AI skulle frigöra tid och minska arbetsbördan. Men ny forskning visar att artificiell intelligens i stället kan leda till högre arbetstempo, fler arbetsuppgifter och en växande risk för utbrändhet.
AI skulle spara tid – i stället skapar den "fabriker av utbrända"
AI beskrivs ofta som tekniken som ska automatisera rutinuppgifter och ge människor mer tid över. Men verkligheten ser annorlunda ut på många arbetsplatser.
En studie från forskare vid University of California, Berkeley, som publicerats i Harvard Business Review, visar att AI i många fall leder till ett högre arbetstempo snarare än kortare arbetsdagar. Forskarna varnar för att företag riskerar att förvandlas till ”fabriker för utbrändhet” när AI införs utan att arbetsbelastningen anpassas.
Tar på sig fler uppgifter
Under åtta månader följde forskarna omkring 200 anställda på ett teknikföretag. Slutsatsen är att AI ofta gör att medarbetare tar på sig fler arbetsuppgifter i stället för att arbeta mindre, rapporterar Nettavisen som också skrivit om studien.
När verktygen gör det enklare att lösa uppgifter breddas också ansvarsområdena. Exempelvis kan designers börja programmera och forskare ta sig an tekniska arbetsuppgifter som tidigare låg utanför deras kompetensområde.
Forskarna pekar också på att AI suddar ut gränsen mellan arbete och återhämtning. Eftersom verktygen alltid finns tillgängliga används de under möten, raster och andra korta pauser som tidigare gav möjlighet till vila.
Ökad multitasking
En tredje effekt är att AI uppmuntrar till ökad multitasking. Medarbetare kan ha flera processer igång samtidigt, vilket innebär att uppmärksamheten ständigt flyttas mellan olika uppgifter.
Utvecklingen har fått ett eget namn internationellt – ”AI burnout”. Fenomenet uppmärksammades nyligen när den amerikanske mjukvaruutvecklaren Ky Decker berättade att han sagt upp sig efter att ha pressats av allt högre produktivitetskrav kopplade till AI.
”Förväntas bara producera mer”
Till den norska tidningen Dagens Næringsliv berättar systemutvecklaren Anine Aarvold Harto att AI visserligen gör arbetet snabbare, men att tidsvinsten inte leder till mer återhämtning.
”Om en uppgift som tidigare tog två dagar nu tar två timmar betyder det inte att resten av tiden blir ledig. Jag förväntas bara producera mer”, säger hon.
Liknande varningar kommer från forskare vid Norges Handelshögskola, NHH, som pekar på att användningen av AI i norska företag har ökat kraftigt de senaste åren. De menar att många organisationer fokuserar på produktivitetsvinster, men underskattar riskerna för ökad stress och försämrad arbetsmiljö.
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