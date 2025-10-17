Sverige skördar "hjärnvinster" när forskare flyr USA

Lunds universitets rektor Erik Renström beskriver situationen som ett lyxproblem. Bland de sökande till gästprofessurer och lektorstjänster finns forskare från MIT, Harvard och Yale – några av världens främsta universitet, rapporterar Yle.

“Vi får inte bara många sökande från högt meriterade lärosäten i USA, men också väldigt högt meriterade forskare. Det skapar lite huvudbry för oss hur vi ska kunna välja”, säger Renström till Yle.

Ökningen av amerikanska studenter och forskare är markant. Enligt Universitets- och högskolerådet sökte 3 160 studenter med amerikanska meriter till svenska utbildningar i höstas, en ökning med nästan 25 procent jämfört med föregående år och en fördubbling sedan före Trumps första presidentperiod.

Donald Trumps politik ligger bakom

Bakom utvecklingen ligger president Donald Trumps nedskärningar inom forskning och ökad politisk inblandning i universiteten. Områden som miljövetenskap, humaniora och naturvetenskap har drabbats särskilt hårt.

USA:s president Donald Trumps konflikt med flera universitet har föranlett en massflykt. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)

Miljövetaren Annsofie Micallef Nilsson, som nyligen började arbeta som forskningsassistent i Lund, uppger till Yle att anslagen för miljöforskning i hög grad försvunnit i USA.

“Sverige är verkligen rätt plats att befinna sig på inom miljövetenskapen. Jag är så tacksam för att jag fick chansen att komma hit, säger hon.