen, som uppmanar svenskarna att jämföra sin ränta med genomsnittsräntan hos olika banker.

Missa inte: Här kan svenskar få noll procents ränta på sitt bolån. Dagens PS

Tydliga skillnader mellan bankerna

I juli låg den genomsnittliga rörliga räntan för nya och omförhandlade bolån på 2,82 procent. Det är en minskning med 0,28 procentenheter jämfört med april.

Samtidigt visar FI:s siffror att skillnaden mellan den bank som erbjöd högst respektive lägst genomsnittsränta var 0,30 procentenheter.

För ett hushåll med ett lån på två miljoner kronor motsvarar det över 6 000 kronor om året i räntekostnader före ränteavdrag.