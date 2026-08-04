Okända utbildningen som ger över 40 000 i lön

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Förra året antogs samtliga som sökte till textilprogrammet i Borås. Antagningspoängen låg på 11,00 och utbildningen hör därmed till de program där konkurrensen är förhållandevis låg.

Dessutom ser arbetsmarknaden ljus ut.

”Många känner inte till textilingenjörprogrammet eller vet vad en textilingenjör gör”, säger Anders Persson, universitetslektor vid institutionen för textilteknologi, till Dagens Nyheter.

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Fler jobb väntar

Utbildningen kombinerar mode, teknik och hållbar produktion. Efter examen kan studenterna arbeta med bland annat produktutveckling, återvinning och tekniska textilier.

Behovet väntas dessutom öka de kommande fem åren. Bakom utvecklingen finns bland annat nya EU-krav och ett större fokus på återvinning och minskad klimatpåverkan.

”Textilingenjörer kan jobba inom fordonsindustrin, medicin och hållbarhet. Vi har tidigare studenter som fått arbete på Volvo och i liknande branscher som bilinteriörer”, säger Anders Persson.

Medellönen för en textilingenjör ligger idag på cirka 42 665 kronor.

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