2 000 kronor mer i månaden – här är bankerna med störst ränterisk

“Det är orimligt att konsumenter plötsligt får en högre ränta utan att de har fått tydlig information om det. Bolåneföretagen bör ge sina kunder en ärlig chans att förhandla om sin ränta”. Det konstaterade Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, tidigare i år.

Därför beslutade man att, från och med 1 juli i år, införa nya allmänna råd: bolåneföretag ska informera sina kunder inför att en ränterabatt på bolån är på väg att ta slut.

Rent konkret innebär det att alla banker ska meddela sina kunder när en tidsbegränsad ränterabatt är på väg att löpa ut minst en månad i förväg.

Bakgrunden är att många bolånekunder tidigare fått en chockhöjd ränta när rabatten försvunnit.

“Nu blir villkoren tydligare och bolånetagare kommer få en ärlig chans att förhandla om sin ränta. Då kan konsumenter undvika otrevliga överraskningar med högre räntesatser”, sa Moa Langemark i ett pressmeddelande.

Nu har jämförelsetjänsten Zmarta granskat åtta av de största aktörerna på bolånemarknaden för att se hur de följer de nya reglerna.

SEB och Länsförsäkringar sticker ut

Alla banker i granskningen uppger att de nu meddelar kunderna i tid. Men undersökningen visar tydliga skillnader i vad som händer när rabatten löper ut.

Kunder hos SEB och Länsförsäkringar måste inleda en ny förhandling för att inte riskera högre ränta.

Hos SEB får kunderna en automatiserad snittränta, något som, enligt banken, “oftast inte är till fördel för passiva kunder”. Hos Länsförsäkringar är situationen ännu tuffare. Om man inte förhandlar om räntan hamnar man automatiskt på bankens listränta för rörliga bolån – alltså i princip den högsta räntan.

För en genomsnittskund innebär det i dagsläget en höjning med 1,21 procentenheter, motsvarande drygt 2 000 kronor mer i månaden för ett bolån på två miljoner kronor, före ränteavdrag.

Charlie Tideman, hushållsekonom på Zmarta (Foto: Zmarta)

“Tyvärr är det många som inte känner till att räntan de erbjuds bara gäller en begränsad tid, eller glömmer bort att förhandla på nytt. Den som vill minska risken för en räntesmäll bör därför välja ett alternativ där man slipper förhandla överhuvudtaget och där rabatten består. Övriga måste vara aktiva och jämföra räntor minst en gång om året”, säger Charlie Tideman, hushållsekonom på Zmarta, i ett pressmeddelande.