En buffert på sparkontot är en trygghet när tvättmaskinen plötsligt går sönder eller när bilen måste lagas. Men vid vilken nivå blir bufferten för stor? Två privatekonomer ger sina svar.
Har du för mycket pengar på sparkontot? Experterna svarar
Att ha pengar på sparkontot är bra. Nödvändigt, till och med. Men det kan gå överstyr.
Om du har en för stor buffert kan du gå miste om börsens avkastning. Dessutom kan pengarna förlora värde över tid på grund av inflationen. Det har Dagens PS skrivit om tidigare.
Nu ger två privatekonomer sin syn på saken.
Läs mer: Då har du för mycket pengar på sparkontot. Dagens PS
Så ska du tänka
“Det går att ha för mycket pengar på sparkontot”, konstaterar Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
Han får medhåll från Américo Fernández, privatekonom på SEB, som menar att det finns en tydlig tumregel:
”I regel bör man sikta på att ha 2-3 månadslöner på sparkontot som en buffert. Om din ekonomi tillåter kan du mycket väl ha mer än så men om det sker på bekostnad av ditt långsiktiga sparande, som främst hör hemma på börsen, kan det vara bra att hålla sig till tumregeln”, berättar han för Dagens PS.
För en genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor motsvarar det mellan 70 000 och 105 000 kronor.
Inflation urholkar värdet
Båda experterna pekar på samma risk med att låta för mycket pengar ligga kvar på sparkontot: inflationen.
”Inflationen innebär att saker i regel blir dyrare för varje år. För pengarna på sparkonto, som oftast är förknippade med en låg avkastning, betyder det att de tappar i värde. Du kan alltså köpa mindre varor och tjänster för dem”, berättar Fernández.
Dela upp sparandet
Så, vi kan konstatera att det är fullt möjligt att ha för mycket pengar på sitt sparkonto. Men hur ska man dela upp sitt sparande istället?
För att få ut mer av sina pengar handlar det om att skilja på kortsiktigt och långsiktigt sparande, råder experterna.
Fernández rekommenderar att du delar upp ditt sparande i två påsar: bufferten bör placeras lättillgänglig på sparkonto medan det långsiktiga sparandet kan placeras på börsen. Pengar som ska användas om 1-2 år kan delas upp mellan sparkonto och aktiemarknad.
Westerberg föreslår en liknande modell: buffert (sparkonto med fria uttag), kortsiktigt sparande (1-3 år, fasträntekonto) och långsiktigt sparande (över 3 år, börsen).
Då bör bufferten vara större
Det finns dock vissa som gynnas av att ha mer pengar på sparkontot än genomsnittet.
Småbarnsfamiljer i villa är en typisk grupp som kan behöva en extra stor buffert, enligt Fernández, eftersom utgifterna varierar och försörjningsansvaret omfattar mer än en persons omkostnader.
Han får medhåll från Stefan Westerberg, som ser flera situationer där bufferten bör vara större än snittet.
”När det kommer till bufferten är det klokt att den är större om man har en stor familj med barn, ett småhus, egen firma och/eller en otrygg anställning”, säger han till PS.
Om du redan har för mycket på kontot
Vad gör man då om man sitter med 200 000 kronor på sparkontot men bara behöver 100 000 i buffert?
“Givet att du inte har några större inköp som du behöver göra i närtid kan dessa pengar successivt placeras på börsen”, råder Fernández. “Mitt bästa tips är att bygga en portfölj bestående av 4-5 olika aktier”, fortsätter han.
Viktigt är att du förstår tillgångarna du investerar i.
“Det kan exempelvis vara företag du själv konsumerar av och därmed förstår varför de utvecklas på ett visst sätt”, säger Fernández.
Enligt Westerberg bör du sätta ett tydligt sparmål och sedan investera överskottet, gärna i en billig globalfond och via ISK eller kapitalförsäkring.
“Är man osäker på när det är rätt tillfälle att köpa sina fondandelar så kan man dela upp beloppet i ett antal portioner med köp varje månad”, säger han.
Oavsett strategi är experterna överens om en sak: en väl avvägd buffert ger trygghet – men låter du för mycket pengar ligga kvar på sparkontot riskerar du att se dem minska i värde.
Läs också: Därför har män mer pengar på sparkontot. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
