En ny undersökning visar var Sveriges arbetsgivare har störst problem att hitta folk. I ett av de största bristyrkena kan lönen nå upp till 85 000 kronor i månaden.
Här saknas personal – tjäna upp till 85 000 kronor i månaden
Under 2025 saknade svenska arbetsgivare totalt 61 400 personer inom olika yrken, enligt SCB:s undersökning Lediga jobb och rekryteringsbehov.
Det är något lägre än året före. År 2024 låg bristen på omkring 70 000 personer.
Enligt SCB handlar det om arbete som inte blir utfört, trots att arbetsgivaren hade möjlighet att anställa.
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Inte bara högskoleyrken
Bristen är bred.
Inom yrken som vanligtvis kräver eftergymnasial utbildning saknades närmare 30 000 personer. Samtidigt saknades omkring 27 000 personer i yrken som motsvarar gymnasial utbildning.
”Vi ser därför att arbetskraftsbristen är ungefär lika stor inom yrken som oftast kräver gymnasial utbildning som inom yrken som vanligtvis kräver eftergymnasial utbildning”, konstaterar Katja Olofsson, arbetsmarknadsstatistiker på SCB.
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Här sticker lönen ut
Störst brist i SCB:s lista finns bland IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare. Där saknade arbetsgivarna 4 000 personer under 2025.
Enligt Unionens marknadslöner ligger lönespannet för IT-arkitekt och liknande yrken på 53 570 till 85 000 kronor i månaden.
Enligt ITjobb.se ligger genomsnittslönen på drygt 66 800 kronor i månaden.
Vård, skola och bygg
Annat som arbetsgivarna saknade under 2025 var bland annat 2 700 grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare, 2 600 undersköterskor och 2 600 snickare, murare och anläggningsarbetare.
Inom vården saknades också 1 500 läkare och 1 600 sjuksköterskor.
Enligt SCB var bristen störst inom följande yrkesgrupper under 2025:
- IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.: 4 000 personer
- Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare: 2 700 personer
- Undersköterskor: 2 600 personer
- Snickare, murare och anläggningsarbetare: 2 600 personer
- Ingenjörer och tekniker: 2 300 personer
- Civilingenjörsyrken: 2 000 personer
- Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.: 1 900 personer
- Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.: 1 600 personer
- Sjuksköterskor, inklusive specialistsjuksköterskor: 1 600 personer
- Läkare: 1 500 personer
- Butikspersonal: 1 500 personer
- Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.: 1 500 personer
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