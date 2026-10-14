"Använder företaget som ett bankkonto" – svenska bolag utnyttjas genom penningtvätt

Företag används som brottsverktyg



Metoderna är ofta avancerade men bygger på en relativt enkel princip: företag som ser legitima ut används för att flytta pengar mellan olika bankkonton. Genom falska fakturor kan överföringarna framstå som betalningar för verkliga varor eller tjänster.



I vissa fall köper kriminella aktörer befintliga företag med etablerade bankrelationer. I andra fall registreras nya bolag som snabbt kan avvecklas när de har fyllt sin funktion.

”Man använder företaget inte som ett företag, utan som ett bankkonto”, säger Daniel Särnqvist, nationell samordnare mot

penningtvätt på Skatteverket, till SvD.

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Målvakter sätts upp

Olika slags ”målvakter” sätts upp – personer som egentligen inte sköter verksamheterna – men som står registrerade på dem, vilket gör det ännu svårare att reda ut vems pengar det egentligen rör sig om och var de kommer ifrån.

I den senaste härvan är runt 400 bolag inblandade – ”det som sticker ut i den aktuella kartläggningen är omfattningen”, säger Daniel Särnqvist vidare.

Finanspolisen varnar för att dessa metoder gör det svårt för banker och myndigheter att upptäcka penningtvätten.

Vill se hårdare kontroll av företag



Myndigheten har föreslagit flera åtgärder för att minska sårbarheten. Bland annat vill Finanspolisen se ett centralt aktieägarregister för onoterade bolag och bättre redovisning av koncernstrukturer.

Bankerna behöver också bli bättre på att upptäcka misstänkta transaktioner mellan företagskunder.



Den nya kartläggningen visar att problemet inte enbart handlar om pengar som skickas över nationsgränser. En stor del av de misstänkta transaktionerna sker inom Sverige.

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