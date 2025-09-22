Ett testamente kan vara avgörande för hur dina tillgångar fördelas efter din död. Men slarvfel och missförstånd gör att många testamenten riskerar att bli ogiltiga.
Varning: Då blir ditt testamente ogiltigt
Svenskarnas testamente-skrivande är inte något att hurra över.
Mindre än två av tio har skrivit ett, enligt en undersökning genomförd på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. Av dessa är det nästan en av fyra som uppger att de inte orkar sätta sig in i vad som gäller.
Men även bland de som skriver testamente kan okunskapen ställa till det.
Formkraven fäller många
Det absolut vanligaste misstaget när svenskarna skriver testamente handlar om att testamentet inte uppfyller formkraven.
Dokumentet måste vara skriftligt, undertecknat av testatorn och bevittnat av två personer som är samtidigt närvarande. Vittnena får inte vara släkt med testatorn och inte heller själva finnas med i testamentet.
”Det första och kanske vanligaste misstaget är att det inte uppfyller formkraven. Det är det första man tittar på när någon är missnöjd med ett testamente”, säger Johan Frih, familjerättsadvokat på Lebenberg advokatbyrå, till Aftonbladet.
Han berättar om ett fall där ett gift par skrev under i olika rum, vilket gjorde att testamentet ansågs ogiltigt eftersom de inte var närvarande samtidigt.
Vänta inte för länge
Ett annat misstag är att vänta för länge. För att testamentet ska gälla måste testatorn ha varit vid sina sinnens fulla bruk när det skrevs. Om det kan ifrågasättas öppnar det för tvister.
”Överhuvudtaget är det en bra idé att se till att skriva sitt testamente i god tid, att inte skjuta det på framtiden. Du vet ju inte om det är demensen som slår till eller om du blir överkörd av tvåans buss”, säger Johan Frih.
Felaktiga utgångspunkter
Ett tredje problem är att testamentet bygger på missförstånd eller felaktig information. Det kan handla om allt från familjesituationer till ekonomi.
Om förutsättningarna inte stämmer kan hela syftet gå förlorat.
“Man kan tänka sig att du har två söner, där den äldre har väldigt mycket bättre ekonomi än den yngre. Därför testamenterar du mer till den yngre, för att hjälpa honom. Sen visar det sig att den äldre sonens framgång bara var en fasad. Hade du känt till det hade ju saken kommit i ett helt annat ljus”, säger Frih till Aftonbladet.
Detta är också en orsak till att konflikter ofta uppstår kring testamenten.
Enligt Mary-Ann de Mestre, jurist på M de Mestre Lawyers, utmanas nästan 65 procent av alla testamenten som bestrids av den avlidnes egna barn. Ofta handlar det inte om girighet utan om missförstånd eller upplevd orättvisa.
Glöm inte vittnesmeningen
Ett fjärde misstag är att utelämna den så kallade vittnesmeningen. Utan den hamnar bevisbördan på den som vill att testamentet ska gälla – vilket kan bli svårt i praktiken.
“Det är en formulering i stil med att med ”vi härmed samtidigt närvarande vittnen förklarar att detta testamente utgör den avlidnes sista vilja”, förklarar Frih.
Originalet är det som gäller
Till sist är det viktigt att hålla koll på originalet. En kopia räcker inte. Om originalet inte kan återfinnas anses testamentet återkallat.
”Tappar du bort originalet måste du skriva ett nytt testamente”, förklarar Frih.
Och borttappade original är inte ovanligt.
Det har Arne Larsson, jurist och expert inom arvsrätt på Familjens Jurist, tidigare berättat.
”Många testamenten försvinner. Dels på grund av att personen som skrivit det har blivit dement och förlagt det, dels för att det påträffas av ’fel’ person efter dödsfallet”, sa han till Privata Affärer.
Om testamentet saknas fördelas arvet istället enligt lagens standardregler, vilket kan betyda att pengarna hamnar hos helt andra personer än vad du tänkt dig.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Varning: Då blir ditt testamente ogiltigt
