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Dagen därpå krävde kvinnan av Creditsafe att få tillgång till sina personuppgifter, allt enligt dataskyddsförordningen.

Creditsafe svarade vid flera tillfällen under augusti, men lämnade inte ut något registerutdrag till kvinnan.

Orsaken var att bolaget krävde att kvinnan skulle styrka sin identitet innan uppgifterna kunde lämnas ut.

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Stämde bolaget vid tingsrätten

Kvinnan ansåg att det var ett ”obefogat” krav och att Creditsafe åsidosatte skyldigheten att lämna ut uppgifterna inom en månad.

Nästa steg blev därför att hon stämde bolaget vid Göteborgs tingsrätt och begärde ett registerutdrag inom 14 dagar från domen.

Skadeståndskravet gällde fem timmars ”administrativt arbete” som kvinnans ombud, för övrigt hennes make, lagt på att skriva inlagan till domstolen, granska bolagets svar och förbereda rättsliga åtgärder, något mannen krävt 1 000 kronor i timmen för att göra, refererar Lexnova.

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