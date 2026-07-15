Ny trend inom rekrytering: Jobbsökare betalar själva för att bli anställda

Skapar rätt incitament

”Om du inte betalar är du produkten”, har Hamra sagt om modellen, enligt tidningen Seoul Economic Daily.

Han menar att avgiften skapar rätt incitament: bolaget tjänar bara pengar om kandidaten faktiskt får jobbet.



Omvänd rekrytering

Refer är långt ifrån ensamma om modellen. Enligt Wall Street Journal har allt fler jobbsökande, särskilt inom vad man förr kallade skrivbordsjobb, börjat betala tusentals dollar för hjälp att hitta arbete.

Fenomenet kallas ”reverse recruiting”, eller omvänd rekrytering.

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För Refer ser marknaden lovande ut. Man har nyligen tagit in 7,5 miljoner dollar i en såddrunda, utöver tidigare 2,5 miljoner dollar i finansiering.

Olika modeller

Reverse Recruiting Agency tar exempelvis 1 500 dollar i månaden plus 10 procent av första årslönen, medan tjänsten WeAreCareer tar en fast avgift på 5 500 dollar plus 4 procent av lönen och lovar hundratals jobbansökningar.

En annan aktör, Offered.ai, använder en modell som liknar Refers – ingen kostnad förrän kandidaten fått ett jobb genom en introduktion.

Tuffare tider vid rekrytering

Enligt HR-tidskriften HR Executive har den här typen av tjänster vuxit fram i takt med en tuffare arbetsmarknad. Många känner att vanlig rekrytering inte ger resultat.

I december 2025 fanns det ungefär en miljon fler arbetslösa än lediga tjänster i USA, den bredaste sådana klyftan sedan 2017 bortsett från pandemin.

Sticka ut i bruset

De som förespråkar omvänd rekrytering menar att den löser ett verkligt problem. Dagens rekryteringssystem är byggt för arbetsgivare.

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De som söker jobb, däremot, har sällan något att erbjuda för att sticka ut i bruset av AI-genererade ansökningar.

Större press på rekryterare

Genom att ta betalt av kandidaten skapas ett ekonomiskt incitament för bolaget att faktiskt hjälpa personen hela vägen till anställning.

Istället för att bara samla in avgifter från arbetsgivare för volym.

Ojämn situation vid rekrytering

Kritiker på flera problem. Modellen gynnar de kandidater som redan har råd att betala, medan andra tvingas klara sig på egen hand i ett allt tuffare rekryteringsklimat.

Och det är oklart hur mycket av framgången som faktiskt beror på AI-matchningen, och hur mycket som hade skett ändå.

Kandidaten hade kanske fått ett jobb även utan att betala 20 procent av sin första månadslön.

Vem har ansvaret?

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Det finns också en principfråga: Vem ska egentligen ska bära kostnaden för rekrytering?

Om trenden växer kan den tunna ut den gamla självklarheten att det är arbetsgivaren, inte den arbetssökande, som ska betala för att hitta rätt person för jobbet.



