När Jonas sa upp sig efter 50 trodde han att allt skulle lösa sig. I stället möttes han av tystnad och skrev en bok om att få jobb efter 50.
Jonas, 53, sökte hundratals jobb – blev uppläxad för sin erfarenhet
Mest läst i kategorin
Då höjs Sveriges pensionsålder – igen
Nästa år förändras pensionssystemet. Från 2026 införs den så kallade riktåldern, en ny modell som knyter pensionsåldern till hur länge vi lever. Under lång tid var 65 år den självklara tidpunkten för pensionering. 2023 höjdes dock åldersgränsen för rätt till grundskydd i pensionssystemet från 65 år till 66 år. Och nu sker alltså ytterligare en …
Uppmaningen: Gör slut på dina pengar – innan det är för sent
Boken ”Die With Zero” vill vända upp och ner på vår syn på pengar. Särskilt vill den utmana äldre generationer som fortsätter spara trots att de redan har mer än nog. Nya siffror från SCB visar att svenskarna sparar mer pengar. Och det är i grunden något positivt, eftersom ett sparande ger trygghet, frihet och …
Här är det bästa landet för svenskar att pensionera sig i
En växande skara svenskar funderar på att tillbringa pensionsåren utomlands, lockade av lägre kostnader, fler soltimmar och hög livskvalitet. Nu presenterar 60plusbanken en ny ranking över de bästa länderna att pensionera sig i som svensk. Listor över världens bästa länder att pensionera sig i dyker upp titt som tätt. Senast häromveckan utsågs Portugal till världens …
Kryphål? Så kan ditt barn bli utan arv
Att göra ett barn arvlöst är i Sverige knepigt. Det finns dock sätt att styra hur arvet ska fördelas. Konflikter har en tendens att uppstå kring arv och testamenten, detta inte minst om arvet inte blir som arvingarna trott. Samtidigt visar en undersökning från Northwestern Mutual att majoriteten av alla äldre inte har några större …
Miljonregn över misslyckade leverantörer till Arbetsförmedlingen
Miljonbelopp har betalats ut till företag som haft svårt att få ut deltagare i arbete. Nu rensar Arbetsförmedlingen bland leverantörerna. De fick hundratals miljoner för att få människor i jobb – men många levererade långt under förväntan. Nu har Arbetsförmedlingen gjort sin första stora utrensning bland privata leverantörer. Och fler kan stå på tur. Missa …
Politikerna vill att vi ska jobba längre. Men för många blir det tufft redan vid 50.
Journalisten Jonas Nordling fick själv känna på hur svårt det är att få nytt jobb, och nu lyfter han frågan i sin nya bok Åldersnojan.
Missa inte: Johan, 60, har sökt 100 jobb: “Fått komma på en intervju”. E55
Få jobb efter 50 – en omöjlig ekvation?
Från och med 2026 införs den så kallade riktåldern i Sverige, som kopplar pensionsåldern till hur länge vi lever. För perioden 2026 till 2031 sätts den till 67 år, vilket innebär att man tidigast kan ta ut pension vid 64 års ålder.
Samtidigt växer glappet mellan vad som förväntas av oss och hur verkligheten på arbetsmarknaden faktiskt ser ut.
När Jonas sa upp sig från sitt jobb efter fyllda 50 bröt han mot två oskrivna regler på svensk arbetsmarknad: att inte lämna jobbet utan nytt, och att inte säga upp sig efter 50. Han trodde att ett nytt arbete skulle vara inom räckhåll, men insåg snart att åldern kunde vara ett hinder.
“Det framkom rätt snabbt, men under detta projekt har jag sökt närmare 100 jobb”, berättar han för Dagens PS.
Erfarenheterna blev grunden till boken “Åldersnojan – Varför jobba till 70 om ingen vill ha oss efter 50?”. I den skildrar Nordling den osynliga åldersdiskriminering som, enligt honom, länge präglat arbetslivet, en verklighet som många femtiplussare känner igen sig i.
Enligt SPP:s Novus-undersökning, som E55 rapporterar om, ser var tredje svensk ålder som det största hindret till nytt jobb, medan nästan var fjärde mellan 50 och 64 år har upplevt diskriminering.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv gör en ingress om att Perfect Weekend erbjuder tre sköna kryssningar i vinter. När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
“För erfaren” för att få jobb
Efter att Nordling sagt upp sig och börjat söka nytt arbete möttes han ofta av tystnad. De flesta arbetsgivare hörde aldrig av sig, och när han väl fick respons var den ofta undvikande. Vid ett tillfälle, berättar han, blev han till och med uppringd och uppläxad av en rekryterare som ifrågasatte varför han sökt ett jobb där han ansågs vara ”överkvalificerad”.
