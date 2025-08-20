Vissa föräldrar sitter på stora tillgångar – hus, pensioner och aktier – och funderar på om de ska berätta för sina barn hur mycket de faktiskt kommer att ärva. Men frågan väcker oro.
Då kan ditt arv splittra familjen: "Är avgörande"
En halv miljon svenskar tror att deras testamente kommer chockera anhöriga, visar en undersökning från Familjens Jurist.
Samma juristbyrå tipsar om att man bör informera i förväg om hur man vill fördela sitt arv. Detta för att undvika konflikter.
Men just den frågan väcker huvudbry. Bör man, eller bör man inte, berätta för barnen vad som står i testamentet?
”En balans mellan öppenhet och motivation”
”Även om du inte har någon juridisk skyldighet att avslöja vad som står i ditt testamente kan öppen kommunikation vara avgörande för att förhindra familjekonflikter, förvirring och till och med kostsamma rättsprocesser”, säger Mary-Ann de Mestre, jurist på M de Mestre Lawyers, till Financial Review.
Samtidigt gäller det att hitta rätt nivå av transparens, menar hon.
”Det handlar om att hitta en balans mellan öppenhet och att bevara barnens motivation”.
Hon får medhåll från advokat Johan Frih vid Lebenberg advokatbyrå.
“Om man beslutar sig för att lämna gåvor eller skriva testamente, att man berättar för sin familj om vad man har gjort. Vill man att ena dottern ska ärva fritidshuset så kanske man ska prata om det redan innan. Och att man har gjort allt för att kompensera den andra sonen eller den andra, så att man har en acceptans för vad som kommer hända redan tidigt”, sa han till Aftonbladet i fjol.
Kan skapa besvikelse
Om barn hålls helt ovetande kan det skapa misstänksamhet och besvikelse, särskilt om arvet inte blir som de trott.
Michael Hutton, partner på HLB Mann Judd Sydney, menar att risken för att barn blir ”lata” av vetskapen om ett arv är överdriven, såvida det inte handlar om så stora summor att de aldrig behöver jobba igen.
Han har däremot sett exempel där stora likvida tillgångar, som flera miljoner i aktier, får barnen att se pengarna som ”tillgängliga” redan medan föräldrarna lever.
Läs även: Skriva testamente? Akta dig för missarna.
Chock när föräldrarna går bort
I andra fall har det motsatta hänt. Hutton berättar om en familj där föräldrarna var värda 30 miljoner dollar när de dog.
”Barnen var ganska chockade, eftersom de inte hade någon aning”, säger han till FR.
Dessutom påminner han om att arvet kan krympa betydligt innan det ens är aktuellt. Kostnader för sjukvård och äldreomsorg äter ofta upp stora delar av förmögenheten:
”Självförsörjande pensionärer behöver en hel del pengar investerade. Människor blir för det mesta förvånade över hur mycket de behöver”.
Tvister om både pengar och minnessaker
Experterna varnar för att konflikter ofta uppstår om testamenten – och inte bara kring pengar. Personliga föremål, som en farfarsklocka eller ett fotoalbum, kan skapa bråk om det inte är tydligt vem som ska få vad.
Enligt de Mestre utmanas nästan 65 procent av alla testamenten som bestrids av den avlidnes egna barn. Ofta handlar det inte om girighet utan om missförstånd eller upplevd orättvisa.
Advokat Johan Frih menar att arvstvister ofta blossar upp först när en anhörig gått bort.
”Ha en diskussion om arvet redan innan, så att alla kan förbereda sig på att det är så det kommer att bli”, säger han.
Han menar att öppenhet är avgörande för att undvika misstankar och långdragna bråk.
Prata i tid
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att:
Budskapet från både jurister och ekonomiska rådgivare är att ett samtal om arvet förvisso kan vara obekvämt, men att en öppen diskussion i tid trots allt minskar risken för konflikter och dyra rättsprocesser längre fram.
Läs också: Vem ärver huset i Spanien? Så fungerar arvsreglerna.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
