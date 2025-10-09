Nya beräkningar visar att den som fortsätter arbeta efter 65 kan öka sin pension rejält. Trots detta stoppas många av attityder på arbetsmarknaden.
Sverige förlorar miljarder på ålderism: “Ett samhällsproblem”
Allt fler vill bli så kallade jobbonärer – personer som kombinerar arbete och pension för en mjukare övergång till nästa livsfas. När Pensionsmyndigheten släppte sin jobbonärsrapport i fjol visade det sig att andelen jobbonärer har ökat med över 20 procent sedan 2012.
Och det kan löna sig.
En ny analys från Skandia visar att den som jobbar vidare två år efter 65 kan få mellan 2 850 och 5 050 kronor mer i pension varje månad.
Men möjligheten begränsas av ålderism – diskriminering baserad på ålder.
“Mest förbisedda formen av diskriminering”
”Ålderism är kanske den mest förbisedda formen av diskriminering”, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.
“Här behövs attitydförändringar på bred front men som individ också en medvetenhet om behovet att hålla sig nyfiken och relevant för att ge sig själv de bästa möjligheterna att jobba fram till riktåldern för pension”, tillägger han.
”Ett samhällsproblem”
Ålderismen är så pass utbredd att en växande skara äldre mer eller mindre tvingas att gå i pension.
En rapport från SPP och SCB visar att cirka 7 400 personer över 60 år riskerar att pensioneras i förtid redan 2027, trots att de flesta av dem egentligen vill fortsätta arbeta.
”Begreppet ’ofrivillig pensionering’ blir tydligt när äldre tvingas lämna arbetslivet tidigare än de själva vill”, har Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra, tidigare sagt.
Samtidigt pekar Munter på att forskning visar att produktiviteten består långt upp i åldrarna, och till och med kan öka bland akademiker. Faktum är att flera exempel pekar på att äldre arbetskraft ger företag ett övertag.
”Trots det finns tyvärr en utbredd bild av att äldre som grupp har svårt att lära nytt. När ålderismen leder till att de som vill och kan jobba längre inte får göra det blir detta ett samhällsproblem. Ett samhällsproblem som dessutom sänker pensionerna ytterligare”, säger Munter.
En nota på 70 miljarder
Att stänga ute äldre från arbetsmarknaden är inte bara orättvist – det är också dyrt. I en analys från Pluskommissionen uppskattas kostnaden för ålderismen – den bredare diskrimineringen av alla äldre på arbetsmarknaden – till över 70 miljarder kronor per år i förlorad tillväxt och tappad kompetens.
”Det är ett pris vi knappast har råd att fortsätta betala”, avslutar Mattias Munter.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
