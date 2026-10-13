Ett kraftigt börsfall kan bli kännbart för den som sparar i aktier och fonder. Men svenska sparare verkar ha mindre bråttom att sälja än man kan tro. Hur de reagerar skiljer sig dock mellan olika grupper.
Svenska sparare överraskar – så reagerar de på börsras
När börsen rasar låter de flesta svenska sparare sina innehav vara.
I SEB:s Sparkollen för tredje kvartalet uppger 74 procent av dem som äger aktier eller fonder att de inte gör någonting när börsen går ner kraftigt. Ungefär var tionde både säljer och köper för att anpassa portföljen.
”Svenska sparare håller huvudet kallt när det behövs som mest. Bilden av småspararen som säljer i panik när börsen rasar stämmer dåligt med verkligheten”, konstaterar SEB:s privatekonom Américo Fernández.
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Kvinnor och äldre sitter still
Bland kvinnor och personer över 60 år uppger hela åtta av tio att de inte agerar vid kraftiga börsfall.
Personer med högre inkomster är mer aktiva. Ju högre inkomst, desto större andel säger att de köper eller anpassar portföljen när börsen backar.
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Hur ofta tittar du till sparandet?
Undersökningen visar också hur ofta svenskarna tittar till sitt sparande
18 procent svarar att de tittar på sitt sparande minst en gång om dagen. Samtidigt gör 21 procent det mer sällan än en gång i månaden. Ytterligare 9 procent svarar att de aldrig tittar.
Män följer sparandet oftare än kvinnor. Bland män tittar 24 procent minst dagligen, jämfört med 10 procent bland kvinnor.
Månadssparandet ökar igen
Inför årsskiftet räknar mer än hälften med att börsen antingen ligger kvar på dagens nivå eller stiger. Bland män är andelen 65 procent och bland höginkomsttagare drygt 70 procent.
Hushållen har också ökat sitt månadssparande efter tre kvartal av nedgång. I genomsnitt sparar de omkring 5 600 kronor i månaden, exklusive amorteringar. Det är cirka 260 kronor mer än föregående kvartal.
Sparkollen genomfördes av Demoskop på uppdrag av SEB. Resultaten bygger på 2 014 webbintervjuer mellan den 21 augusti och den 10 september 2026.
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