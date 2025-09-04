Numera ska bankerna varna sina kunder när ränterabatten löper ut. Men en ny undersökning visar att risken för höjda räntekostnader ändå är stor – särskilt hos vissa banker.
2 000 kronor mer i månaden – här är bankerna med störst ränterisk
“Det är orimligt att konsumenter plötsligt får en högre ränta utan att de har fått tydlig information om det. Bolåneföretagen bör ge sina kunder en ärlig chans att förhandla om sin ränta”. Det konstaterade Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, tidigare i år.
Därför beslutade man att, från och med 1 juli i år, införa nya allmänna råd: bolåneföretag ska informera sina kunder inför att en ränterabatt på bolån är på väg att ta slut.
Rent konkret innebär det att alla banker ska meddela sina kunder när en tidsbegränsad ränterabatt är på väg att löpa ut minst en månad i förväg.
Bakgrunden är att många bolånekunder tidigare fått en chockhöjd ränta när rabatten försvunnit.
“Nu blir villkoren tydligare och bolånetagare kommer få en ärlig chans att förhandla om sin ränta. Då kan konsumenter undvika otrevliga överraskningar med högre räntesatser”, sa Moa Langemark i ett pressmeddelande.
Nu har jämförelsetjänsten Zmarta granskat åtta av de största aktörerna på bolånemarknaden för att se hur de följer de nya reglerna.
SEB och Länsförsäkringar sticker ut
Alla banker i granskningen uppger att de nu meddelar kunderna i tid. Men undersökningen visar tydliga skillnader i vad som händer när rabatten löper ut.
Kunder hos SEB och Länsförsäkringar måste inleda en ny förhandling för att inte riskera högre ränta.
Hos SEB får kunderna en automatiserad snittränta, något som, enligt banken, “oftast inte är till fördel för passiva kunder”. Hos Länsförsäkringar är situationen ännu tuffare. Om man inte förhandlar om räntan hamnar man automatiskt på bankens listränta för rörliga bolån – alltså i princip den högsta räntan.
För en genomsnittskund innebär det i dagsläget en höjning med 1,21 procentenheter, motsvarande drygt 2 000 kronor mer i månaden för ett bolån på två miljoner kronor, före ränteavdrag.
“Tyvärr är det många som inte känner till att räntan de erbjuds bara gäller en begränsad tid, eller glömmer bort att förhandla på nytt. Den som vill minska risken för en räntesmäll bör därför välja ett alternativ där man slipper förhandla överhuvudtaget och där rabatten består. Övriga måste vara aktiva och jämföra räntor minst en gång om året”, säger Charlie Tideman, hushållsekonom på Zmarta, i ett pressmeddelande.
Här slipper kunderna förhandla
Enligt Zmartas genomgång har Danske Bank, SBAB och Skandia valt en annan modell. De erbjuder inga tidsbestämda ränterabatter alls, vilket gör att kunderna inte riskerar att automatiskt förlora rabatten.
Hos Nordea behåller kunderna sin befintliga rabatt även om de missar att svara på bankens erbjudande. Handelsbanken och Swedbank skickar däremot ut nya ränteförslag som kunderna behöver ta ställning till.
Läs även: Du kan tjäna pengar på att byta bank. News55
Rådet: jämför regelbundet
Zmarta understryker att oavsett bank är det viktigt att inte luta sig tillbaka.
“För många är räntekostnaderna den största utgiftsposten i hushållet. Så om det är något man ska lägga tid på så är det att försöka jämföra och pressa räntorna så långt det är möjligt”, avslutar Tideman.
Läs också: 6 000 kronor rakt i sjön – FI uppmanar bolånetagare att agera. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
