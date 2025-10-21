Priskollaps: Då blir din chokladkaka billigare 

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Priset har sjunkit

Priset på kakao har nu sjunkit till runt 6 000 dollar per ton.

ANNONS

Oran van Dort, råvaruanalytiker på Rabobank, säger till SvD att det beror på att höga priser fått både efterfrågan och produktion att förändras.

“Det är ironiskt, men höga priser botar höga priser”, säger han.

Priset på kakao har nu sjunkit till runt 6 000 dollar per ton (Foto: Sophie Garcia/AP/TT)

Ökad produktion världen över

De rekordhöga priserna har fått odlare att satsa mer på kakao. I Ghana och Elfenbenskusten har staten höjt ersättningen till bönderna, vilket gjort det lättare att investera i gödsel och nya träd. Samtidigt växer produktionen i länder som Ecuador, Brasilien och Nigeria.

Internationella kakaorganisationen (ICCO) förutspår ett globalt överskott på 142 000 ton för säsongen 2024/25 – det första på fyra år.

Därtill väntas den globala produktionen öka med 7,8 procent till 4,84 miljoner ton, enligt siffror från Yahoo Finance.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Enligt van Dort väntas årets skörd bli den första på flera år där produktionen överstiger konsumtionen. Han tror därför att priset kan fortsätta ned till omkring 3 000 dollar per ton – nästan samma nivå som innan den stora prisrusningen.

ANNONS

Då blir din chokladkaka billigare i butik

Trots prisfallet dröjer det innan chokladpriserna i butik påverkas. Enligt van Dort brukar det ta mellan sex och nio månader innan lägre råvarupriser syns på hyllorna.

“Men de kommer förmodligen fortfarande att vara lite högre än vad de var före 2023”, säger han om chokladpriset.

Samtidigt varnar han för att marknaden kan förbli orolig. Kakaolagren är låga och klimatförändringarna väntas ge mer extremväder, vilket kan slå hårt mot framtida skördar.

“Det kan potentiellt resultera i ett överutbudsscenario som i sin tur kan utlösa en priskollaps”, säger han till SvD.

Här kan du läsa mer om det kommande prisfallet.