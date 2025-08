Så bygger du en förmögenhet – oavsett lön

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

2. Ha flera konton för olika mål

Ett vanligt misstag är att spara allt i ett och samma konto. Då blir det svårt att hålla isär vad pengarna faktiskt ska gå till. Tamplin föreslår därför att du delar upp sparandet.

Minst fyra konton behövs, menar han: ett för nödutgifter, ett för fasta kostnader, ett för nöjen och ett som bara är för sparande. Sedan kan du bygga vidare med fler, beroende på dina mål.

Ett semesterkonto? Ett för en ny dator? The sky is the limit.

”Ju mer specifika dina konton är, desto större chans att du håller fokus”, skriver Tamplin.

3. Håll dig till budgeten och sluta impulshandla

Likt många andra experter talar Tamplin varmt om budget. Det är din bästa vän, skriver han.

Men den fungerar bara om du faktiskt håller dig till den.

”Om du har budgeterat 100 dollar för nöjen den här månaden – då är det taket. När det är slut, är det slut”.

Tamplin tipsar om att undvika impulsköp genom att införa en 24-timmarsregel: vänta ett dygn innan du köper något du inte planerat. Ofta räcker det för att du ska ändra dig.

Och skulle du ändå gå över budget någon månad? Ingen fara. Det viktiga är att du analyserar varför, justerar och går vidare.

Budget – A och O enligt många finansexperter (Foto: Pexels)

4. Följ upp varje liten utgift

För den ostrukturerade behöver budgeten glädjande nog inte vara perfekt. Bara det att du börjar skriva upp vad du faktiskt spenderar – varje kaffe, varje prenumeration – kan göra underverk, berättar Tamplin.

”Innan du börjar följa upp dina utgifter är det lätt att intala sig att allt är under kontroll, när det egentligen inte är det”.

Att skriva ner allt gör dig mer medveten och hjälper dig fatta bättre beslut framöver.

5. Du måste investera

Att ha pengar på sparkonto är tryggt, men det får inte dina pengar att växa. Därför bör du också börja investera, konstaterar Tamplin.

”Historiskt har marknader belönat disciplinerade, långsiktiga investerare”, skriver han.

Det betyder inte att du måste köpa aktier på måfå. Tamplin tipsar om breda indexfonder med låga avgifter.

Börja smått – men börja

Du behöver inte vara perfekt. Poängen är att börja i liten skala, bygga vanor och hålla fast vid dem.

”Börja i liten skala, håll i över tid – och låt tiden och din målmedvetenhet göra resten”, avslutar True Tamplin.

Det krävs varken hög inkomst eller expertkunskaper för att bygga ett stabilt ekonomiskt liv. Bara lite disciplin – och rätt strategi. Ja, enligt True, alltså. Och med det namnet, kanske man ska våga ta honom på orden.

