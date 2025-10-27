Kondition hos vuxna varierar kraftigt mellan länder. Nu visar KI att det kan kopplas till socioekonomi och jämställdhet.
Jämställt – då får vi bättre kondition
En ny studie från Karolinska institutet har just publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Sport and Health Science”.
Studien har titeln “Human Development and Gender Inequality Are Associated with Cardiorespiratory Fitness: A Global Systematic Review of V̇O2peak” och visar bland annat hur kondition hos vuxna varierar tydligt mellan länder och att den är starkt kopplad till socioekonomisk utveckling och jämställdhet.
Studien pekar på att samhällets utvecklingsnivå och jämställdhet kan påverka skillnader i fysisk kapacitet och därmed folkhälsan i stort.
Ett mer jämlikt samhälle har alltså inte bara effekter på samhällsklimatet och gemenskapen, utan har även betydelsen för hur vi mår, lever och graden av hur friska vi är.
Lika lön? Då får du vänta till 2069. Dagens PS
Data från 119 000 vuxna
Kondition, mätt som konditionsförmåga (cardiorespiratory fitness, CRF), är en viktig faktor för hälsa och livslängd, skriver KI.
I den nya studien har forskare systematiskt gått igenom data från 95 studier i 24 länder, med sammanlagt över 119 000 vuxna deltagare.
Konditionen mättes med så kallad VO2peak, vilket är den maximala mängd syre kroppen kan ta upp vid fysisk ansträngning.
Forskarna, förutom från KI bland annat från Shanghai University of Sport, undersökte samband mellan kondition, Human Development Index (HDI) och Gender Inequality Index (GII).
HDI mäter bland annat utbildning, inkomst och livslängd, medan GII speglar skillnader mellan kvinnor och män i hälsa, utbildning och arbetsliv.
Bättre jämställdhet = bättre kondition
Studien visar att personer i länder med högre HDI i genomsnitt har bättre kondition.
Sambandet är särskilt tydligt bland kvinnor, där unga kvinnor i länder med medelhögt HDI hade högre VO2peak än kvinnor i länder med lågt HDI (31,2 jämfört med 28,5 ml/kg/min).
”Våra resultat tyder på att samhällsstrukturer och jämställdhet har stor betydelse för människors möjligheter till fysisk aktivitet och därmed kondition”, säger Nicolas Pilon, forskare vid KI och studiens försteförfattare.
Störst skillnad för kvinnor
Studien visar även att högre jämställdhet, alltså lägre GII, hänger ihop med bättre kondition hos både kvinnor och män.
Skillnaden var störst bland unga kvinnor: i länder med hög jämställdhet hade de i snitt 6,5 ml/kg/min högre VO2peak än i länder med låg jämställdhet.
”Resultaten understryker vikten av samhällsinsatser och riktlinjer som minskar sociala och könsrelaterade hinder för fysisk aktivitet”, säger Barbara Ainsworth, forskare i Shanghai och ansvarig för studien.
Så drabbas flickor av tidiga betyg. Dagens PS
Mäns rädsla för att göra fel hämmar kvinnors karriärer. Realtid
