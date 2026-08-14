Riksdagen avslog förslaget om att utreda det förlorade ränteavdraget. Bara några månader senare öppnar flera partier för att se över reglerna.
Nytt hopp för sparare – förlorade avdraget kan komma tillbaka
Sparare med portföljbelåning behandlas olika beroende på vilken sparform de har valt, konstaterade PS igår.
Den som förvarar sina värdepapper på ett investeringssparkonto, ISK, kan fortfarande få ränteavdrag. För den som har motsvarande sparande i en kapitalförsäkring är avdraget helt borta.
Skillnaden uppstod när ränteavdraget för lån utan säkerhet slopades. I en kapitalförsäkring ägs aktierna och fonderna formellt av försäkringsbolaget. Därför betraktas lånet enligt Skatteverkets tolkning inte som ett lån med säkerhet.
På ett ISK äger spararen däremot värdepapperen direkt. Där finns rätten till avdrag kvar.
Under 2025 halverades ränteavdraget för lån kopplade till kapitalförsäkringar. Från och med 2026 försvann det helt.
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Riksdagen avslog förslaget
Sverigedemokraternas David Perez och Dennis Dioukarev försökte få frågan prövad politiskt. I en motion föreslog de att regeringen skulle utreda om lån kopplade till kapitalförsäkringar återigen skulle omfattas av ränteavdraget.
Skatteutskottet föreslog avslag. Den 10 mars 2026 följde riksdagen utskottets linje och röstade ned motionen.
Men nu får frågan nytt liv.
En rundringning som Privata Affärer har gjort visar att partier från både höger och vänster vill se över reglerna.
”Det förefaller som att regeringen gjort en lagmiss under lagstiftningsprocessen. Vi tycker att det är rimligt att kapitalförsäkring och ISK har samma regler avseende ränteavdragen”, säger Jan Gustavsson, politisk sekreterare hos Vänsterpartiet, till tidningen.
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Moderaterna ser ett hinder
Även Moderaterna är beredda att titta på frågan.
”Moderaterna ser positivt på att fler sparar och investerar, och därför är vi beredda att se över detta. Dock är det viktigt att tillgångar man kan ta lån mot enkelt kan värderas. Detta kräver att regelverket för kapitalförsäkringar först justeras”, säger Christine Hanefalk, politisk sakkunnig hos Moderaterna.
Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl anser att den nuvarande skillnaden är svår att försvara.
”Den uppkomna skillnaden är svår att motivera sakligt, inte minst med tanke på att kapitalförsäkringen har tydliga fördelar för vissa ändamål. Många sparare har gjort medvetna, långsiktiga val baserade på en förväntan om likartad behandling”, säger han.
Ingen ändring beslutad
Kristdemokraterna meddelar att partiet står bakom regeringens och Sverigedemokraternas uppgörelse om ränteavdragen. Socialdemokraterna har inget förslag om att lån kopplade till kapitalförsäkringar ska omfattas av avdraget.
Någon lagändring är alltså ännu inte beslutad. Partierna är inte heller överens om exakt hur problemet ska lösas.
Men efter riksdagens nej i mars har frågan fått nytt politiskt liv. För de tiotusentals sparare som har förlorat hela avdraget innebär beskeden åtminstone ett nytt hopp om att reglerna kan ändras.
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