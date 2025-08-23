Det är lätt att tro att Cape Town är världens bästa stad. Det tyckte Time Out i januari. Men då hade man frågat alla – från småbarnsföräldrar i 40-årsåldern till pensionärer som dricker flat white mellan padelmatcherna. När samma data filtrerades på folk under 30 – ja, då blev kartan en annan.
Bangkok – världens bästa stad för dit Gap year
Välkommen till Bangkok. Här möts Gen Z och baby-millennials i ett myller av gatumatsstånd, neonbelysta barer och templens gyllene siluetter. En majoritet av de unga invånarna svarar att de är lyckliga, tycker att staden är billig – och framför allt: det är enkelt att skaffa nya vänner.
Melbourne klättrar – Cape Town tappar
Australiens coola studenthuvudstad landar tvåa. Här älskar nästan alla kulturen, från grafitti till opera, och kvaliteten på livet får toppbetyg. Cape Town hamnar trea när 20-nåntingarna ska ranka, men den sydafrikanska staden vinner fortfarande kategorin skönhet (Table Mountain är ju svårslaget) och billig utekväll.
New York lockar alltid
På fjärdeplats hittar vi New York. Ingen överraskning egentligen – ”excitement” är ordet som stadens unga använder oftast. Vem hade trott något annat om The City That Never Sleeps? På pallen i norra Europa: Köpenhamn. Den danska huvudstaden tar femteplatsen, och visar sig vara en mycket bra dejtingstad.
Barcelona, Edinburgh och Mexico City
Spanien tar hem sjätteplatsen med Barcelona, ett hedonistiskt kraftfält av tapas, techno och tolerans. Edinburgh överraskar som sjua, tack vare sina gröna lungor och promenadvänlighet. Mexico City slår till på plats åtta – här är hyrorna lägre än i Paris, men lyckonivån skyhög.
Slutspurten: London och Shanghai
London rankas visserligen lågt på prisvärdhet (överraskning: inte billigt), men räddas av maten och kulturen – plats nio. Tiondeplatsen går till Shanghai, en futuristisk scen där 96 procent av de unga hyllar kollektivtrafiken och nästan lika många beskriver staden som modern.
Topplistan för unga 2025 (Time Out)
- Bangkok
- Melbourne
- Cape Town
- New York
- Köpenhamn
- Barcelona
- Edinburgh
- Mexico City
- London
- Shanghai
Perfect Weekend Guide: Här börjar du upptäcka den stora världen
Så – vart ska du boka biljetten om du är under 30 och vill leva ditt bästa liv? Mitt tips: börja med Bangkok. Ät nudlar klockan tre på natten, åk metron till Chatuchak-marknaden och träffa tre nya kompisar på en kväll. När du tröttnat? Dra vidare till Melbourne och fyll din feed med cappuccino, art-gallerier och små svettiga indieklubbar. Cape Town kan vänta till du fyllt 40 och ska börja prata vinrankor och ”oöverträffad natur”.
Här är tre sköna hotelltips till Bangkok:
Siam@Siam Design Hotel Bangkok
Färgstarka och moderna rum, trendiga barer och ett tak med pool som ger utsikt över staden. Populärt bland unga, LGBTQ+-välkomnande.
Shanghai Mansion Bangkok
Glamouröst boende i Chinoiserie-stil med livemusik, fri minibar och en exklusiv bar. Betyg: 4,4 av 5.
Hotel Muse Bangkok, Autograph Collection
Exklusivt boutiquehotell i elegant 1920-talsstil, med pool och populär bar.
ANNONS: Boka in oss här till bästa priset.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
