Jonas, 53, sökte hundratals jobb – blev uppläxad för sin erfarenhet

Journalisten och författaren Jonas Nordling är aktuell med boken ”Åldersnojan – Varför jobba till 70 om ingen vill ha oss efter 50?”. (Foto: Ulrika Palmcrantz/Bokförlaget Atlas)
Linn Kolar
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

När Jonas sa upp sig efter 50 trodde han att allt skulle lösa sig. I stället möttes han av tystnad och skrev en bok om att få jobb efter 50.

Politikerna vill att vi ska jobba längre. Men för många blir det tufft redan vid 50.

Journalisten Jonas Nordling fick själv känna på hur svårt det är att få nytt jobb, och nu lyfter han frågan i sin nya bok Åldersnojan.

Få jobb efter 50 – en omöjlig ekvation?

Från och med 2026 införs den så kallade riktåldern i Sverige, som kopplar pensionsåldern till hur länge vi lever. För perioden 2026 till 2031 sätts den till 67 år, vilket innebär att man tidigast kan ta ut pension vid 64 års ålder.

Samtidigt växer glappet mellan vad som förväntas av oss och hur verkligheten på arbetsmarknaden faktiskt ser ut.

När Jonas sa upp sig från sitt jobb efter fyllda 50 bröt han mot två oskrivna regler på svensk arbetsmarknad: att inte lämna jobbet utan nytt, och att inte säga upp sig efter 50. Han trodde att ett nytt arbete skulle vara inom räckhåll, men insåg snart att åldern kunde vara ett hinder.

“Det framkom rätt snabbt, men under detta projekt har jag sökt närmare 100 jobb”, berättar han för Dagens PS.

I den nya boken ”Åldersnojan – varför jobba till 70 om ingen vill ha oss efter 50?” skriver journalisten Jonas Nordling om hur svårt det kan vara att få jobb efter 50. (Foto: Bokförlaget Atlas)
Erfarenheterna blev grunden till boken “Åldersnojan – Varför jobba till 70 om ingen vill ha oss efter 50?”. I den skildrar Nordling den osynliga åldersdiskriminering som, enligt honom, länge präglat arbetslivet, en verklighet som många femtiplussare känner igen sig i.

Enligt SPP:s Novus-undersökning, som E55 rapporterar om, ser var tredje svensk ålder som det största hindret till nytt jobb, medan nästan var fjärde mellan 50 och 64 år har upplevt diskriminering.

“För erfaren” för att få jobb

Efter att Nordling sagt upp sig och börjat söka nytt arbete möttes han ofta av tystnad. De flesta arbetsgivare hörde aldrig av sig, och när han väl fick respons var den ofta undvikande. Vid ett tillfälle, berättar han, blev han till och med uppringd och uppläxad av en rekryterare som ifrågasatte varför han sökt ett jobb där han ansågs vara ”överkvalificerad”.

När han senare skrev en uppmärksammad artikel i tidningen Vi, där han berättade om sitt eget jobbsökande efter 50, väckte den starka reaktioner och hundratals hörde av sig.

”Först i samband med artikeln i tidningen Vi som spreds stort på Linkedin där alla jobbsökande femtiplussare hänger. Och nu reagerar mängder av andra drabbade i samband med att de hört om denna bok”, berättar han för PS.

Vantrivas på jobbet? Inte efter 50

Samtidigt visar statistik från Arbetsförmedlingen att äldre som förlorar jobbet har betydligt svårare att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden. Vägen tillbaka tar ofta längre tid, och konkurrensen om jobben är hård.

“För äldre som blir arbetslösa är den genomsnittliga tiden i arbetslöshet betydligt längre än för yngre”, förklarar Nina Brevinge, pressekreterare på Arbetsförmedlingen, för Dagens PS i ett mejl.

Enligt myndigheten har också inskrivna arbetslösa äldre än 55 år en hög risk för långtidsarbetslöshet, något som gör dem extra utsatta när konkurrensen hårdnar och möjligheterna krymper.

Nordling beskriver ålderismen som ett djupt rotat beteende bland arbetsgivare. Han menar att tvångsåtgärder sällan fungerar, men att ekonomiska incitament kan vara vägen framåt.

”Tvång brukar dock inte fungera, utan det brukar vara bättre med push-mekanismer av olika slag”, säger han.

Samtidigt påpekar han att problemet inte bara handlar om de som står utanför arbetsmarknaden, utan också om de som blir kvar. Att vantrivas på jobbet är, enligt Nordling, en lyx femtiplussare inte har råd med.

“I diskussionen om äldres arbetsmarknad är fokus ofta på de som är utan jobb. Men den största samhällsförlusten uppstår troligen hos alla de femtiplussare som stagnerat på sin arbetsplats och som har gett upp möjligheten att byta jobb. Det hindrar en naturlig rörlighet som alla skulle tjäna på. Och de som skapat denna tröghet är svenska arbetsgivare, ingen annan”, säger han.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

