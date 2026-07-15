AI-startupen Refer vill vända upp och ner på hur vi rekryterar. Det är jobbsökaren som betalar, men först när man faktiskt fått jobbet. Modellen är del av en växande trend, ”reverse recruiting”, som väcker både intresse och kritik.
Ny trend inom rekrytering: Jobbsökare betalar själva för att bli anställda
Refer använder en AI-agent för att matcha kandidater med tänkbara arbetsgivare. Vi skrev om dem i början av året.
Matchningen sker utifrån erfarenhet, löneförväntningar och önskad roll. Och en introduktion sker bara om båda parter visat intresse.
20 procent av första månadslönen
Om kandidaten anställs tar Refer ut en avgift på 20 procent av första månadslönen. Enligt bolaget har plattformen hittills lett till över 5 000 intervjuer.
Man samarbetar med omkring 2 000 arbetsgivare, med cirka 7 000 lediga tjänster. Mer än hälften av användarna får en intervju inom 24 timmar efter en introduktion.
Skapar rätt incitament
”Om du inte betalar är du produkten”, har Hamra sagt om modellen, enligt tidningen Seoul Economic Daily.
Han menar att avgiften skapar rätt incitament: bolaget tjänar bara pengar om kandidaten faktiskt får jobbet.
Omvänd rekrytering
Refer är långt ifrån ensamma om modellen. Enligt Wall Street Journal har allt fler jobbsökande, särskilt inom vad man förr kallade skrivbordsjobb, börjat betala tusentals dollar för hjälp att hitta arbete.
Fenomenet kallas ”reverse recruiting”, eller omvänd rekrytering.
För Refer ser marknaden lovande ut. Man har nyligen tagit in 7,5 miljoner dollar i en såddrunda, utöver tidigare 2,5 miljoner dollar i finansiering.
Olika modeller
Reverse Recruiting Agency tar exempelvis 1 500 dollar i månaden plus 10 procent av första årslönen, medan tjänsten WeAreCareer tar en fast avgift på 5 500 dollar plus 4 procent av lönen och lovar hundratals jobbansökningar.
En annan aktör, Offered.ai, använder en modell som liknar Refers – ingen kostnad förrän kandidaten fått ett jobb genom en introduktion.
Tuffare tider vid rekrytering
Enligt HR-tidskriften HR Executive har den här typen av tjänster vuxit fram i takt med en tuffare arbetsmarknad. Många känner att vanlig rekrytering inte ger resultat.
I december 2025 fanns det ungefär en miljon fler arbetslösa än lediga tjänster i USA, den bredaste sådana klyftan sedan 2017 bortsett från pandemin.
Sticka ut i bruset
De som förespråkar omvänd rekrytering menar att den löser ett verkligt problem. Dagens rekryteringssystem är byggt för arbetsgivare.
De som söker jobb, däremot, har sällan något att erbjuda för att sticka ut i bruset av AI-genererade ansökningar.
Större press på rekryterare
Genom att ta betalt av kandidaten skapas ett ekonomiskt incitament för bolaget att faktiskt hjälpa personen hela vägen till anställning.
Istället för att bara samla in avgifter från arbetsgivare för volym.
Ojämn situation vid rekrytering
Kritiker på flera problem. Modellen gynnar de kandidater som redan har råd att betala, medan andra tvingas klara sig på egen hand i ett allt tuffare rekryteringsklimat.
Och det är oklart hur mycket av framgången som faktiskt beror på AI-matchningen, och hur mycket som hade skett ändå.
Kandidaten hade kanske fått ett jobb även utan att betala 20 procent av sin första månadslön.
Vem har ansvaret?
Det finns också en principfråga: Vem ska egentligen ska bära kostnaden för rekrytering?
Om trenden växer kan den tunna ut den gamla självklarheten att det är arbetsgivaren, inte den arbetssökande, som ska betala för att hitta rätt person för jobbet.