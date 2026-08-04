Förra året kom alla sökande in på utbildningen. Efter examen väntar jobb inom allt från bilindustrin till medicin – och en medellön på över 40 000 kronor i månaden. Många känner dock inte till programmet, berättar universitetslektorn.
Okända utbildningen som ger över 40 000 i lön
PS har redan konstaterat att arkitektutbildningar och kommunikatörsutbildningar är ett dåligt val för den som vill ha jobb efter examen.
I andra änden av skalan finns textilingenjörsprogrammet.
Förra året antogs samtliga som sökte till textilprogrammet i Borås. Antagningspoängen låg på 11,00 och utbildningen hör därmed till de program där konkurrensen är förhållandevis låg.
Dessutom ser arbetsmarknaden ljus ut.
”Många känner inte till textilingenjörprogrammet eller vet vad en textilingenjör gör”, säger Anders Persson, universitetslektor vid institutionen för textilteknologi, till Dagens Nyheter.
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Fler jobb väntar
Utbildningen kombinerar mode, teknik och hållbar produktion. Efter examen kan studenterna arbeta med bland annat produktutveckling, återvinning och tekniska textilier.
Behovet väntas dessutom öka de kommande fem åren. Bakom utvecklingen finns bland annat nya EU-krav och ett större fokus på återvinning och minskad klimatpåverkan.
”Textilingenjörer kan jobba inom fordonsindustrin, medicin och hållbarhet. Vi har tidigare studenter som fått arbete på Volvo och i liknande branscher som bilinteriörer”, säger Anders Persson.
Medellönen för en textilingenjör ligger idag på cirka 42 665 kronor.
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Inte den enda vägen
Lockas du inte av mode och hållbar produktion? Då finns det andra utbildningar som är relativt lätta att komma in på och som ger goda jobbchanser efter examen.
Bland annat väntas arbetsterapeuter bli eftertraktade när Sveriges befolkning blir äldre och behovet av rehabilitering ökar. Ingångslönen ligger på omkring 33 700 kronor och medellönen på drygt 40 900 kronor.
Det råder också brist på ämneslärare inom bland annat matematik, naturvetenskap och vissa språk. Medellönen ligger på cirka 44 700 kronor i grundskolan och 45 600 kronor i gymnasiet.
”Det kommer att vara ganska enkelt att få ett jobb när man är klar med sina studier”, säger Gilbert Fontana, arbetsmarknadsanalytiker på Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, till DN.
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