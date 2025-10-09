Att göra ett barn arvlöst är i Sverige knepigt. Det finns dock sätt att styra hur arvet ska fördelas.
Kryphål? Så kan ditt barn bli utan arv
Mest läst i kategorin
Här är det bästa landet för svenskar att pensionera sig i
En växande skara svenskar funderar på att tillbringa pensionsåren utomlands, lockade av lägre kostnader, fler soltimmar och hög livskvalitet. Nu presenterar 60plusbanken en ny ranking över de bästa länderna att pensionera sig i som svensk. Listor över världens bästa länder att pensionera sig i dyker upp titt som tätt. Senast häromveckan utsågs Portugal till världens …
Många svenskar drabbade: ”Hela kontantinsatsen borta”
Många svenskar har länge trott att bostadsmarknaden bara går åt ett håll: uppåt. Men en ny rapport visar att det inte stämmer. Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av landets kommuner. I flera fall handlar det om kraftiga ras. Enligt analysen, utförd av Swedbank och sparbankerna, har bostadsrättspriserna i genomsnitt sjunkit med …
Miljonregn över misslyckade leverantörer till Arbetsförmedlingen
Miljonbelopp har betalats ut till företag som haft svårt att få ut deltagare i arbete. Nu rensar Arbetsförmedlingen bland leverantörerna. De fick hundratals miljoner för att få människor i jobb – men många levererade långt under förväntan. Nu har Arbetsförmedlingen gjort sin första stora utrensning bland privata leverantörer. Och fler kan stå på tur. Missa …
Proffset dömer ut sparkontot – på hemmaplan faller priserna
Sparproffset sågar sparkontot och lyfter sex råd som kan få pengarna att växa. Samtidigt ser svenska bostadsägare sina värden krympa. Snart lägger vi ännu en händelserik vecka till handlingarna. Den här gången har det handlat om pension utomlands, försvunna kontatinsatser, sparande och ett transparent arbetsliv. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa privatekonomiska nyheter. Pensionen räcker …
Pension i Spanien? Då är det hit du ska flytta
Att gå i pension handlar inte längre bara om att lämna jobbet. För en växande skara svenskar handlar det om att lämna landet. I en ny global rankning lyfts Almuñécar på den spanska solkusten fram som det bästa stället att pensionera sig på i Spanien. Bakom listan står International Living, som i sitt globala pensionsindex …
Konflikter har en tendens att uppstå kring arv och testamenten, detta inte minst om arvet inte blir som arvingarna trott.
Samtidigt visar en undersökning från Northwestern Mutual att majoriteten av alla äldre inte har några större planer på att bevara sin förmögenhet för att ge vidare. Bara 11 procent svarar att de tänker lämna något arv till sina barn.
Detta blev tydligt när Senioren ställde frågan “Spara till barnen eller leva upp pengarna?”, till ett gäng pensionärer.
“Det senare”, svarade majoriteten.
Men hur fungerar det om man har tillgångar men inte vill ge dem till sitt barn?
Barn har alltid rätt till sin laglott
Svensk lag skyddar barns rätt till arv, konstaterar E55. Enligt ärvdabalken har barn – så kallade bröstarvingar – alltid rätt till sin laglott, det vill säga hälften av det arv de annars skulle ha fått. Den delen kan inte tas bort genom testamente, oavsett vad föräldern önskar.
Det betyder att det nästan är omöjligt att helt utesluta ett barn ur arvet. Testamentet kan visserligen fördela tillgångar mellan olika personer, men laglotten ligger alltid fast.
Men det finns en gråzon: lagen gäller bara för det som finns kvar vid dödsfallet. Och det öppnar för andra vägar.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Gåvor kan förändra allt
Under livstiden står det varje person fritt att ge bort sina pengar och tillgångar till vem man vill. En förälder som vill gynna ett barn framför ett annat kan alltså göra det genom att ge bort egendom som gåva – så länge det sker medan man lever.
