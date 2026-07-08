Här saknas personal – tjäna upp till 85 000 kronor i månaden 

Här sticker lönen ut

Störst brist i SCB:s lista finns bland IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare. Där saknade arbetsgivarna 4 000 personer under 2025.

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Enligt Unionens marknadslöner ligger lönespannet för IT-arkitekt och liknande yrken på 53 570 till 85 000 kronor i månaden.

Enligt ITjobb.se ligger genomsnittslönen på drygt 66 800 kronor i månaden.

Vård, skola och bygg

Annat som arbetsgivarna saknade under 2025 var bland annat 2 700 grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare, 2 600 undersköterskor och 2 600 snickare, murare och anläggningsarbetare.

Inom vården saknades också 1 500 läkare och 1 600 sjuksköterskor.

Enligt SCB var bristen störst inom följande yrkesgrupper under 2025:

IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.: 4 000 personer

4 000 personer Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare: 2 700 personer

2 700 personer Undersköterskor: 2 600 personer

2 600 personer Snickare, murare och anläggningsarbetare: 2 600 personer

2 600 personer Ingenjörer och tekniker: 2 300 personer

2 300 personer Civilingenjörsyrken: 2 000 personer

2 000 personer Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.: 1 900 personer

1 900 personer Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.: 1 600 personer

1 600 personer Sjuksköterskor, inklusive specialistsjuksköterskor: 1 600 personer

1 600 personer Läkare: 1 500 personer

1 500 personer Butikspersonal: 1 500 personer

1 500 personer Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.: 1 500 personer

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