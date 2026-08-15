Familjerättsjuristen: "Tre saker du inte får missa"

Det kan även bli en tung och dyr smäll ekonomiskt. Nu tipsar hon om tre saker hon aldrig skulle missa i en ny relation – och som hon uppmanar alla att ta till sig.

Caroline Törnquist har två egna barn men är skild och omgift med Steffo Törnquist. De har skrivit äktenskapsförord och även testamenten.

Punkt ett i hennes råd handlar om när man flyttar ihop. Köp aldrig en bostad utan att skriva samboavtal är Caroline Törnquists första råd.

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Hälftendelas om inget är skrivet

Hon påpekar att en bostad som köps för att bo och flytta in i tillsammans räknas som samboegendom, vem som än köpt eller betalat för den.

”Vid en separationsom sambor ska bostaden hälftendelas. Det är huvudregeln. Jag skulle aldrig köpa en permanentbostad själv och bli sambo utan att sätta mig in vad som gäller i just vår situation”, säger Caroline Törnquist hos GP.

”Jag hör det så ofta: ´Jag har ju betalt bostaden med egna pengar?´ Ja, men om ni flyttar ihop samtidigt så är den anskaffad med avsikt att ni ska bo där och då blir den samboegendom.”

Då behövs samboavtalet, konstaterar hon.

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”Ett samboavtal är att du avtalar bort sambolagens hälftendelningsregler. Det kan vara tre, fyra meningar, det behöver inte vara så mycket. Men det viktiga är att man vet innebörden och varför man avtalar bort sambolagen”, säger hon.

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