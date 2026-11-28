En kvinna som stämt Creditsafe inför tingsrätten efter en kreditupplysning, får i slutänden betala bolaget 50 000 kronor.
Krävde kopia på kreditupplysning – fick betala 50.000 kronor
En 46-årig kvinna stämde Creditsafe i ett ärende som började med att bolaget, enligt gängse mönster, lämnat en kreditupplysning om kvinnan till Lowell Sverige 11 augusti förra året.
Dagen därpå krävde kvinnan av Creditsafe att få tillgång till sina personuppgifter, allt enligt dataskyddsförordningen.
Creditsafe svarade vid flera tillfällen under augusti, men lämnade inte ut något registerutdrag till kvinnan.
Orsaken var att bolaget krävde att kvinnan skulle styrka sin identitet innan uppgifterna kunde lämnas ut.
”Trodde poliser åkte gratis”: Frias efter gratisresor. Dagens PS
Stämde bolaget vid tingsrätten
Kvinnan ansåg att det var ett ”obefogat” krav och att Creditsafe åsidosatte skyldigheten att lämna ut uppgifterna inom en månad.
Nästa steg blev därför att hon stämde bolaget vid Göteborgs tingsrätt och begärde ett registerutdrag inom 14 dagar från domen.
Skadeståndskravet gällde fem timmars ”administrativt arbete” som kvinnans ombud, för övrigt hennes make, lagt på att skriva inlagan till domstolen, granska bolagets svar och förbereda rättsliga åtgärder, något mannen krävt 1 000 kronor i timmen för att göra, refererar Lexnova.
Rikaste familjen slåss om arvet – redan i förväg. Dagens PS
Vägrade betala skadestånd
Creditsafe vägrade betala skadestånd men gick med på att lämna ut registerutdrag inom 14 dagar efter domen.
Man påpekade att kvinnans begäran om registerutdrag kommit från en annan e-postadress i en annan persons namn, hennes make återigen. Det fanns heller ingen fullmakt som visade att avsändaren hade rätt att begära ut utdraget.
Göteborgs tingsrätt anser att Creditsafe hade fog för sina tvivel. Att det andra namnet i e-postsammanhanget var makens har ingen betydelse, eftersom ett äktenskap inte automatiskt innebär att den ene har rätt att begära ut den andres personuppgifter, påpekar man.
Creditsafe begärde sedan ersättning för sina rättegångskostnader med närmare 440 000 kronor.
Snaps och dålig hårklippning friar åtalad 90-åring. Dagens PS
Sprutade ur sig handlingar
Orsaken var att kvinnans ombud/make bedrivit ”vårdslös processföring” genom en stor mängd inlämnade och AI-genererade handlingar, ibland flera per dag.
Inlagorna hade dessutom varit svårbegripliga, osammanhängande och till stor del saknat relevans, ansåg Creditsafe.
Tingsrätten höll med. Den kom fram till att ombudet/maken ”begagnat sig av AI på ett urskillningslöst sätt, vad det verkar utan att fundera över relevansen i förhållande till den talan som faktiskt väckts”.
Några 440 000 kronor kunde det visserligen inte bli, men tingsrätten beslutar att kvinnan och hennes make/ombud solidariskt ska betala 50 000 kronor till Creditsafe för bolagets möda och besvär.
För bolagets del stannar konsekvenserna vid att faktiskt skicka det registerutdrag till kvinnan som allting handlade om från början.
75-åring vann i rätten – mot fyra poliser. Dagens PS