AI skulle spara tid – i stället skapar den "fabriker av utbrända"

En studie från forskare vid University of California, Berkeley, som publicerats i Harvard Business Review, visar att AI i många fall leder till ett högre arbetstempo snarare än kortare arbetsdagar. Forskarna varnar för att företag riskerar att förvandlas till ”fabriker för utbrändhet” när AI införs utan att arbetsbelastningen anpassas.

Tar på sig fler uppgifter

Under åtta månader följde forskarna omkring 200 anställda på ett teknikföretag. Slutsatsen är att AI ofta gör att medarbetare tar på sig fler arbetsuppgifter i stället för att arbeta mindre, rapporterar Nettavisen som också skrivit om studien.

När verktygen gör det enklare att lösa uppgifter breddas också ansvarsområdena. Exempelvis kan designers börja programmera och forskare ta sig an tekniska arbetsuppgifter som tidigare låg utanför deras kompetensområde.

Forskarna pekar också på att AI suddar ut gränsen mellan arbete och återhämtning. Eftersom verktygen alltid finns tillgängliga används de under möten, raster och andra korta pauser som tidigare gav möjlighet till vila.