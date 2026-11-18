Fondavgifterna kan kosta hundratusentals kronor

Det innebär rent konkret att du kan få betala tusentals kronor mer i fondavgifter genom åren.

Enligt Finansinspektionen kan en skillnad på omkring en procentenhet i årlig fondavgift innebära nästan 250 000 kronor mindre i sparande under 30 år. Beräkningen utgår från att du sparar 2 000 kronor i månaden och får en årlig avkastning på sju procent.

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Det är alltså en rejäl summa som kan försvinna i avgifter över tid.

Skillnaden mellan olika svenska fonder är dessutom stor. Medianavgiften för aktivt förvaltade Sverigefonder ligger på 1,30 procent, jämfört med 0,20 procent för svenska indexfonder.

Den som väljer en dyrare fond behöver därför fundera på vad den faktiskt får för pengarna.

Banken erbjuder gärna sina egna fonder

Det gäller därför att göra sin egen hemläxa och inte lita blint på vad bankerna säger.

”Problemet är att när man går till banken blir man vanligtvis erbjuden bankens fonder. Det behöver inte vara något fel med det, men det kan mycket väl finnas andra fonder som är både bättre och billigare”, säger Morten Bruun Pedersen, chefekonom på den danska konsumentorganisationen Forbrugerrådet Tænk, Danmarks motsvarighet till Sveriges Konsumenter.

EU-förslaget skulle bland annat ha ställt hårdare krav på att bankerna tydligt redovisar sina provisioner och visar att kunderna får rimligt värde för pengarna.

Men nu får de planerna alltså vänta.

Oklart vad som händer med EU:s fondregler

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Förslaget är nu tillbaka i ett osäkert läge och det är oklart hur EU ska gå vidare.

Det betyder inte att fondavgifterna automatiskt kommer att höjas, men en planerad skärpning av reglerna har stoppats, och det gäller därmed att fortsätta jämföra fondavgifterna innan du investerar.

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