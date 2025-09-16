Dagens PS
Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst 

Resa billigt
Till Alicante har priserna fallit med 30 procent (Foto: Unsplash)
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister – och betydligt billigare flygbiljetter. 

Höstlov, potatislov, allhelgonalov och läslov. Vi kan konstatera att kärt lov har många namn. Vi kan också konstatera att det är ett lov då många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader. 

Och det kan löna sig. Att resa i oktober (och september) är bra mycket billigare jämfört med i somras. Det visar ny statistik från resesajten momondo

Här har priset fallit med 40 procent 

När högsäsongen är över minskar trycket på både flyg och hotell. För att fylla tomma stolar och rum tvingas resebolagen pressa priserna. Således har flygpriserna till många resmål sjunkit ordentligt jämfört med sommaren. 

Mest märkbart är det för den som vill resa till Bangkok. Där kostar biljetterna i snitt nu 6 666 kronor tur och retur – en sänkning med 41 procent. Här är invånarna lyckliga, staden billig och människorna trevliga

Resa billigt
6 666 kronor tur och retur för en resa till Bangkok (Foto: Unsplash)

Till Alicante har priserna fallit med 30 procent, till Málaga med 20 procent och till London med 37 procent. Totalt visar momondos data att långdistansresor i snitt är 24 procent billigare i höst jämfört samma period förra året.

“Hösten – inklusive höstlovet i slutet av oktober – är ett gyllene tillfälle att resa prisvärt”, säger Julie Thomsen, pressansvarig på momondo.

Spela klippet
Storstäderna rusar i popularitet

Solklassiker som Málaga, Alicante och Bangkok fortsätter att toppa svenskarnas reselista, men höstens verkliga trend är storstäderna. 

Sökningarna på flygresor till Tokyo har ökat med hela 92 procent jämfört med juli-augusti, följt av Paris (+71 %) och Rom (+64 %). Även London sticker ut med en ökning på 34 procent.

”Med svalare temperaturer och lägre priser är hösten en idealisk tid att resa, och storstäderna är extra trendiga. När sommarhettan lagt sig kommer deras charm verkligen till sin rätt – med plats för långa promenader bland sevärdheter, kultur och nya smakupplevelser”, säger Julie Thomsen. 

Här är topp 10

De mest eftersökta destinationerna bland svenskar i september-oktober 2025 är listade här nedan. Priserna visar genomsnittskostnaden för en tur- och returresa i ekonomiklass, och procentsatsen visar hur mycket billigare resan är jämfört med juli-augusti i år.

  1. Málaga: 2 604 kr (-20 %)
  2. Alicante: 2 544 kr (-30 %)
  3. Bangkok: 6 666 kr (-41 %)
  4. Palma de Mallorca: 2 493 kr (0 %)
  5. London: 1 360 kr (-37 %)
  6. Paris: 2 191 kr (-27 %)
  7. Rom: 2 703 kr (-3 %)
  8. Barcelona: 2 186 kr (-24 %)
  9. Tokyo: 10 089 kr (-15 %)
  10. Lissabon: 3 678 kr (-8 %)

Vill du veta hur man får en weekendresa i sista minuten utan att spräcka kontot? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.

