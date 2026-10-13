Svenska sparare överraskar – så reagerar de på börsras

Hur ofta tittar du till sparandet?

Undersökningen visar också hur ofta svenskarna tittar till sitt sparande

18 procent svarar att de tittar på sitt sparande minst en gång om dagen. Samtidigt gör 21 procent det mer sällan än en gång i månaden. Ytterligare 9 procent svarar att de aldrig tittar.

ANNONS

Män följer sparandet oftare än kvinnor. Bland män tittar 24 procent minst dagligen, jämfört med 10 procent bland kvinnor.

Månadssparandet ökar igen

Inför årsskiftet räknar mer än hälften med att börsen antingen ligger kvar på dagens nivå eller stiger. Bland män är andelen 65 procent och bland höginkomsttagare drygt 70 procent.

Hushållen har också ökat sitt månadssparande efter tre kvartal av nedgång. I genomsnitt sparar de omkring 5 600 kronor i månaden, exklusive amorteringar. Det är cirka 260 kronor mer än föregående kvartal.

Sparkollen genomfördes av Demoskop på uppdrag av SEB. Resultaten bygger på 2 014 webbintervjuer mellan den 21 augusti och den 10 september 2026.

Läs också: Olle, 82, har duschat två gånger på fyra månader – nekas äldreboende. E55