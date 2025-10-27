Jämställt – då får vi bättre kondition

En ny studie från Karolinska institutet har just publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Sport and Health Science”.

Studien har titeln “Human Development and Gender Inequality Are Associated with Cardiorespiratory Fitness: A Global Systematic Review of V̇O2peak” och visar bland annat hur kondition hos vuxna varierar tydligt mellan länder och att den är starkt kopplad till socioekonomisk utveckling och jämställdhet.

Studien pekar på att samhällets utvecklingsnivå och jämställdhet kan påverka skillnader i fysisk kapacitet och därmed folkhälsan i stort.

Ett mer jämlikt samhälle har alltså inte bara effekter på samhällsklimatet och gemenskapen, utan har även betydelsen för hur vi mår, lever och graden av hur friska vi är.

Data från 119 000 vuxna

Kondition, mätt som konditionsförmåga (cardiorespiratory fitness, CRF), är en viktig faktor för hälsa och livslängd, skriver KI.

I den nya studien har forskare systematiskt gått igenom data från 95 studier i 24 länder, med sammanlagt över 119 000 vuxna deltagare.

Konditionen mättes med så kallad VO2peak, vilket är den maximala mängd syre kroppen kan ta upp vid fysisk ansträngning.

Forskarna, förutom från KI bland annat från Shanghai University of Sport, undersökte samband mellan kondition, Human Development Index (HDI) och Gender Inequality Index (GII).

HDI mäter bland annat utbildning, inkomst och livslängd, medan GII speglar skillnader mellan kvinnor och män i hälsa, utbildning och arbetsliv.

