Hon visste att pojkvännen inte fanns – gav honom ändå 850 000 kronor

Den första begäran om pengar

Snart började sprickorna synas i Donnies välpolerade fasad.

Han berättade att barnflickan hotade att överge hans dotter om hon inte fick betalt. Han behövde Jeans hjälp. Hon förstod vad det kunde betyda och konfronterade honom.

”Allt jag hade blivit varnad för när det gäller dig sade och gjorde du. Det var klassiskt, perfekt genomfört och en del av mig visste det hela tiden”, skrev hon.

Donnie svarade med att anklaga henne för att inte lita på honom och krävde en ursäkt. Efter två dygn av tvivel började Jean återigen hoppas att han talade sanning. Hon bad om ursäkt – och skickade 7 800 dollar.

Det blev början på ett mönster. Donnie behövde pengar till dotterns skolavgifter, renovering av huset där de skulle bo, mediciner, mat och dokument som skulle ta honom hem.

Varje hemresa ställdes in. Något telefonsamtal blev det aldrig och när ett videosamtal planerades hävdade han att hans internet hade tagit slut.

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När Jean ställde frågor vände han tvivlen mot henne.

”Hur kan du älska en man och inte tro på honom?”, svarade han vid ett tillfälle.

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Bilderna tillhörde en annan man

Till slut betalade Jean för mer avancerade bildsökningar. Då hittade hon Donnies fotografier på en annan kvinnas Facebooksida. Bilderna föreställde en verklig man – men inte mannen som skrev till henne.

Donnie hävdade att någon annan hade stulit hans bilder.

Jean valde ännu en gång att hoppas. Vid det laget hade hon planerat hela sitt liv kring honom.

När han bad om ytterligare nästan 9 000 dollar krävde hon ett nytaget fotografi med tidsstämpel. Något sådant kom aldrig.

Hon skickade pengarna ändå.

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Två kvinnor lurades av samma man

En adress från en tidigare överföring ledde Jean till en annan kvinna, Elizabeth. Även hon trodde att Donnie var hennes livs kärlek.

Elizabeth hade tömt sitt sparande, tagit privatlån och öppnat flera krediter.

Trots att Jean nu hade fått svart på vitt att Donnie var en bluff fortsatte hon att prata med honom. Hon gick med i en stödgrupp för personer som utsatts för romansbedrägerier och polisanmälde honom. Ändå skickade hon ytterligare 5 000 dollar när han påstod sig vara strandsatt i Turkiet.

Till sist hade Jean skickat mer än 90 000 dollar, motsvarande omkring 850 000 kronor. Hon kunde inte längre betala sin hyra och tvingades flytta hem till sina föräldrar.

Visste – men kunde inte lämna

Att Jean fortsatte skicka pengar trots alla varningssignaler kan förstås verka obegripligt. Men däri ligger också romansbedragarens styrka. AP:s granskning visar att många offer inser att de blir lurade långt innan de lyckas bryta kontakten. Bedragaren har då hunnit bygga upp en relation fylld av kärlek, närhet och löften om en gemensam framtid.

När Jean försökte konfrontera Donnie anklagade han henne för att vara misstänksam, krävde ursäkter och fick henne att känna att det var hennes bristande tillit som hotade relationen. Hoppet om att han trots allt talade sanning blev starkare än misstankarna.

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Att lämna innebar därför mer än att erkänna att pengarna var borta. Jean skulle också tvingas ge upp mannen hon trodde att hon älskade, familjen de skulle bilda och hela den framtid hon redan hade börjat planera.

Ally Armeson, på FightCybercrime.org, liknar situationen vid ett fängelse i öknen. Offren ser gallren som håller dem kvar, men ensamheten utanför kan ändå kännas värre. När bluffen avslöjas förlorar de inte bara sina pengar.

”Personen som gav dem ett syfte är ett spöke som de inte ens kan sörja”, säger hon.

Träffade ny man – skickade mer pengar

För Jean tog historien dessutom en ny vändning. Efter Donnie började hon prata med en yngre man som erkände att han tidigare hade bedragit människor på nätet. Han lovade att aldrig be henne om pengar.

När han senare behövde kapital till en skoverksamhet skickade hon 400 dollar.

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