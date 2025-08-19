Prisras på resor – här är det billigast just nu

När högsäsongen är över minskar trycket på både flyg och hotell. För att fylla tomma stolar och rum tvingas resebolagen pressa priserna. Det innebär att den som är flexibel kan göra riktiga fynd.

“Just nu ser vi en tydlig prisnedgång till flera populära resmål. Nu när skolorna öppnar igen är det ett perfekt tillfälle för de som har möjlighet att resa utanför skolloven att unna sig en resa och få extra mycket semester för pengarna”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket, i ett pressmeddelande.

Här är det billigast

De kommande månaderna är det billigast att resa till Grekland och Turkiet.

En veckas charterresa med både flyg och hotell till exempelvis Rhodos, Side eller Alanya kan kosta runt 3 000 kronor – ungefär halva priset jämfört med vad samma resa kostade under sommaren.

Priserna till resmål runt Medelhavet och flera europeiska storstäder sjunker även de rejält.

