Att spara i barnets namn kan ge lägre skatt. Men på 18-årsdagen får barnet tillgång till pengarna, oavsett vad föräldern tänkt att de ska användas till. Sparekonomerna gör olika bedömningar av vad som väger tyngst.
Lägre skatt lockar föräldrar – experten varnar för vanliga sparandet
Du kanske sparar till en kontantinsats eller ett körkort. Men står kontot i barnets namn kan du inte bestämma hur pengarna ska användas när barnet fyller 18.
Frågan har blivit aktuell sedan det skattefria utrymmet för sparande höjdes. Sedan årsskiftet är de första 300 000 kronorna i sammanlagt sparande på ISK och kapitalförsäkring skattefria per person. För en förälder som redan använder hela sitt eget utrymme kan det därför finnas en skattefördel med att spara i barnets namn.
Hos Avanza har förändringarna märkts. I början av 2025 tredubblades antalet nyöppnade ISK i barns namn.
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En gåva som inte kan tas tillbaka
Skattefördelarna till trots; Avanzas sparekonom Felicia Schön avråder ändå från att sätta sparandet i barnets namn.
”Det skulle jag verkligen starkt avråda, av den anledningen att när man sätter över pengar till en minderårig ses det som en gåva. Då kan man inte ta tillbaka de pengarna hur som helst”, säger hon till Expressen.
Pengarna tillhör alltså barnet redan när de förs över. Föräldern förvaltar dem fram till myndighetsdagen, och banken kan ställa frågor om uttag för att kontrollera att pengarna används för barnets skull.
När barnet fyller 18 får det själv tillgång till sparandet.
”Jag har haft diskussioner med föräldrar där pengarna tyvärr har försvunnit och jag har haft diskussioner med många i 20-årsåldern som inte var mogna för sina pengar när de var 18”, säger Schön.
Även juristen Edith Grundin, från Konsumenternas Bank- och finansbyrå hör från föräldrar som börjar tveka när 18-årsdagen närmar sig. De tycker inte att barnet är redo att få tillgång till pengarna.
Barnet får dem ändå.
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Bostad högst på önskelistan
En framtida bostad är vad många föräldrar har i åtanke när de sparar.
I en tidigare undersökning från Fondbolagens förening, genomförd av Kantar Sifo, tyckte 83 procent av föräldrarna som barnsparade att pengarna skulle användas till boende. Körkort var även det ett vanligt önskemål.
Undersökningen besvarades av 1 266 personer. Bland föräldrarna sparade 85 procent till sina barn under 18 år. Av dem som barnsparade valde 72 procent fonder och 87 procent sparade regelbundet.
58 procent sparade i eget namn, medan 39 procent sparade i barnets eller barnens namn.
Eget namn har också nackdelar
För den som vill bestämma när barnet ska få pengarna går det att behålla sparandet i eget namn. Då kan föräldern vänta med att lämna över det även efter 18-årsdagen.
Men det finns andra saker att ta hänsyn till.
Enligt Konsumenternas kan pengarna utmätas för förälderns skulder. Sparandet kan också ingå i en bodelning vid skilsmässa, om det inte är undantaget exempelvis genom äktenskapsförord.
En kapitalförsäkring där barnet är förmånstagare är ett annat alternativ.
Skattefördelen kan bli tusenlappar
Nordnets sparekonom Calle Söderberg tycker ändå att skattefördelen förtjänar ett finger med i beslutet.
I hans räkneexempel kan det skattefria sparandet ge omkring 35 000 kronor mer efter 18 år än ett motsvarande sparande som beskattas. Han räknar då med insättningar på 1 000 kronor i månaden, en skatt på 1 procent och en genomsnittlig årlig avkastning på 7 procent.
”Det finns inget tydligt rätt eller fel här tycker jag, utan det får bli upp till varje förälder och varje familj. Men det finns en fördel rent skattemässigt”, säger han till Expressen.
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