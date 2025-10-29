I takt med att flygtrafiken ökar vill många se att AI tar över som flygledare i kontrollrummen. Inte en bra idé ur ett säkerhetsperspektiv varnar en expert.
AI som flygledare – ingen bra idé
AI tar över allt mer i samhället och flygtrafiken utgör inget undantag.
Tekniken har redan rullats ut inom stridsflygplan i USA, och i Sverige är Saab inne på samma spår med sin Jas 39 Gripen, eller Gripen E, där det är AI som ska styra flygturen.
AI som pilotassistent
När det gäller passagerarflygplan kan AI komma att fungera som assistenter till piloter framöver, genom att till exempel analysera data och upptäcka potentiella faror eller problem.
AI är ett hett ämne på diskussionsbordet, framför allt sedan flygtrafiken snabbt ökar igen på de flesta håll efter pandemin och börjar nå upp till nya rekordnivåer.
AI som flygledare – dålig idé
Det har lett till att det ibland är ont om flygledare i kontrolltornen, ett problem som vissa vill lösa genom AI-flygledare, berättar Fortune.
Att låta tekniken styra flygplan med hundratals passagerare ombord är dock ingen bra idé.
Det menar en expert på området – Patrick Arnzen som är vd för flygutbildningsorganisationen Thrust Flight.
Alltför komplexa uppgifter
Uppgifterna som en flygledare måste kunna kontrollera är alltför komplexa för att AI ska kunna hantera dem, menar han, och samtidigt handlar det om att kunna ta beslut inom sekunder.
“Det tar år att utveckla instinkten för att verkligen förstå hur man gör det här jobbet effektivt”, säger Patrick Arnzen och tillägger att det finns ”många viktiga komponenter för att hålla alla säkra uppe i luften”.
Säkerheten i luften har blivit en ännu hetare prioritet när trafiken ökar, och det gäller att behålla full fokus för att undvika olyckor, vilket den stora olyckan i januari vid Washington Ronald Reagan National Airport, i Washington D.C. visade.
En militärhelikopter kolliderade med ett passagerarflygplan och 67 människor dog som ett resultat.
Integrera AI
Efter olyckan är det allt fler som vill se att AI åtminstone integreras i flygtornen som assistenter, och tekniken finns redan på många håll men behöver ibland uppdateras för att hålla jämna steg med utvecklingen.
Hitta balansen
AI är här för att stanna, det håller även Patrick Arnzen med om, men det gäller enligt honom att hitta den perfekta balansen mellan AI och den mänskliga fingertoppskänslan.
“Tekniken är på väg, men det är något vi vill närma oss varsamt och eftertänksamt och aldrig ge en dator full kontroll.”
AI som flygledare – ingen bra idé
