Pensionsåldern höjs i Sverige – hit kan du flytta i stället 

Pension
Trött på det svenska pensionssystemet? Flytta till Spanien! (Foto: Fredrik Sandberg/TT/Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Nya åldersregler och fondbyten väcker oro i Sverige. Samtidigt blickar många svenskar söderut – mot solen, lägre skatter och ett enklare liv.

Medan Pensionsmyndigheten förbereder inför en ny pensionsålder och stora fondförändringar visar en ny ranking var svenskarna faktiskt lever bäst som pensionärer.

Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter. 

Bästa landet för svenska pensionärer

Sol, låg skatt och livskvalitet. Spanien har i veckan utsetts till det bästa landet för svenskar att pensionera sig i, enligt en ny ranking från 60plusbanken.

“Helheten är svårslagen”, säger Sandra Lillienberg, chef på 60plusbanken, som lyfter klimat, sjukvård och kostnadsläge som avgörande faktorer.

Portugal och Malta knep plats två och tre. Det finns dock en hel del att tänka på inför flytten. 

Läs vidare: Här är det bästa landet för svenskar att pensionera sig i. Dagens PS

Så maxar du pensionen – tips för varje ålder

Oavsett om du är 20 eller 60 finns det mycket du kan göra för att påverka din framtida pension, menar Pensionsmyndighetens specialist Agneta Claesson.

Hon betonar att inkomster tidigt i livet spelar stor roll: “Om jag fick önska något vore det att alla 20-åringar tar en halvtimmes pensionskurs hos oss”. 

I 30-årsåldern gäller det att säkra tjänstepensionen – särskilt för privat anställda eller egenföretagare. Runt 40 bör man se upp med deltidsarbete, som kan sänka pensionen med upp till 2 000 kronor i månaden.

Inför 60 är det dags för finplanering: se över risknivå, återbetalningsskydd och fundera på att jobba något år extra.

“Det är alltid bättre att kvarstå i arbetslivet på något sätt än bara sluta tvärt”, säger Claesson.

Läs mer här: Hon vet hur du får mer i pension – år för år. Dagens PS

Pension
Det finns mycket man kan tänka på inför pensionen (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

149 000 sparare får nya fonder – brev på väg

Den stora reformen av premiepensionens fondtorg har i veckan gått in i nästa fas. 250 000 svenskar har redan fått sina fonder flyttade. Nu står ytterligare 149 000 pensionssparare på tur.

Fem av de 22 aktiva Sverigefonderna har redan tagits bort, och fler ska bort inom kort. De som berörs får brev i månadsskiftet och kan välja ny fond – annars flyttas pengarna automatiskt till en likvärdig fond som Pensionsmyndigheten väljer.

Mellan 85 och 95 procent av spararna följer med till myndighetens rekommenderade fond, enligt uppgifter till Privata Affärer.

Syftet med hela reformen, som startade redan 2016, är att minska riskerna och skapa stabilare avkastning. På sikt kommer endast statligt upphandlade fonder att finnas kvar i systemet.

Mer om detta: 149 000 pensionssparare berörs: Fonder försvann – fick du brevet? Dagens PS

Nästa år höjs pensionsåldern – igen

Från och med 2026 införs den så kallade riktåldern i Sverige, som knyter pensionsåldern till hur länge vi lever.

För perioden 2026-2031 sätts riktåldern till 67 år, vilket innebär att man tidigast kan ta ut pension vid 64 års ålder. Garantipension och bostadstillägg kan du få först vid riktåldern.

Riktåldern anpassar systemet till att vi lever längre, berättar Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

För den som jobbar längre väntar också fördelar: lägre skatt och fortsatt intjänande till pensionen. Enligt Swedbanks Madelén Falkenhäll kan ett extra arbetsår höja pensionen med upp till 2 000 kronor i månaden.

Läs vidare här: Då höjs Sveriges pensionsålder – igen. Dagens PS

nyheternyhetsveckanPensionPensionsålder
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

