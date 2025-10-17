En växande ström av forskare och studenter från USA söker sig till europeiska universitet. Lunds universitet har fått över 1 300 ansökningar till 25 lediga tjänster, många från prestigefyllda amerikanska lärosäten.
Sverige skördar "hjärnvinster" när forskare flyr USA
Lunds universitets rektor Erik Renström beskriver situationen som ett lyxproblem. Bland de sökande till gästprofessurer och lektorstjänster finns forskare från MIT, Harvard och Yale – några av världens främsta universitet, rapporterar Yle.
“Vi får inte bara många sökande från högt meriterade lärosäten i USA, men också väldigt högt meriterade forskare. Det skapar lite huvudbry för oss hur vi ska kunna välja”, säger Renström till Yle.
Ökningen av amerikanska studenter och forskare är markant. Enligt Universitets- och högskolerådet sökte 3 160 studenter med amerikanska meriter till svenska utbildningar i höstas, en ökning med nästan 25 procent jämfört med föregående år och en fördubbling sedan före Trumps första presidentperiod.
Donald Trumps politik ligger bakom
Bakom utvecklingen ligger president Donald Trumps nedskärningar inom forskning och ökad politisk inblandning i universiteten. Områden som miljövetenskap, humaniora och naturvetenskap har drabbats särskilt hårt.
Miljövetaren Annsofie Micallef Nilsson, som nyligen började arbeta som forskningsassistent i Lund, uppger till Yle att anslagen för miljöforskning i hög grad försvunnit i USA.
“Sverige är verkligen rätt plats att befinna sig på inom miljövetenskapen. Jag är så tacksam för att jag fick chansen att komma hit, säger hon.
Många flyr till Europa och dess universitet
Fenomenet är inte begränsat till Sverige. Nobelpristagarna i ekonomi Esther Duflo och Abhijit Banerjee meddelade i oktober att de lämnar MIT för att etablera ett nytt forskningscentrum vid universitetet i Zürich, rapporterar Le Monde.
Även Österrike har lyckats locka 25 toppforskare från amerikanska elit-universitet med särskilda stipendier på 500 000 euro vardera, enligt Reuters.
“Tacka Trump för denna ‘hjärnvinst’, kommenterade Österrikes vetenskapsakademis ordförande Heinz Fassmann till Reuters.
Vinst för Sverige men förlust för världen
För Erik Renström är utvecklingen både positiv och oroande. Samtidigt som toppforskare stärker svensk forskning är situationen i USA negativ för den globala vetenskapen.
“Det är oerhört tragiskt och det är viktigt att vi inte bara ser oss som pirayor som ska locka de bästa”, säger han till Yle.
Renström varnar också för att Europa måste värna sin akademiska frihet.
“Jag måste lyfta ett varningens finger eftersom det är vår konkurrensfördel. Vi ser tendenser där politiken går in med ett tonfall och en vilja att styra som är långt bortom vad man har gjort tidigare”, säger han.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
