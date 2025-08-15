Har du för mycket pengar på sparkontot? Experterna svarar

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Inflation urholkar värdet

Båda experterna pekar på samma risk med att låta för mycket pengar ligga kvar på sparkontot: inflationen.

”Inflationen innebär att saker i regel blir dyrare för varje år. För pengarna på sparkonto, som oftast är förknippade med en låg avkastning, betyder det att de tappar i värde. Du kan alltså köpa mindre varor och tjänster för dem”, berättar Fernández.

Dela upp sparandet

Så, vi kan konstatera att det är fullt möjligt att ha för mycket pengar på sitt sparkonto. Men hur ska man dela upp sitt sparande istället?

För att få ut mer av sina pengar handlar det om att skilja på kortsiktigt och långsiktigt sparande, råder experterna.

Fernández rekommenderar att du delar upp ditt sparande i två påsar: bufferten bör placeras lättillgänglig på sparkonto medan det långsiktiga sparandet kan placeras på börsen. Pengar som ska användas om 1-2 år kan delas upp mellan sparkonto och aktiemarknad.

Westerberg föreslår en liknande modell: buffert (sparkonto med fria uttag), kortsiktigt sparande (1-3 år, fasträntekonto) och långsiktigt sparande (över 3 år, börsen).

Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar (Foto: Adrian Leopoldson/Länsförsäkringar)

Då bör bufferten vara större

Det finns dock vissa som gynnas av att ha mer pengar på sparkontot än genomsnittet.

Småbarnsfamiljer i villa är en typisk grupp som kan behöva en extra stor buffert, enligt Fernández, eftersom utgifterna varierar och försörjningsansvaret omfattar mer än en persons omkostnader.

Han får medhåll från Stefan Westerberg, som ser flera situationer där bufferten bör vara större än snittet.

”När det kommer till bufferten är det klokt att den är större om man har en stor familj med barn, ett småhus, egen firma och/eller en otrygg anställning”, säger han till PS.

Om du redan har för mycket på kontot

Vad gör man då om man sitter med 200 000 kronor på sparkontot men bara behöver 100 000 i buffert?

“Givet att du inte har några större inköp som du behöver göra i närtid kan dessa pengar successivt placeras på börsen”, råder Fernández. “Mitt bästa tips är att bygga en portfölj bestående av 4-5 olika aktier”, fortsätter han.

Viktigt är att du förstår tillgångarna du investerar i.

“Det kan exempelvis vara företag du själv konsumerar av och därmed förstår varför de utvecklas på ett visst sätt”, säger Fernández.

Enligt Westerberg bör du sätta ett tydligt sparmål och sedan investera överskottet, gärna i en billig globalfond och via ISK eller kapitalförsäkring.

“Är man osäker på när det är rätt tillfälle att köpa sina fondandelar så kan man dela upp beloppet i ett antal portioner med köp varje månad”, säger han.

Oavsett strategi är experterna överens om en sak: en väl avvägd buffert ger trygghet – men låter du för mycket pengar ligga kvar på sparkontot riskerar du att se dem minska i värde.

