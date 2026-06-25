Därför vill kvinnor reglera AI mer

Tydliga könsskillnader

När det gäller hur Sverige kan säkra en god framtida arbetsmarknad är könsskillnaderna tydliga i Arbetsvärldens undersökning.

”Kvinnor efterfrågar i högre grad skyddsnät och institutioner. Mer reglering av AI, fungerande arbetsförmedling och trygg a-kassa”, summerar Elin Eriksson.

”Det är inte förvånande sett till vad vi vet om vilka grupper som är mest exponerade för AI-automatisering. Kvinnor i administrativa roller vet eller anar att de är mer utsatta. Och när man vet att man är utsatt vill man ha ett skyddsnät.”

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Jämställda team som utvecklar AI behövs. Det är en slutsats av den undersökning där kvinnor i högre grad än män säger att de vill reglera AI. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Behövs jämlika team som bygger AI

En effekt av att män var tidigare med att börja använda AI och i högre grad än kvinnor testar AI är att majoriteten av de AI-system som finns idag är tränade av män och implementeras i företag med befintliga maktstrukturer, enligt Elin Eriksson.

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”Det har vi redan sett effekterna av när AI ska hjälpa HR med rekrytering och AI favoriserar män. Det här är maskiner som än så länge replikerar mönster i stor utsträckning”, konstaterar hon.

”Det finns ingen neutral AI. Man bygger in villkor. Därför är det viktigt med jämställdhet och mångfald hos de som bygger AI.”

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Fakta/Women in Tech

Women in Tech i Sverige startade 2014 som ett initiativ från näringslivet och skapades för att få in fler kvinnor i techteamen ute på företagen.

Efter bara ett år engagerade sig flera tunga bolag och numera är det omvandlat till en ideell förening med två heltidsanställda, två som arbetar deltid och flera som arbetar ideellt.

I dag har de över 50 företagspartners och över 35 000 medlemmar. Syftet är att få in fler kvinnor i Tech och behålla de som finns där genom nätverk, inspiration och förebilder.

(Källa: Arbetsvärlden)

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