Kryphål? Så kan ditt barn bli utan arv

Konflikter har en tendens att uppstå kring arv och testamenten, detta inte minst om arvet inte blir som arvingarna trott.

Samtidigt visar en undersökning från Northwestern Mutual att majoriteten av alla äldre inte har några större planer på att bevara sin förmögenhet för att ge vidare. Bara 11 procent svarar att de tänker lämna något arv till sina barn.

Detta blev tydligt när Senioren ställde frågan “Spara till barnen eller leva upp pengarna?”, till ett gäng pensionärer.

“Det senare”, svarade majoriteten.

Men hur fungerar det om man har tillgångar men inte vill ge dem till sitt barn?

Barn har alltid rätt till sin laglott

Svensk lag skyddar barns rätt till arv, konstaterar E55. Enligt ärvdabalken har barn – så kallade bröstarvingar – alltid rätt till sin laglott, det vill säga hälften av det arv de annars skulle ha fått. Den delen kan inte tas bort genom testamente, oavsett vad föräldern önskar.

Det betyder att det nästan är omöjligt att helt utesluta ett barn ur arvet. Testamentet kan visserligen fördela tillgångar mellan olika personer, men laglotten ligger alltid fast.

Men det finns en gråzon: lagen gäller bara för det som finns kvar vid dödsfallet. Och det öppnar för andra vägar.

