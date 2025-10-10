Nya åldersregler och fondbyten väcker oro i Sverige. Samtidigt blickar många svenskar söderut – mot solen, lägre skatter och ett enklare liv.
Pensionsåldern höjs i Sverige – hit kan du flytta i stället
Då höjs Sveriges pensionsålder – igen
Nästa år förändras pensionssystemet. Från 2026 införs den så kallade riktåldern, en ny modell som knyter pensionsåldern till hur länge vi lever. Under lång tid var 65 år den självklara tidpunkten för pensionering. 2023 höjdes dock åldersgränsen för rätt till grundskydd i pensionssystemet från 65 år till 66 år.
Uppmaningen: Gör slut på dina pengar – innan det är för sent
Boken "Die With Zero" vill vända upp och ner på vår syn på pengar. Särskilt vill den utmana äldre generationer som fortsätter spara trots att de redan har mer än nog. Nya siffror från SCB visar att svenskarna sparar mer pengar.
Här är det bästa landet för svenskar att pensionera sig i
En växande skara svenskar funderar på att tillbringa pensionsåren utomlands, lockade av lägre kostnader, fler soltimmar och hög livskvalitet. Nu presenterar 60plusbanken en ny ranking över de bästa länderna att pensionera sig i som svensk.
Kryphål? Så kan ditt barn bli utan arv
Att göra ett barn arvlöst är i Sverige knepigt. Det finns dock sätt att styra hur arvet ska fördelas. Konflikter har en tendens att uppstå kring arv och testamenten, detta inte minst om arvet inte blir som arvingarna trott.
Miljonregn över misslyckade leverantörer till Arbetsförmedlingen
Miljonbelopp har betalats ut till företag som haft svårt att få ut deltagare i arbete. Nu rensar Arbetsförmedlingen bland leverantörerna. De fick hundratals miljoner för att få människor i jobb – men många levererade långt under förväntan.
Medan Pensionsmyndigheten förbereder inför en ny pensionsålder och stora fondförändringar visar en ny ranking var svenskarna faktiskt lever bäst som pensionärer.
Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.
Bästa landet för svenska pensionärer
Sol, låg skatt och livskvalitet. Spanien har i veckan utsetts till det bästa landet för svenskar att pensionera sig i, enligt en ny ranking från 60plusbanken.
“Helheten är svårslagen”, säger Sandra Lillienberg, chef på 60plusbanken, som lyfter klimat, sjukvård och kostnadsläge som avgörande faktorer.
Portugal och Malta knep plats två och tre. Det finns dock en hel del att tänka på inför flytten.
Läs vidare: Här är det bästa landet för svenskar att pensionera sig i. Dagens PS
Så maxar du pensionen – tips för varje ålder
Oavsett om du är 20 eller 60 finns det mycket du kan göra för att påverka din framtida pension, menar Pensionsmyndighetens specialist Agneta Claesson.
Hon betonar att inkomster tidigt i livet spelar stor roll: “Om jag fick önska något vore det att alla 20-åringar tar en halvtimmes pensionskurs hos oss”.
I 30-årsåldern gäller det att säkra tjänstepensionen – särskilt för privat anställda eller egenföretagare. Runt 40 bör man se upp med deltidsarbete, som kan sänka pensionen med upp till 2 000 kronor i månaden.
Inför 60 är det dags för finplanering: se över risknivå, återbetalningsskydd och fundera på att jobba något år extra.
“Det är alltid bättre att kvarstå i arbetslivet på något sätt än bara sluta tvärt”, säger Claesson.
Läs mer här: Hon vet hur du får mer i pension – år för år. Dagens PS
149 000 sparare får nya fonder – brev på väg
Den stora reformen av premiepensionens fondtorg har i veckan gått in i nästa fas. 250 000 svenskar har redan fått sina fonder flyttade. Nu står ytterligare 149 000 pensionssparare på tur.
Fem av de 22 aktiva Sverigefonderna har redan tagits bort, och fler ska bort inom kort. De som berörs får brev i månadsskiftet och kan välja ny fond – annars flyttas pengarna automatiskt till en likvärdig fond som Pensionsmyndigheten väljer.
Mellan 85 och 95 procent av spararna följer med till myndighetens rekommenderade fond, enligt uppgifter till Privata Affärer.
Syftet med hela reformen, som startade redan 2016, är att minska riskerna och skapa stabilare avkastning. På sikt kommer endast statligt upphandlade fonder att finnas kvar i systemet.
Mer om detta: 149 000 pensionssparare berörs: Fonder försvann – fick du brevet? Dagens PS
Nästa år höjs pensionsåldern – igen
Från och med 2026 införs den så kallade riktåldern i Sverige, som knyter pensionsåldern till hur länge vi lever.
För perioden 2026-2031 sätts riktåldern till 67 år, vilket innebär att man tidigast kan ta ut pension vid 64 års ålder. Garantipension och bostadstillägg kan du få först vid riktåldern.
Riktåldern anpassar systemet till att vi lever längre, berättar Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.
För den som jobbar längre väntar också fördelar: lägre skatt och fortsatt intjänande till pensionen. Enligt Swedbanks Madelén Falkenhäll kan ett extra arbetsår höja pensionen med upp till 2 000 kronor i månaden.
Läs vidare här: Då höjs Sveriges pensionsålder – igen. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Pensionsåldern höjs i Sverige – hit kan du flytta i stället
Nya åldersregler och fondbyten väcker oro i Sverige. Samtidigt blickar många svenskar söderut – mot solen, lägre skatter och ett enklare liv. Medan Pensionsmyndigheten förbereder inför en ny pensionsålder och stora fondförändringar visar en ny ranking var svenskarna faktiskt lever bäst som pensionärer. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter. Bästa landet för svenska pensionärer
