Svenska kommunen – här får du mest pengar över efter bostadsköpet

Stockholm hamnar sist

I den andra änden av tabellen finns, kanske inte helt oväntat, Stockholm.

En ung förstagångsköpare i huvudstaden får enligt modellen lägga 53 procent av sin disponibla inkomst på sin bostadsrätt. Boindex landar på 57, långt under riktvärdet 100.

Ännu tuffare blir det för ensamstående som vill ha en något större bostad. Både ensamstående med och utan barn beräknas behöva använda 60 procent av inkomsten till boendet.

Inte heller sammanboende hushåll kommer undan. För ett par utan barn som köper småhus i Stockholm går 43 procent av den disponibla inkomsten till boendeutgifterna. För en motsvarande familj med barn är andelen 39 procent.

Göteborg och Malmö ligger också sämre till än många av de mindre kommunerna, men avståndet till Stockholm är tydligt. För den unga förstagångsköparen är andelen 43 procent i Göteborg och 35 procent i Malmö.

Bostadsköpet har blivit något lättare

För landet som helhet steg Swedbanks sammanvägda Boindex från 109 till 110 under årets andra kvartal. Det innebär att hushållen i genomsnitt använder 27 procent av den disponibla inkomsten till boendet.

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Förbättringen beror på något högre inkomster samt säsongsmässigt lägre kostnader för energi och uppvärmning. Samtidigt steg den genomsnittliga bolåneräntan från 2,77 till 2,91 procent.

Indexet för småhus ökade från 107 till 108, medan bostadsrätternas index låg kvar på 115. Bostadsrättspriserna sjönk samtidigt med 1,8 procent i riket under kvartalet, medan småhuspriserna steg med 0,7 procent.

Dagens nivå är bättre än under åren 2022-2024. Marginalerna är däremot fortfarande sämre än under hela perioden 2010-2020.

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Priserna har sprungit från lönerna

De stora geografiska skillnaderna har vuxit fram under en lång tid. I en separat rapport konstaterar Swedbank att småhuspriserna ökade med 450 procent mellan 1995 och 2025. Under samma period steg medianlönen med 155 procent.

Bara under de senaste 20 åren ökade medianpriserna på bostadsrätter med 208 procent. Medianlönen steg med 77 procent.

Det har gjort kontantinsatsen större och fått fler förstagångsköpare att söka ekonomisk hjälp från familjen.

”Det behövs en bostadsmarknad där även den som saknar föräldrakapital har en rimlig chans att köpa sin första bostad. Vägen dit går genom fler bostäder till överkomliga priser och bättre möjligheter att spara ihop till en kontantinsats”, avslutar Arques.

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