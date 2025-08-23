Dagensps.se
Weekend
Resor

Bangkok – världens bästa stad för dit Gap year

Nudlar, neon och nya vänner – här börjar ditt bästa årtionde. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 24 aug. 2025Publicerad: 24 aug. 2025

Det är lätt att tro att Cape Town är världens bästa stad. Det tyckte Time Out i januari. Men då hade man frågat alla – från småbarnsföräldrar i 40-årsåldern till pensionärer som dricker flat white mellan padelmatcherna. När samma data filtrerades på folk under 30 – ja, då blev kartan en annan.

Välkommen till Bangkok. Här möts Gen Z och baby-millennials i ett myller av gatumatsstånd, neonbelysta barer och templens gyllene siluetter. En majoritet av de unga invånarna svarar att de är lyckliga, tycker att staden är billig – och framför allt: det är enkelt att skaffa nya vänner.

Läs även: Viggos topplista: De fem skönaste boutiquehotellen i Stockholm

Table Mountain i Cape Town vakar – här är varje kväll en postcard. (Foto: Canva)

Melbourne klättrar – Cape Town tappar

Australiens coola studenthuvudstad landar tvåa. Här älskar nästan alla kulturen, från grafitti till opera, och kvaliteten på livet får toppbetyg. Cape Town hamnar trea när 20-nåntingarna ska ranka, men den sydafrikanska staden vinner fortfarande kategorin skönhet (Table Mountain är ju svårslaget) och billig utekväll.

Enligt Google Maps finns det just nu över 17 600 restauranger i New York City. Andra uppskattningar talar om uppåt 23 000 matställen om man räknar in food trucks, pizzahål, bagelshoppar och ställen som mest serverar kombucha och WiFi.
New York lockar alltid

På fjärdeplats hittar vi New York. Ingen överraskning egentligen – ”excitement” är ordet som stadens unga använder oftast. Vem hade trott något annat om The City That Never Sleeps? På pallen i norra Europa: Köpenhamn. Den danska huvudstaden tar femteplatsen, och visar sig vara en mycket bra dejtingstad.

Läs även: Här är Norwegians nya linje till Röda havet mitt i vintern

Här i Edinburgh är promenaderna långa och kvällarna ännu längre. (Foto: Canva)

Barcelona, Edinburgh och Mexico City

Spanien tar hem sjätteplatsen med Barcelona, ett hedonistiskt kraftfält av tapas, techno och tolerans. Edinburgh överraskar som sjua, tack vare sina gröna lungor och promenadvänlighet. Mexico City slår till på plats åtta – här är hyrorna lägre än i Paris, men lyckonivån skyhög.

Slutspurten: London och Shanghai

London rankas visserligen lågt på prisvärdhet (överraskning: inte billigt), men räddas av maten och kulturen – plats nio. Tiondeplatsen går till Shanghai, en futuristisk scen där 96 procent av de unga hyllar kollektivtrafiken och nästan lika många beskriver staden som modern.

Topplistan för unga 2025 (Time Out)

Chatuchak-marknaden i Bangkok kl. 03.00: ingen jetlag när livet är såhär. (Foto: Canva)
  1. Bangkok
  2. Melbourne
  3. Cape Town
  4. New York
  5. Köpenhamn
  6. Barcelona
  7. Edinburgh
  8. Mexico City
  9. London
  10. Shanghai

Perfect Weekend Guide: Här börjar du upptäcka den stora världen

Edinburgh: Slottsvy, gröna lungor och pubhäng för dig och din crew.

Så – vart ska du boka biljetten om du är under 30 och vill leva ditt bästa liv? Mitt tips: börja med Bangkok. Ät nudlar klockan tre på natten, åk metron till Chatuchak-marknaden och träffa tre nya kompisar på en kväll. När du tröttnat? Dra vidare till Melbourne och fyll din feed med cappuccino, art-gallerier och små svettiga indieklubbar. Cape Town kan vänta till du fyllt 40 och ska börja prata vinrankor och ”oöverträffad natur”.

Läs även: Viggos resdagbok: Hemma igen!

Här är tre sköna hotelltips till Bangkok:

Siam@Siam Design Hotel Bangkok

Siam@Siam Design Hotel Bangkok

Färgstarka och moderna rum, trendiga barer och ett tak med pool som ger utsikt över staden. Populärt bland unga, LGBTQ+-välkomnande.

Shanghai Mansion Bangkok

Glamouröst boende i Chinoiserie-stil med livemusik, fri minibar och en exklusiv bar. Betyg: 4,4 av 5.

Hotel Muse Bangkok, Autograph Collection

Exklusivt boutiquehotell i elegant 1920-talsstil, med pool och populär bar.

Glöm Gotland – Lettland är billigare, vackrare och häftigare

I Lettland får du kritvita stränder utan trängsel, skogssafari i sovjetjeep, världens bredaste vattenfall och hotell med noll stjärnor – på ett bra sätt.
BangkokresorsemesterThailandTurism
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

