Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst 

Höstlov, potatislov, allhelgonalov och läslov. Vi kan konstatera att kärt lov har många namn. Vi kan också konstatera att det är ett lov då många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader.

Och det kan löna sig. Att resa i oktober (och september) är bra mycket billigare jämfört med i somras. Det visar ny statistik från resesajten momondo.

Här har priset fallit med 40 procent

När högsäsongen är över minskar trycket på både flyg och hotell. För att fylla tomma stolar och rum tvingas resebolagen pressa priserna. Således har flygpriserna till många resmål sjunkit ordentligt jämfört med sommaren.

Mest märkbart är det för den som vill resa till Bangkok. Där kostar biljetterna i snitt nu 6 666 kronor tur och retur – en sänkning med 41 procent. Här är invånarna lyckliga, staden billig och människorna trevliga.

6 666 kronor tur och retur för en resa till Bangkok (Foto: Unsplash)

Till Alicante har priserna fallit med 30 procent, till Málaga med 20 procent och till London med 37 procent. Totalt visar momondos data att långdistansresor i snitt är 24 procent billigare i höst jämfört samma period förra året.

“Hösten – inklusive höstlovet i slutet av oktober – är ett gyllene tillfälle att resa prisvärt”, säger Julie Thomsen, pressansvarig på momondo.