Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Sverige skördar "hjärnvinster" när forskare flyr USA

Doktorspromovering vid Lunds Universitet. Kanske med fler amerikaner i framtiden? (Foto: Johan Nilsson / TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

En växande ström av forskare och studenter från USA söker sig till europeiska universitet. Lunds universitet har fått över 1 300 ansökningar till 25 lediga tjänster, många från prestigefyllda amerikanska lärosäten.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Lunds universitets rektor Erik Renström beskriver situationen som ett lyxproblem. Bland de sökande till gästprofessurer och lektorstjänster finns forskare från MIT, Harvard och Yale – några av världens främsta universitet, rapporterar Yle.

“Vi får inte bara många sökande från högt meriterade lärosäten i USA, men också väldigt högt meriterade forskare. Det skapar lite huvudbry för oss hur vi ska kunna välja”, säger Renström till Yle.

Ökningen av amerikanska studenter och forskare är markant. Enligt Universitets- och högskolerådet sökte 3 160 studenter med amerikanska meriter till svenska utbildningar i höstas, en ökning med nästan 25 procent jämfört med föregående år och en fördubbling sedan före Trumps första presidentperiod.

Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre

Arbetsmarknaden för nyutexaminerade är den tuffaste på länge – och experter pekar på ett glapp mellan utbildning och arbetsgivare. Allt fler unga

Donald Trumps politik ligger bakom

Bakom utvecklingen ligger president Donald Trumps nedskärningar inom forskning och ökad politisk inblandning i universiteten. Områden som miljövetenskap, humaniora och naturvetenskap har drabbats särskilt hårt.

USA:s president Donald Trumps konflikt med flera universitet har föranlett en massflykt. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)

Miljövetaren Annsofie Micallef Nilsson, som nyligen började arbeta som forskningsassistent i Lund, uppger till Yle att anslagen för miljöforskning i hög grad försvunnit i USA.

Missa inte:
Efter konflikten: Nu väljer Harvard-forskare Lund. Dagens PS

ANNONS

“Sverige är verkligen rätt plats att befinna sig på inom miljövetenskapen. Jag är så tacksam för att jag fick chansen att komma hit, säger hon.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

30 sep. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Många flyr till Europa och dess universitet

Fenomenet är inte begränsat till Sverige. Nobelpristagarna i ekonomi Esther Duflo och Abhijit Banerjee meddelade i oktober att de lämnar MIT för att etablera ett nytt forskningscentrum vid universitetet i Zürich, rapporterar Le Monde.

Läs även:
Unga ändrar karriärplaner – på grund av AI. Realtid

Även Österrike har lyckats locka 25 toppforskare från amerikanska elit-universitet med särskilda stipendier på 500 000 euro vardera, enligt Reuters.

“Tacka Trump för denna ‘hjärnvinst’, kommenterade Österrikes vetenskapsakademis ordförande Heinz Fassmann till Reuters.

Vinst för Sverige men förlust för världen

För Erik Renström är utvecklingen både positiv och oroande. Samtidigt som toppforskare stärker svensk forskning är situationen i USA negativ för den globala vetenskapen.

Missa inte:
“Indoktrinering” – techentreprenörer ratar universitetet. Realtid

ANNONS

“Det är oerhört tragiskt och det är viktigt att vi inte bara ser oss som pirayor som ska locka de bästa”, säger han till Yle.

Renström varnar också för att Europa måste värna sin akademiska frihet.

“Jag måste lyfta ett varningens finger eftersom det är vår konkurrensfördel. Vi ser tendenser där politiken går in med ett tonfall och en vilja att styra som är långt bortom vad man har gjort tidigare”, säger han.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EuropaLunds universitetUniversitetUtbildning
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS