Man går in i en ny relation och är kär. Men familjerättsjuristen pekar på tre saker man aldrig ska låta bli att reglera – hur kär man än är.
Familjerättsjuristen: "Tre saker du inte får missa"
Caroline Törnquist är familjerättsexpert och jurist på Nordea. Hon konstaterar att relationer som går i kras inte bara är bland det mest smärtsamma vi kan uppleva.
Det kan även bli en tung och dyr smäll ekonomiskt. Nu tipsar hon om tre saker hon aldrig skulle missa i en ny relation – och som hon uppmanar alla att ta till sig.
Caroline Törnquist har två egna barn men är skild och omgift med Steffo Törnquist. De har skrivit äktenskapsförord och även testamenten.
Punkt ett i hennes råd handlar om när man flyttar ihop. Köp aldrig en bostad utan att skriva samboavtal är Caroline Törnquists första råd.
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Hälftendelas om inget är skrivet
Hon påpekar att en bostad som köps för att bo och flytta in i tillsammans räknas som samboegendom, vem som än köpt eller betalat för den.
”Vid en separationsom sambor ska bostaden hälftendelas. Det är huvudregeln. Jag skulle aldrig köpa en permanentbostad själv och bli sambo utan att sätta mig in vad som gäller i just vår situation”, säger Caroline Törnquist hos GP.
”Jag hör det så ofta: ´Jag har ju betalt bostaden med egna pengar?´ Ja, men om ni flyttar ihop samtidigt så är den anskaffad med avsikt att ni ska bo där och då blir den samboegendom.”
Då behövs samboavtalet, konstaterar hon.
”Ett samboavtal är att du avtalar bort sambolagens hälftendelningsregler. Det kan vara tre, fyra meningar, det behöver inte vara så mycket. Men det viktiga är att man vet innebörden och varför man avtalar bort sambolagen”, säger hon.
”Skriv testamente”
Råd nummer två är att aldrig bli sambo utan att skriva testamente. Medan gifta par normalt ärver varandra har sambor ingen fastställd arvsrätt.
Om den ene i ett samboförhållande går bort krävs ett testamente för att den efterlevande ska ha rätt till att ärva den avlidne.
”Att vara sambo och inte skriva ett testamente skulle jag säga är en ´no no´. En väldigt vanlig missuppfattning är att ´jag har ju ändå rätt till bostaden´, men vill du skydda din sambo måste du skriva testamente, säger Caroline Törnquist.
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Äktenskapsförord självklart
Det tredje rådet är att skriva äktenskapsförord.
”Många tror att det betyder att man inte älskar varandra om man skriver äktenskapsförord – att man inte litar på varandra. Men det kan vara precis tvärtom och att det kan skydda båda parter”, säger hon.
Enskild egendom kan bestå av alla typer av tillgångar som pengar, bostad eller en bil och egendomen kan bli enskild genom ett gåvobrev eller genom ett äktenskapsförord.
Giftorättsgods är i motsats till enskild egendom tillgångar som makarna äger tillsammans.
Huvudregeln är att allt giftorättsgods delas lika mellan parterna vid en bodelning.