Det här skulle göra nästan varannan svensk lyckligare

Så långt tycks den gamla sanningen om att pengar inte kan köpa lycka stå sig stark.

Sedan blir frågan personlig.

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Då förändras svaret

När svenskarna får fundera över sin egen plånbok ser resultatet nämligen annorlunda ut.

Hela 45 procent tror att just de skulle bli lyckligare om de hade mer pengar. Nästan lika många, 44 procent, tror inte att mer pengar skulle göra någon skillnad för den egna lyckan.

Den stora majoriteten tror alltså inte att rika människor generellt är lyckligare. Ändå ser nästan varannan svensk en möjlighet till större lycka i den egna, något tjockare plånboken.

”Resultatet visar att många gör en tydlig skillnad mellan pengar och lycka. En majoritet tror inte att människor generellt blir lyckligare av att ha mycket pengar. Men när frågan handlar om den egna lyckan blir bilden splittrad och i princip helt jämnt fördelad. Det tyder på att sambandet mellan pengar och välbefinnande är betydligt mer komplext än att mer pengar automatiskt skulle innebära högre livskvalitet”, säger SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik.

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