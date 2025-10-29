AI som flygledare – ingen bra idé

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …

AI som flygledare – dålig idé

Det har lett till att det ibland är ont om flygledare i kontrolltornen, ett problem som vissa vill lösa genom AI-flygledare, berättar Fortune.

Att låta tekniken styra flygplan med hundratals passagerare ombord är dock ingen bra idé.

ANNONS

Det menar en expert på området – Patrick Arnzen som är vd för flygutbildningsorganisationen Thrust Flight.

Alltför komplexa uppgifter

Uppgifterna som en flygledare måste kunna kontrollera är alltför komplexa för att AI ska kunna hantera dem, menar han, och samtidigt handlar det om att kunna ta beslut inom sekunder.

“Det tar år att utveckla instinkten för att verkligen förstå hur man gör det här jobbet effektivt”, säger Patrick Arnzen och tillägger att det finns ”många viktiga komponenter för att hålla alla säkra uppe i luften”.

Säkerheten i luften har blivit en ännu hetare prioritet när trafiken ökar, och det gäller att behålla full fokus för att undvika olyckor, vilket den stora olyckan i januari vid Washington Ronald Reagan National Airport, i Washington D.C. visade.

En militärhelikopter kolliderade med ett passagerarflygplan och 67 människor dog som ett resultat.

Integrera AI

Efter olyckan är det allt fler som vill se att AI åtminstone integreras i flygtornen som assistenter, och tekniken finns redan på många håll men behöver ibland uppdateras för att hålla jämna steg med utvecklingen.

Hitta balansen

ANNONS

AI är här för att stanna, det håller även Patrick Arnzen med om, men det gäller enligt honom att hitta den perfekta balansen mellan AI och den mänskliga fingertoppskänslan.

“Tekniken är på väg, men det är något vi vill närma oss varsamt och eftertänksamt och aldrig ge en dator full kontroll.”

Läs även:

AI-genererade kvitton omöjliga att upptäcka – miljoner på spel. Dagens PS

AI kan köra i diket – saknar biljoner i intäkter. Dagens PS