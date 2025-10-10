Pensionsåldern höjs i Sverige – hit kan du flytta i stället 

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Så maxar du pensionen – tips för varje ålder

ANNONS

Oavsett om du är 20 eller 60 finns det mycket du kan göra för att påverka din framtida pension, menar Pensionsmyndighetens specialist Agneta Claesson.

Hon betonar att inkomster tidigt i livet spelar stor roll: “Om jag fick önska något vore det att alla 20-åringar tar en halvtimmes pensionskurs hos oss”.

I 30-årsåldern gäller det att säkra tjänstepensionen – särskilt för privat anställda eller egenföretagare. Runt 40 bör man se upp med deltidsarbete, som kan sänka pensionen med upp till 2 000 kronor i månaden.

Inför 60 är det dags för finplanering: se över risknivå, återbetalningsskydd och fundera på att jobba något år extra.

“Det är alltid bättre att kvarstå i arbetslivet på något sätt än bara sluta tvärt”, säger Claesson.

Läs mer här: Hon vet hur du får mer i pension – år för år. Dagens PS

Det finns mycket man kan tänka på inför pensionen (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

149 000 sparare får nya fonder – brev på väg

Den stora reformen av premiepensionens fondtorg har i veckan gått in i nästa fas. 250 000 svenskar har redan fått sina fonder flyttade. Nu står ytterligare 149 000 pensionssparare på tur.

ANNONS

Fem av de 22 aktiva Sverigefonderna har redan tagits bort, och fler ska bort inom kort. De som berörs får brev i månadsskiftet och kan välja ny fond – annars flyttas pengarna automatiskt till en likvärdig fond som Pensionsmyndigheten väljer.

Mellan 85 och 95 procent av spararna följer med till myndighetens rekommenderade fond, enligt uppgifter till Privata Affärer.

Syftet med hela reformen, som startade redan 2016, är att minska riskerna och skapa stabilare avkastning. På sikt kommer endast statligt upphandlade fonder att finnas kvar i systemet.

Mer om detta: 149 000 pensionssparare berörs: Fonder försvann – fick du brevet? Dagens PS

Nästa år höjs pensionsåldern – igen

Från och med 2026 införs den så kallade riktåldern i Sverige, som knyter pensionsåldern till hur länge vi lever.

För perioden 2026-2031 sätts riktåldern till 67 år, vilket innebär att man tidigast kan ta ut pension vid 64 års ålder. Garantipension och bostadstillägg kan du få först vid riktåldern.

Riktåldern anpassar systemet till att vi lever längre, berättar Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

För den som jobbar längre väntar också fördelar: lägre skatt och fortsatt intjänande till pensionen. Enligt Swedbanks Madelén Falkenhäll kan ett extra arbetsår höja pensionen med upp till 2 000 kronor i månaden.

ANNONS

Läs vidare här: Då höjs Sveriges pensionsålder – igen. Dagens PS