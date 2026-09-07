Pengar gör inte människor lyckligare, anser en majoritet av svenskarna. Men när frågan blir personlig händer något. Nästan varannan tror att en tjockare plånbok skulle göra det egna livet lyckligare.
Det här skulle göra nästan varannan svensk lyckligare
En majoritet av svenskarna köper inte tanken att den som har mycket pengar automatiskt är lyckligare än den som har mindre.
I en ny undersökning från SBAB svarar 52 procent att människor med mycket pengar generellt inte är lyckligare. Bara 32 procent tror att rikedomen faktiskt gör livet lyckligare, medan 13 procent är osäkra.
Så långt tycks den gamla sanningen om att pengar inte kan köpa lycka stå sig stark.
Sedan blir frågan personlig.
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Då förändras svaret
När svenskarna får fundera över sin egen plånbok ser resultatet nämligen annorlunda ut.
Hela 45 procent tror att just de skulle bli lyckligare om de hade mer pengar. Nästan lika många, 44 procent, tror inte att mer pengar skulle göra någon skillnad för den egna lyckan.
Den stora majoriteten tror alltså inte att rika människor generellt är lyckligare. Ändå ser nästan varannan svensk en möjlighet till större lycka i den egna, något tjockare plånboken.
”Resultatet visar att många gör en tydlig skillnad mellan pengar och lycka. En majoritet tror inte att människor generellt blir lyckligare av att ha mycket pengar. Men när frågan handlar om den egna lyckan blir bilden splittrad och i princip helt jämnt fördelad. Det tyder på att sambandet mellan pengar och välbefinnande är betydligt mer komplext än att mer pengar automatiskt skulle innebära högre livskvalitet”, säger SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik.
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Pengarna skapar inte flest bråk
Undersökningen granskar också vilken roll ekonomin spelar i svenska relationer.
En tredjedel har bråkat med sin partner om pengar eller hushållets ekonomi. För de flesta inträffar det dock bara några gånger per år eller ännu mer sällan.
När plånboken väl orsakar osämja handlar bråken oftast om vardaglig konsumtion och shopping.
Men pengar är långt ifrån den vanligaste konfliktorsaken i svenska förhållanden. Bara 8 procent pekar ut ekonomin som det som oftast leder till bråk.
Betydligt fler har svårt att enas om hur livet runt pengarna ska fungera.
Tiden slår plånboken
Vardagspusslet toppar listan över konfliktorsaker och anges av 35 procent. Därefter kommer fördelningen av hushållsarbetet med 28 procent.
Det tycks med andra ord vara lättare att gräla om vem som ska hinna göra vad än om hur många kronor som finns på kontot.
”Pengar lyfts ofta fram som en vanlig källa till konflikter i relationer. Vår undersökning visar dock att betydligt fler bråkar om vardagspusslet och hushållsarbetet. Det tyder på att många av de konflikter som uppstår i vardagen handlar om hur tiden ska räcka till snarare än om ekonomin i sig”, säger Linda Hasselvik.
Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av SBAB mellan den 19 och 23 augusti. Drygt 1 000 personer mellan 18 och 79 år deltog.
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