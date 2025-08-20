Då kan ditt arv splittra familjen: "Är avgörande"

En halv miljon svenskar tror att deras testamente kommer chockera anhöriga, visar en undersökning från Familjens Jurist.

Samma juristbyrå tipsar om att man bör informera i förväg om hur man vill fördela sitt arv. Detta för att undvika konflikter.

Men just den frågan väcker huvudbry. Bör man, eller bör man inte, berätta för barnen vad som står i testamentet?

”En balans mellan öppenhet och motivation”

”Även om du inte har någon juridisk skyldighet att avslöja vad som står i ditt testamente kan öppen kommunikation vara avgörande för att förhindra familjekonflikter, förvirring och till och med kostsamma rättsprocesser”, säger Mary-Ann de Mestre, jurist på M de Mestre Lawyers, till Financial Review.

Samtidigt gäller det att hitta rätt nivå av transparens, menar hon.

”Det handlar om att hitta en balans mellan öppenhet och att bevara barnens motivation”.

Hon får medhåll från advokat Johan Frih vid Lebenberg advokatbyrå.

“Om man beslutar sig för att lämna gåvor eller skriva testamente, att man berättar för sin familj om vad man har gjort. Vill man att ena dottern ska ärva fritidshuset så kanske man ska prata om det redan innan. Och att man har gjort allt för att kompensera den andra sonen eller den andra, så att man har en acceptans för vad som kommer hända redan tidigt”, sa han till Aftonbladet i fjol.