Normalt sett räknas sådana gåvor som förskott på arv, vilket innebär att de ska dras av vid arvsfördelningen så att alla barn i slutändan får lika mycket. Men här finns ett undantag.
Om det i gåvobrevet tydligt anges att gåvan inte ska räknas som förskott på arv, gäller det. Då kan ett barn i praktiken bli helt utan arv.
Men lagen sätter stopp för manipulation
Den som försöker utnyttja kryphål i systemet bör ändå vara försiktig. Om gåvan ges kort före dödsfallet, eller uppenbart syftar till att kringgå ett barns rätt till arv, kan den jämkas eller ogiltigförklaras.
Sådana fall hamnar ofta i domstol, där en juridisk prövning avgör om överföringen ska räknas som giltig eller inte.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
En källa till familjekonflikter
Jurister varnar för att använda gåvor som ett sätt att bestraffa barn eller försöka styra relationer genom arv. Erfarenheten visar att det ofta leder till djupa och långvariga familjekonflikter.
Enligt juristen Mary-Ann de Mestre utmanas nästan 65 procent av alla testamenten som bestrids av den avlidnes egna barn. Ofta handlar det om just upplevd orättvisa.
Samtidigt finns det situationer där det kan vara rimligt att vilja styra fördelningen av sina tillgångar – till exempel om ett barn redan fått stora gåvor tidigare eller om familjeförhållandena är komplicerade.
Juridiskt råd är avgörande
Den som överväger att ge bort tillgångar under sin livstid bör alltid skriva ett korrekt gåvobrev och rådgöra med en jurist. Ett tydligt dokument minskar risken för att gåvan senare ifrågasätts – och för att arvet blir en källa till konflikt när livet tar slut.
Här kan du läsa mer om arv och testamente.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.
Senaste nytt
Nu tar Mumin över Hollywood
Mumintrollen lämnar kaffepannan i Mumindalen och kliver in i den amerikanska studiovärlden. Moomin Characters bekräftar att de utvecklar en animerad långfilm om Mumin tillsammans med Annapurna Animation, skriven och regisserad av Rebecca Sugar, med Julia Pistor som producent. Det blir den första Muminfilmen som produceras i USA, en kvalitetsambition som väcker lika delar förväntan och …
Volvos vd har inga planer på att avgå – men varnar för hot
Ryktena stämmer inte – Martin Lundstedt meddelar att han gärna fortsätter som Volvo-vd. Men han varnar för vad som kan hända om Europa inte hakar på Asien. 22 oktober markerar en milstolpe för Martin Lundstedt. Då är det tio år sedan som han tog över som vd och koncernchef för AB Volvo (börskurs Volvo). På …
Daniel Day-Lewis bryter tystnaden
När världens mest hyllade introvert kliver ut ur skuggorna gör han det i familjens namn. Daniel Day-Lewis, trefaldig Oscarsvinnare och sedan 2017 självpåtagen pensionär, är tillbaka på bioduken i sin son Ronan Day-Lewis långfilmsdebut Anemone. Resultatet är ett stillsamt men laddat familjeprojekt. Daniel Day-Lewis spelar den före detta soldaten Ray som jagas av det förflutna, …
Höstens 10 hetaste klockor
Hösten bjuder på en ovanligt bred mix av nyheter för både samlare och förstagångs köpare. Här är tio klockor som sticker ut just nu, från instegsnivå till haute horlogerie på allra högsta nivå. 1. Tudor Black Bay 54 "Lagoon Blue" Tudor tar sin omtalade Black Bay 54 från 2023 och klär den i en sval …
Då höjs Sveriges pensionsålder – igen
Nästa år förändras pensionssystemet. Från 2026 införs den så kallade riktåldern, en ny modell som knyter pensionsåldern till hur länge vi lever. Under lång tid var 65 år den självklara tidpunkten för pensionering. 2023 höjdes dock åldersgränsen för rätt till grundskydd i pensionssystemet från 65 år till 66 år.? Och nu sker alltså ytterligare en …