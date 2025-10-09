Sverige förlorar miljarder på ålderism: “Ett samhällsproblem” 

Allt fler vill bli så kallade jobbonärer – personer som kombinerar arbete och pension för en mjukare övergång till nästa livsfas. När Pensionsmyndigheten släppte sin jobbonärsrapport i fjol visade det sig att andelen jobbonärer har ökat med över 20 procent sedan 2012.

Och det kan löna sig.

En ny analys från Skandia visar att den som jobbar vidare två år efter 65 kan få mellan 2 850 och 5 050 kronor mer i pension varje månad.

Men möjligheten begränsas av ålderism – diskriminering baserad på ålder.

“Mest förbisedda formen av diskriminering”

”Ålderism är kanske den mest förbisedda formen av diskriminering”, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

“Här behövs attitydförändringar på bred front men som individ också en medvetenhet om behovet att hålla sig nyfiken och relevant för att ge sig själv de bästa möjligheterna att jobba fram till riktåldern för pension”, tillägger han.