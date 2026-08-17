Hela avdraget borta – föräldrar betalar 14 000 i månaden för vuxna barn 

Spararna förlorar hela avdraget

Vidare till en liten skillnad mellan två sparformer som kan få stor betydelse för plånboken.

Den som har lånat med värdepapper på ett ISK som säkerhet får fortfarande göra ränteavdrag. För den som har motsvarande lån kopplat till en kapitalförsäkring är avdraget däremot helt borta.

Skillnaden uppstod när regeringen slopade ränteavdraget för lån utan säkerhet. Under 2025 halverades avdraget. Från och med 2026 försvann det helt.

En riksdagsmotion föreslog att regeringen skulle utreda om räntan på lån kopplade till kapitalförsäkringar åter borde omfattas av avdraget. Riksdagen sade dock nej den 10 mars.

Men! Frågan har nu fått nytt politiskt liv.

Partier från både höger och vänster är nämligen beredda att se över reglerna.

Mer om detta: Riksdagen sade nej – svenska sparare förlorar hela avdraget. Dagens PS

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Partier från både höger och vänster vill se över reglerna (Foto: Janerik Henriksson/TT)

Föräldrar betalar 14 000 kronor i månaden

Annat som väckt uppmärksamhet i veckan är den så kallade ”föräldrabanken”.

I Sverige är det inte ovanligt att vuxna barn får ekonomisk hjälp. Ungefär varannan svensk förälder mellan 60 och 69 år har stöttat ett utflyttat barn, ofta vid ett enstaka tillfälle som ett bostadsköp.

I USA är hjälpen betydligt mer omfattande.

Varannan amerikansk förälder hjälper regelbundet minst ett vuxet barn. Bland dem som gör det ligger stödet på i genomsnitt 1 474 dollar per barn och månad, vilket motsvarar omkring 14 000 kronor.

Pengarna går bland annat till mat, mobiltelefon, bil, semester och boende. Hela 63 procent av föräldrarna hjälper till med hyran eller bolånet.

För vissa blir stödet dyrt. Föräldrar som arbetar lägger mer än dubbelt så mycket på sina vuxna barn som på det egna pensionssparandet. Nästan hälften uppger också att hjälpen har försämrat deras ekonomiska trygghet.

Särskilt utsatta är de som har högst tio år kvar till pension. De ger i genomsnitt omkring 2 100 dollar i månaden till sina vuxna barn, men sparar bara 643 dollar till den egna pensionen.

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Läs mer här: Föräldrar betalar 14 000 kronor i månaden för sitt vuxna barn. Dagens PS

Så mycket bör du ha sparat vid olika åldrar

Hur ligger det då till med det egna sparandet?

Kapitalförvaltaren Fidelity har satt upp en enkel trappa för hur mycket pengar vi bör ha sparat vid olika åldrar.

Vid 30 bör sparkapitalet motsvara en årslön. Vid 40 ska det vara två årslöner, vid 50 fyra och vid 60 hela sex årslöner.

Den som tjänar 500 000 kronor om året bör enligt modellen alltså ha sparat 500 000 kronor vid 30 och 3 miljoner kronor vid 60.

Men riktlinjerna ligger långt över verkligheten bland Avanzas kunder. Där har personer mellan 30 och 39 år i genomsnitt 260 000 kronor sparat. För gruppen mellan 50 och 59 år är motsvarande kapital 733 000 kronor.

Något ekonomiskt facit är Fidelitys trappa inte heller, konstaterar Avanzas sparekonom Felicia Schön. När människor börjar arbeta, vilka tillgångar de äger och hur stora skulder de har skiljer sig kraftigt.

Den som har en lågt belånad bostad och ett mindre fondsparande kan därför ha en starkare ekonomi än någon med mycket pengar på börsen och stora lån.

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”Försök att inte fastna i ångesten kring jämförelsen med andra. Det relevanta är vad du själv kan göra för din egen ekonomi”, råder Schön.

Läs vidare här: Så mycket pengar bör du ha sparat vid 30, 40, 50 och 60. Dagens PS

Banken gav arvet till brandkåren

Vi avslutar veckan med ett arv som hamnade på ett, minst sagt, oväntat ställe.

Efter att föräldrarna hade dött försökte deras barn i flera år få tillgång till ett bankkonto i Chile. Banken krävde fler handlingar, trots att arvsrätten redan var fastställd och registrerad.

När banken till sist bekräftade kontot var pengarna borta. Omkring 1,1 miljoner kronor hade förts över till brandkåren efter vad banken uppgav var två års inaktivitet.

Men tvåårsgränsen är bara början på den chilenska processen. Banken ska först föra upp kontot på en förteckning och större belopp ska offentliggöras. Först tre år senare upphör kontohavarens rätt till pengarna.

Domstolen slog fast att bankens agerande var olagligt och godtyckligt. Banken och brandkårernas riksförbund beordrades att föra tillbaka pengarna till ett dödsbokonto eller ett domstolsdepositum.

Banken har överklagat domen och hävdar att den följt lagen och myndigheternas instruktioner.

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Mer om detta: Bank skänkte arv till brandkåren – barnen möttes av tomma konton. Dagens PS

Läs även: Här är världens bästa land att åldras i – Sverige rasar. Dagens PS

Läs också: Google-betygen har blivit krogarnas nya dricksfälla. Realtid