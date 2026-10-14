Lägre skatt lockar föräldrar – experten varnar för vanliga sparandet

Frågan har blivit aktuell sedan det skattefria utrymmet för sparande höjdes. Sedan årsskiftet är de första 300 000 kronorna i sammanlagt sparande på ISK och kapitalförsäkring skattefria per person. För en förälder som redan använder hela sitt eget utrymme kan det därför finnas en skattefördel med att spara i barnets namn.

Hos Avanza har förändringarna märkts. I början av 2025 tredubblades antalet nyöppnade ISK i barns namn.

Läs även: Din pension blir lägre än du tror – här är orsaken. Dagens PS

En gåva som inte kan tas tillbaka

Skattefördelarna till trots; Avanzas sparekonom Felicia Schön avråder ändå från att sätta sparandet i barnets namn.

”Det skulle jag verkligen starkt avråda, av den anledningen att när man sätter över pengar till en minderårig ses det som en gåva. Då kan man inte ta tillbaka de pengarna hur som helst”, säger hon till Expressen.

Pengarna tillhör alltså barnet redan när de förs över. Föräldern förvaltar dem fram till myndighetsdagen, och banken kan ställa frågor om uttag för att kontrollera att pengarna används för barnets skull.

När barnet fyller 18 får det själv tillgång till sparandet.

”Jag har haft diskussioner med föräldrar där pengarna tyvärr har försvunnit och jag har haft diskussioner med många i 20-årsåldern som inte var mogna för sina pengar när de var 18”, säger Schön.

ANNONS

Även juristen Edith Grundin, från Konsumenternas Bank- och finansbyrå hör från föräldrar som börjar tveka när 18-årsdagen närmar sig. De tycker inte att barnet är redo att få tillgång till pengarna.

Barnet får dem ändå.

Missa inte: 1 november: Så mycket dyrare blir Temu-paketen. Dagens PS