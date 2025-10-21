Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Priskollaps: Då blir din chokladkaka billigare 

Chokladkaka
Idag svider chokladpriset i svenskarnas plånböcker – men det kan det bli ändring på (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Efter att kakaopriset rusat till rekordnivåer ser chokladälskare snart ut att få en oväntad belöning.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Under 2023 och början av 2024 steg världsmarknadspriset på kakao till historiska nivåer. Priset fyrfaldigades på mindre än ett år och nådde i april 2024 hela 12 000 dollar per ton – en direkt följd av torka, sjukdomar och dåliga skördar i Västafrika. 

Ghana och Elfenbenskusten, som tillsammans står för mer än hälften av världens produktion, drabbades särskilt hårt.

Detta har i sin tur slagit hårt mot Sveriges chokladälskare. 

Dyrt i butik 

I Sverige är en chokladkaka i dag nästan dubbelt så dyr som den var 2022

Enligt det brittiska marknadsundersökningsföretaget Mintel ökade genomsnittspriset på choklad med nio procent under 2024, och med ytterligare fjorton procent i januari 2025. För bara några månader sedan kostade en 200 grams chokladkaka nästan 60 kronor i Skandinavien. 

Men sedan årsskiftet har utvecklingen vänt. 

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

12 okt. 2025
Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

01 okt. 2025

Priset har sjunkit 

Priset på kakao har nu sjunkit till runt 6 000 dollar per ton.

ANNONS

Oran van Dort, råvaruanalytiker på Rabobank, säger till SvD att det beror på att höga priser fått både efterfrågan och produktion att förändras.

“Det är ironiskt, men höga priser botar höga priser”, säger han.

Kakao
Priset på kakao har nu sjunkit till runt 6 000 dollar per ton (Foto: Sophie Garcia/AP/TT)

Ökad produktion världen över

De rekordhöga priserna har fått odlare att satsa mer på kakao. I Ghana och Elfenbenskusten har staten höjt ersättningen till bönderna, vilket gjort det lättare att investera i gödsel och nya träd. Samtidigt växer produktionen i länder som Ecuador, Brasilien och Nigeria.

Internationella kakaorganisationen (ICCO) förutspår ett globalt överskott på 142 000 ton för säsongen 2024/25 – det första på fyra år.

Därtill väntas den globala produktionen öka med 7,8 procent till 4,84 miljoner ton, enligt siffror från Yahoo Finance

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Enligt van Dort väntas årets skörd bli den första på flera år där produktionen överstiger konsumtionen. Han tror därför att priset kan fortsätta ned till omkring 3 000 dollar per ton – nästan samma nivå som innan den stora prisrusningen.

ANNONS

Då blir din chokladkaka billigare i butik 

Trots prisfallet dröjer det innan chokladpriserna i butik påverkas. Enligt van Dort brukar det ta mellan sex och nio månader innan lägre råvarupriser syns på hyllorna.

“Men de kommer förmodligen fortfarande att vara lite högre än vad de var före 2023”, säger han om chokladpriset.

Samtidigt varnar han för att marknaden kan förbli orolig. Kakaolagren är låga och klimatförändringarna väntas ge mer extremväder, vilket kan slå hårt mot framtida skördar.

“Det kan potentiellt resultera i ett överutbudsscenario som i sin tur kan utlösa en priskollaps”, säger han till SvD.

Här kan du läsa mer om det kommande prisfallet.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ChokladpriserRåvaror
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS