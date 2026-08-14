Nytt hopp för sparare – förlorade avdraget kan komma tillbaka

Skillnaden uppstod när ränteavdraget för lån utan säkerhet slopades. I en kapitalförsäkring ägs aktierna och fonderna formellt av försäkringsbolaget. Därför betraktas lånet enligt Skatteverkets tolkning inte som ett lån med säkerhet.

På ett ISK äger spararen däremot värdepapperen direkt. Där finns rätten till avdrag kvar.

Under 2025 halverades ränteavdraget för lån kopplade till kapitalförsäkringar. Från och med 2026 försvann det helt.

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Riksdagen avslog förslaget

Sverigedemokraternas David Perez och Dennis Dioukarev försökte få frågan prövad politiskt. I en motion föreslog de att regeringen skulle utreda om lån kopplade till kapitalförsäkringar återigen skulle omfattas av ränteavdraget.

Skatteutskottet föreslog avslag. Den 10 mars 2026 följde riksdagen utskottets linje och röstade ned motionen.

Men nu får frågan nytt liv.

En rundringning som Privata Affärer har gjort visar att partier från både höger och vänster vill se över reglerna.

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”Det förefaller som att regeringen gjort en lagmiss under lagstiftningsprocessen. Vi tycker att det är rimligt att kapitalförsäkring och ISK har samma regler avseende ränteavdragen”, säger Jan Gustavsson, politisk sekreterare hos Vänsterpartiet, till tidningen.

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