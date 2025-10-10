Jonas, 53, sökte hundratals jobb – blev uppläxad för sin erfarenhet

Politikerna vill att vi ska jobba längre. Men för många blir det tufft redan vid 50.

Journalisten Jonas Nordling fick själv känna på hur svårt det är att få nytt jobb, och nu lyfter han frågan i sin nya bok Åldersnojan.

Få jobb efter 50 – en omöjlig ekvation?

Från och med 2026 införs den så kallade riktåldern i Sverige, som kopplar pensionsåldern till hur länge vi lever. För perioden 2026 till 2031 sätts den till 67 år, vilket innebär att man tidigast kan ta ut pension vid 64 års ålder.

Samtidigt växer glappet mellan vad som förväntas av oss och hur verkligheten på arbetsmarknaden faktiskt ser ut.

När Jonas sa upp sig från sitt jobb efter fyllda 50 bröt han mot två oskrivna regler på svensk arbetsmarknad: att inte lämna jobbet utan nytt, och att inte säga upp sig efter 50. Han trodde att ett nytt arbete skulle vara inom räckhåll, men insåg snart att åldern kunde vara ett hinder.

“Det framkom rätt snabbt, men under detta projekt har jag sökt närmare 100 jobb”, berättar han för Dagens PS.

I den nya boken ”Åldersnojan – varför jobba till 70 om ingen vill ha oss efter 50?” skriver journalisten Jonas Nordling om hur svårt det kan vara att få jobb efter 50. (Foto: Bokförlaget Atlas)

Erfarenheterna blev grunden till boken “Åldersnojan – Varför jobba till 70 om ingen vill ha oss efter 50?”. I den skildrar Nordling den osynliga åldersdiskriminering som, enligt honom, länge präglat arbetslivet, en verklighet som många femtiplussare känner igen sig i.

Enligt SPP:s Novus-undersökning, som E55 rapporterar om, ser var tredje svensk ålder som det största hindret till nytt jobb, medan nästan var fjärde mellan 50 och 64 år har upplevt diskriminering.