När han senare skrev en uppmärksammad artikel i tidningen Vi, där han berättade om sitt eget jobbsökande efter 50, väckte den starka reaktioner och hundratals hörde av sig.
”Först i samband med artikeln i tidningen Vi som spreds stort på Linkedin där alla jobbsökande femtiplussare hänger. Och nu reagerar mängder av andra drabbade i samband med att de hört om denna bok”, berättar han för PS.
Läs också: Miljardären flyttar till Sverige. Dagens PS
Vantrivas på jobbet? Inte efter 50
Samtidigt visar statistik från Arbetsförmedlingen att äldre som förlorar jobbet har betydligt svårare att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden. Vägen tillbaka tar ofta längre tid, och konkurrensen om jobben är hård.
“För äldre som blir arbetslösa är den genomsnittliga tiden i arbetslöshet betydligt längre än för yngre”, förklarar Nina Brevinge, pressekreterare på Arbetsförmedlingen, för Dagens PS i ett mejl.
Enligt myndigheten har också inskrivna arbetslösa äldre än 55 år en hög risk för långtidsarbetslöshet, något som gör dem extra utsatta när konkurrensen hårdnar och möjligheterna krymper.
Nordling beskriver ålderismen som ett djupt rotat beteende bland arbetsgivare. Han menar att tvångsåtgärder sällan fungerar, men att ekonomiska incitament kan vara vägen framåt.
”Tvång brukar dock inte fungera, utan det brukar vara bättre med push-mekanismer av olika slag”, säger han.
Samtidigt påpekar han att problemet inte bara handlar om de som står utanför arbetsmarknaden, utan också om de som blir kvar. Att vantrivas på jobbet är, enligt Nordling, en lyx femtiplussare inte har råd med.
“I diskussionen om äldres arbetsmarknad är fokus ofta på de som är utan jobb. Men den största samhällsförlusten uppstår troligen hos alla de femtiplussare som stagnerat på sin arbetsplats och som har gett upp möjligheten att byta jobb. Det hindrar en naturlig rörlighet som alla skulle tjäna på. Och de som skapat denna tröghet är svenska arbetsgivare, ingen annan”, säger han.
Läs även: Sverige förlorar miljarder på ålderism: “Ett samhällsproblem”. Dagens PS
Läs även: Pensionsåldern höjs i Sverige – hit kan du flytta i stället. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
75 000 laxar på rymmen: "Ett allvarligt hot"
En fiskodling skadades så allvarligt att det strömmade ut odlad lax i Skottlands öppna vatten. Nu oroar sig miljöorganisationer för konsekvenserna. Stormen Amy rev och slet inte bara i Skandinavien. I Skottland stormade det så mycket att en fiskodling förstördes. Det ledde till att nästan 75 000 odlade laxar kunde rymma fiskodlingen i Loch Linnhe …
Jonas, 53, sökte hundratals jobb – blev uppläxad för sin erfarenhet
När Jonas sa upp sig efter 50 trodde han att allt skulle lösa sig. I stället möttes han av tystnad och skrev en bok om att få jobb efter 50. Politikerna vill att vi ska jobba längre. Men för många blir det tufft redan vid 50. Journalisten Jonas Nordling fick själv känna på hur svårt …
Nazisterna stoppar tyska militären: "Måste ändra lagarna"
Tysk militär är kraftigt begränsad och får inte ingripa i det mesta efter andra världskriget. Det vill nu politiker i Tyskland ändra på. Flera europeiska länder står inför en växande säkerhetsutmaning när drönare allt oftare tränger in i landets luftrum. I Tyskland talas det ofta om hotet från ryska drönare. Men historiska begränsningar i författningen …
Vilket land är rikast – Svaret beror på hur du räknar
Vilket är världens rikaste land egentligen. Det beror lite på hur man mäter. Men de här länderna toppar enligt de flest mått. När olika mått på rikedom ställs mot varandra framträder Norge som världens mest balanserade välståndsland. Detta visar nya rankningar från The Economist. Medan Schweiz toppar listan när det gäller ren inkomst per person …
Smalare midja – svalare sexliv
Först tappade du vikten. Sedan tappade du lusten och ditt sexliv. Nu varnar forskare för att Ozempic och Mounjaro inte bara minskar hungern, utan även aptiten på allt som är kul – inklusive sex. Och kanske även på starka ben. När dopaminet går på diet Världen har gått från bröd och vin till sprutor och …