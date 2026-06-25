Kvinnor tror mer på AI:s omvälvande kraft – men vill reglera AI och stärka skyddsnäten. Männen? De vill släppa AI fri i stället.
Därför vill kvinnor reglera AI mer
Skillnaderna är tydliga mellan män och kvinnor när en ny undersökning, gjord av Novus och med 1 082 svarande, presenteras.
Kvinnorna tror, mer än män, på AI:s omvälvande kraft men vill även reglera AI och anser att skyddsnäten behöver stärkas. Männen tror i högre grad på att släppa AI fri.
Elin Eriksson, medgrundare till Women in Tech, säger att kvinnor varit senare med att hoppa på AI-tåget.
De vänta ofta på att arbetsgivaren ska säga till att gå en utbildning, i stället för att ta egna initiativ.
Männen har däremot varit snabba med att testa, lära och ta hand om ledande positioner, hävdar Eriksson.
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”Verkligen oroväckande”
Nu blir den kvinnliga techprofilen orolig över sifforna i Arbetsvärldens undersökning.
”Hela 81 procent av kvinnorna tror att AI kommer att påverka deras jobb. Ändå är det bara 19 procent som svarar att de faktiskt redan använder AI mer”, konstaterar Elin Eriksson.
”Det är ett gap på 62 procentenheter mellan insikt och handling. Det är verkligen oroväckande.”
Det positiva hon ser är kvinnornas nyfikenhet på AI och annat.
”25 procent av kvinnorna uppger att de aktivt visar nyfikenhet i sitt jobb, något fler än männen. Det rimmar väl med vad vi ser i vår community”, menar Eriksson.
Tydliga könsskillnader
När det gäller hur Sverige kan säkra en god framtida arbetsmarknad är könsskillnaderna tydliga i Arbetsvärldens undersökning.
”Kvinnor efterfrågar i högre grad skyddsnät och institutioner. Mer reglering av AI, fungerande arbetsförmedling och trygg a-kassa”, summerar Elin Eriksson.
”Det är inte förvånande sett till vad vi vet om vilka grupper som är mest exponerade för AI-automatisering. Kvinnor i administrativa roller vet eller anar att de är mer utsatta. Och när man vet att man är utsatt vill man ha ett skyddsnät.”
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Behövs jämlika team som bygger AI
En effekt av att män var tidigare med att börja använda AI och i högre grad än kvinnor testar AI är att majoriteten av de AI-system som finns idag är tränade av män och implementeras i företag med befintliga maktstrukturer, enligt Elin Eriksson.
”Det har vi redan sett effekterna av när AI ska hjälpa HR med rekrytering och AI favoriserar män. Det här är maskiner som än så länge replikerar mönster i stor utsträckning”, konstaterar hon.
”Det finns ingen neutral AI. Man bygger in villkor. Därför är det viktigt med jämställdhet och mångfald hos de som bygger AI.”
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Fakta/Women in Tech
Women in Tech i Sverige startade 2014 som ett initiativ från näringslivet och skapades för att få in fler kvinnor i techteamen ute på företagen.
Efter bara ett år engagerade sig flera tunga bolag och numera är det omvandlat till en ideell förening med två heltidsanställda, två som arbetar deltid och flera som arbetar ideellt.
I dag har de över 50 företagspartners och över 35 000 medlemmar. Syftet är att få in fler kvinnor i Tech och behålla de som finns där genom nätverk, inspiration och förebilder.
(Källa: Arbetsvärlden)
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