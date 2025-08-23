Bangkok – världens bästa stad för dit Gap year

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

New York lockar alltid

På fjärdeplats hittar vi New York. Ingen överraskning egentligen – ”excitement” är ordet som stadens unga använder oftast. Vem hade trott något annat om The City That Never Sleeps? På pallen i norra Europa: Köpenhamn. Den danska huvudstaden tar femteplatsen, och visar sig vara en mycket bra dejtingstad.

Här i Edinburgh är promenaderna långa och kvällarna ännu längre. (Foto: Canva)

Barcelona, Edinburgh och Mexico City

Spanien tar hem sjätteplatsen med Barcelona, ett hedonistiskt kraftfält av tapas, techno och tolerans. Edinburgh överraskar som sjua, tack vare sina gröna lungor och promenadvänlighet. Mexico City slår till på plats åtta – här är hyrorna lägre än i Paris, men lyckonivån skyhög.

Slutspurten: London och Shanghai

London rankas visserligen lågt på prisvärdhet (överraskning: inte billigt), men räddas av maten och kulturen – plats nio. Tiondeplatsen går till Shanghai, en futuristisk scen där 96 procent av de unga hyllar kollektivtrafiken och nästan lika många beskriver staden som modern.

Topplistan för unga 2025 (Time Out)

Chatuchak-marknaden i Bangkok kl. 03.00: ingen jetlag när livet är såhär. (Foto: Canva)

Bangkok Melbourne Cape Town New York Köpenhamn Barcelona Edinburgh Mexico City London Shanghai

Perfect Weekend Guide: Här börjar du upptäcka den stora världen

Edinburgh: Slottsvy, gröna lungor och pubhäng för dig och din crew.

Så – vart ska du boka biljetten om du är under 30 och vill leva ditt bästa liv? Mitt tips: börja med Bangkok. Ät nudlar klockan tre på natten, åk metron till Chatuchak-marknaden och träffa tre nya kompisar på en kväll. När du tröttnat? Dra vidare till Melbourne och fyll din feed med cappuccino, art-gallerier och små svettiga indieklubbar. Cape Town kan vänta till du fyllt 40 och ska börja prata vinrankor och ”oöverträffad natur”.

Här är tre sköna hotelltips till Bangkok:

Siam@Siam Design Hotel Bangkok

Siam@Siam Design Hotel Bangkok

Färgstarka och moderna rum, trendiga barer och ett tak med pool som ger utsikt över staden. Populärt bland unga, LGBTQ+-välkomnande.

Shanghai Mansion Bangkok

Glamouröst boende i Chinoiserie-stil med livemusik, fri minibar och en exklusiv bar. Betyg: 4,4 av 5.

Hotel Muse Bangkok, Autograph Collection

Exklusivt boutiquehotell i elegant 1920-talsstil, med pool och populär bar.

