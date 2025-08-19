När vardagen gör comeback sjunker resepriserna. För den som har möjlighet att resa utanför skolloven är sensommaren och hösten en riktig guldgruva.
Prisras på resor – här är det billigast just nu
När högsäsongen är över minskar trycket på både flyg och hotell. För att fylla tomma stolar och rum tvingas resebolagen pressa priserna. Det innebär att den som är flexibel kan göra riktiga fynd.
“Just nu ser vi en tydlig prisnedgång till flera populära resmål. Nu när skolorna öppnar igen är det ett perfekt tillfälle för de som har möjlighet att resa utanför skolloven att unna sig en resa och få extra mycket semester för pengarna”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket, i ett pressmeddelande.
Här är det billigast
De kommande månaderna är det billigast att resa till Grekland och Turkiet.
En veckas charterresa med både flyg och hotell till exempelvis Rhodos, Side eller Alanya kan kosta runt 3 000 kronor – ungefär halva priset jämfört med vad samma resa kostade under sommaren.
Priserna till resmål runt Medelhavet och flera europeiska storstäder sjunker även de rejält.
Läs även: Svenskarna badar i skulder: Så blir du skuldfri snabbare. Dagens PS
Hit reser flest just nu
Enligt Tickets statistik toppar Spanien listan över de mest populära resmålen i sensommar och höst.
Malaga, Mallorca och Alicante lockar flest resenärer, följt av klassiska destinationer som Kreta, Rhodos och Barcelona.
Även storstäder som London och Rom finns med på topp tio-listan, liksom Larnaca på Cypern och Split i Kroatien.
Reseinfluencern: knepen som sparar tusenlappar
Reseprofilen Sandra Svärd Mikic, känd från Tiktok, delar med sig av sina bästa tips för den som vill resa ännu billigare.
”Det är småknepen som kan ge så mycket billigare resor, för de som har möjligheten att vara flexibel”, säger hon till Göteborgs-Posten.
Enligt Sandra är det särskilt smart att boka resor runt slutet av november. Mellan 29 november och 6 december är priserna på paketresor som allra lägst – ofta mellan 2 000 och 3 000 kronor för flyg och hotell till exempelvis Spanien eller Malta.
Hon rekommenderar också att hålla koll på lågpriskalendrar via Skyscanner eller Google Flights och att slå på prisnotiser.
Ett annat trick är att ringa direkt till hotellet istället för att boka via mellanhänder – något som i hennes fall har sparat tusenlappar.
Läs också: Semesterresor och mat lyfter inflationen. Realtid
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
