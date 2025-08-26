Här pressas pensionärer och arbetare in på fyra kvadrat

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

“Jag måste krypa in”

Hyrorna är skyhöga och lägenheterna i uselt skick. Ägarna maximerar inkomsterna genom att dela upp bostäderna i så många enheter som möjligt.

Gatsoparen Liu Ka-wah bor i ett av de ökända burhemmen.

”Jag är rädd för att jag snart inte längre klarar av att komma in i mitt rum. Det är så lågt i tak att det inte är lätt att från stegen krypa in i det trånga utrymmet”, berättar den drygt 60 år gamla Liu.

Han låser alltid dörren, även när han bara går till toaletten.

”Jag litar på dem som har bott här länge, men det gäller att vara försiktig”, säger han.

ANNONS

Barn betalar priset

Trots att Hongkong byggt hundratusentals subventionerade hyresbostäder är köerna enorma. För ensamstående kan väntetiden vara upp till femton år.

Socialarbetaren Sze Lai-shan, en välkänd kritiker av myndigheterna, vill se ett totalförbud mot burhemmen.

”Förordningarna borde gälla också för burhemmen. I själva verket anser vi att burhemmen borde förbjudas helt och hållet eftersom boendemiljön är omänsklig”, konstaterar hon.

Hon lyfter särskilt fram barnens situation.

”Det finns inga utrymmen för barnen att studera, de lider av hälsoproblem och de saknar självaktning. De blir också mobbade av klasskamrater som vet att de bor i eländiga förhållanden”, säger hon.

Frivilligorganisationer har enligt DN tidigare dessutom funnit att barn som bor under dessa villkor i högre grad riskerar att drabbas av ögonproblem på grund av brist på dagsljus. Ryggont är ett annat besvär eftersom de läser läxorna i sängen. Råttor och kackerlackor är också vanligt förekommande i lägenheterna.

Hyra som slukar allt i Hongkong

Enligt Svenska Yle lever närmare 300 000 människor i Hongkong under dessa villkor, en brutal kontrast till stadens välstånd.

ANNONS

Många av dem betalar dessutom hutlösa hyror i förhållande till standarden. Huang On-sang betalar omkring 240 euro i månaden för sitt lilla rum, vilket motsvarar 60 euro per kvadratmeter.

Sze betonar att det grundläggande problemet är att bostadspriset och hyrorna på den fria marknaden är så höga att en stor del av Hongkongborna aldrig har råd att köpa eller ens hyra en enrummare.

”Förvaltningen försöker nog tillfredsställa behovet av subventionerade hyresbostäder, men utvecklingen är inte tillräckligt snabb. Det tar en lång tid att konstruera stora mängder nya hyreshus”, säger hon.

”Många av dem som bor i burhemmen lider av depression och känner sig förtvivlade”, tillägger hon.

Läs även: Här vill nästan ingen lämna sitt hemland. Dagens PS

Läs även: Direkt från skolan till nästan 50 000 kr i månaden som ingångslön. Dagens PS