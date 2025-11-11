Det är lätt att känna sig maktlös inför klimatkrisen. Men kanske ligger en del av lösningen i hur vi sparar våra pengar.
Kan ditt sparande rädda planeten?
Klimatförändringarna har gått från att vara en framtida hotbild till att vara en pågående folkhälsokris, konstaterade Dagens PS häromveckan.
Mer än en halv miljon människor dör i genomsnitt varje år till följd av extrem värme medan nya rapporter visar att världen kan bli runt tre grader varmare redan 2100.
Därför är det inte helt märkligt om man som privatperson vill försöka bidra med det man kan.
Kan jag göra skillnad?
”Kan jag verkligen göra skillnad för planeten med mitt sparande?”, frågade en kollega till John Carlbäck, Product Manager på SEB.
I ett blogginlägg förklarar han hur hållbart sparande fungerar i praktiken, och varför svaret inte är helt självklart.
EU:s gröna märkning
För att göra sparande mer transparent har EU infört regler genom Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Där delas fonder in i tre grupper:
- Artikel 9 (”mörkgrön”) – fonder där hållbarhet är själva målet.
- Artikel 8 (”ljusgrön”) – fonder som främjar hållbara egenskaper, men inte har hållbarhet som huvudsyfte.
- Artikel 6 – fonder som inte har hållbarhetsmål, men beaktar hållbarhetsrisker.
Systemet ska hjälpa sparare att jämföra fonder, men Carlbäck påpekar att påverkan i många fall är indirekt. Pengarna går sällan direkt till nya gröna projekt utan till aktier i bolag som redan är etablerade.
Direkt och indirekt påverkan
Enligt Carlbäck finns det två sätt att påverka genom sitt sparande – indirekt och direkt. Indirekt påverkan kan ske genom att välja bort vissa branscher, investera i temafonder eller genom ägarinflytande, där fondförvaltare använder sin rösträtt för att driva hållbarhetsfrågor.
För den som vill se tydligare resultat finns alternativ med mer direkt effekt.
Vill du påverka direkt?
För den som vill att pengarna ska göra direkt skillnad kan man rikta blicken mot:
- Gröna sparkonton – där banken lånar ut pengarna till miljöprojekt.
- Gröna obligationer – där du finansierar allt från naturskydd till klimatsmarta byggnader.
- Impactfonder – där investeringarna går direkt till företag som löser samhällsproblem.
- Ideella fonder – där en del av vinsten går till välgörenhet.
Även pensionssparandet kan vara ett verktyg. Många pensionsbolag investerar i onoterade hållbara projekt, något få småsparare känner till.
Hållbart sparande kan löna sig
Även om många väljer hållbara fonder av etiska skäl, kan det också vara ett klokt ekonomiskt val.
Enligt Linda Haraké, hållbarhetsexpert på Handelsbanken, visar erfarenheten att bolag som tar ansvar för miljö och samhälle ofta står starkare när världen förändras.
“Fonder som investerar i bolag som fokuserar på hållbarhetsfrågor och hanterar sina hållbarhetsrisker kan vara lika lönsamma, och långsiktigt kan fonderna till och med prestera bättre”, säger hon.
Hon påpekar att företag som inte ställer om riskerar att bli omsprungna när nya regler, tekniska skiften och krav från konsumenter förändrar marknaden – något som i slutändan även påverkar spararnas avkastning.
”Lite hjärta, lite logik”
För John Carlbäck själv handlar hållbart sparande i slutändan om att hitta balans.
”Själv lutar jag mer åt en blandning – lite hjärta, lite logik och lite hållbarhet som tema”, skriver han.
Läs även: “6 av 10 vill spara grönt – men får inte rätt stöd”. Realtid
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
