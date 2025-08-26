Mitt i ett av världens rikaste finanscentra lever pensionärer och arbetare på fyra kvadrat och delar kök och toalett med femton andra.
Här pressas pensionärer och arbetare in på fyra kvadrat
Mest läst i kategorin
Fem brutala knep för att bli rik före 30
Kan du bli rik före 30? En ung entreprenör menar att det kräver stenhårda uppoffringar – och listar de fem knep som tog honom dit. Vid 22 års ålder hade han redan byggt bolag värda hundratals miljoner kronor. Erfarenheten gav honom en tydlig slutsats: balans i livet leder inte till framgång om du vill bli …
Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72
Aldrig tidigare har skillnaden mellan drömmen om pension och förväntad pension varit så stor. En ny rapport avslöjar ett glapp. Drömmen är att sluta jobba vid 63. Men verkligheten ser annorlunda ut. En ny rapport från SEB visar att unga vuxna i Sverige räknar med att behöva arbeta ända till 72, alltså nio år längre …
Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik
Går det att sätta en prislapp på rikedom? En undersökning visar var gränsen går. Enligt en undersökning från Charles Schwab anser amerikaner att det krävs en nettoförmögenhet på 2,5 miljoner dollar för att räknas som rik. Det motsvarar ungefär 24 miljoner svenska kronor och är en ökning med 14 procent jämfört med 2023. Det är …
Oron för pensionen växer – experterna varnar för skattesmäll
Svenskarnas oro för pensionen växer. Samtidigt varnar experterna för dyra misstag som kan sänka din framtida inkomst. Snart lägger vi ännu en pensionsvecka bakom oss. Det har varnats för både skattesmällar och klantiga fallgropar. Men en positiv nyhet är att det faktiskt går att maxa pensionen. Här är veckans mest lästa pensionsnyheter. De riskerar skattesmäll …
En miljon i lön räcker inte – nu krävs det fem
En sexsiffrig lön i USA brukade vara en symbol för framgång och trygghet. Men idag räcker det inte långt. För 20 år sedan ansågs den med en inkomst på cirka 170 000 dollar tillhöra den övre medelklassen. Nu har inflationen och levnadskostnadskrisen flyttat ribban. Enligt en ny rapport från Clarify Capital uppger nästan 60 procent …
Bakom glittrande skyskrapor och banker i en av världens rikaste städer döljer sig en annan verklighet.
I Hongkong lever hundratusentals människor i så kallade burhem, minimala bostäder där vardagen handlar om att överleva.
Missa inte: Han kunde ha varit världens näst rikaste. Dagens PS
Fyra kvadrat att leva på
En burbostad innebär att en lägenhet delas upp i många små enheter där varje person får plats med lite mer än en säng och några ägodelar. Vissa är så små som 1,4 kvadratmeter. De flesta av dem som bor så är pensionärer eller lågavlönade, längst ned i Hongkongs bostadshierarki.
En av dem är diskaren Chen Ngoi-yee. Hon har bott på fyra kvadratmeter i fem år och delar kök, toalett och dusch med upp till femton andra personer.
”Jag jobbar på flera olika serveringar. En dag går jag till en servering och nästa dag till en annan”, berättar hon via en tolk och tillägger att hon brukar arbeta sex dagar i veckan till Svenska Yle.
Hennes granne, pensionären Huang On-sang, beskriver sommaren i sin burbostad som outhärdlig.
”I hela lägenheten finns det bara ett fönster. Det finns ingen luftkonditionering, så inomhus är det olidligt hett på sommaren”, säger hon.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Läs också: Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72. Dagens PS
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
“Jag måste krypa in”
Hyrorna är skyhöga och lägenheterna i uselt skick. Ägarna maximerar inkomsterna genom att dela upp bostäderna i så många enheter som möjligt.
Gatsoparen Liu Ka-wah bor i ett av de ökända burhemmen.
”Jag är rädd för att jag snart inte längre klarar av att komma in i mitt rum. Det är så lågt i tak att det inte är lätt att från stegen krypa in i det trånga utrymmet”, berättar den drygt 60 år gamla Liu.
Han låser alltid dörren, även när han bara går till toaletten.
”Jag litar på dem som har bott här länge, men det gäller att vara försiktig”, säger han.
Barn betalar priset
Trots att Hongkong byggt hundratusentals subventionerade hyresbostäder är köerna enorma. För ensamstående kan väntetiden vara upp till femton år.
Socialarbetaren Sze Lai-shan, en välkänd kritiker av myndigheterna, vill se ett totalförbud mot burhemmen.
”Förordningarna borde gälla också för burhemmen. I själva verket anser vi att burhemmen borde förbjudas helt och hållet eftersom boendemiljön är omänsklig”, konstaterar hon.
Hon lyfter särskilt fram barnens situation.
”Det finns inga utrymmen för barnen att studera, de lider av hälsoproblem och de saknar självaktning. De blir också mobbade av klasskamrater som vet att de bor i eländiga förhållanden”, säger hon.
Frivilligorganisationer har enligt DN tidigare dessutom funnit att barn som bor under dessa villkor i högre grad riskerar att drabbas av ögonproblem på grund av brist på dagsljus. Ryggont är ett annat besvär eftersom de läser läxorna i sängen. Råttor och kackerlackor är också vanligt förekommande i lägenheterna.
Hyra som slukar allt i Hongkong
Enligt Svenska Yle lever närmare 300 000 människor i Hongkong under dessa villkor, en brutal kontrast till stadens välstånd.
Många av dem betalar dessutom hutlösa hyror i förhållande till standarden. Huang On-sang betalar omkring 240 euro i månaden för sitt lilla rum, vilket motsvarar 60 euro per kvadratmeter.
Sze betonar att det grundläggande problemet är att bostadspriset och hyrorna på den fria marknaden är så höga att en stor del av Hongkongborna aldrig har råd att köpa eller ens hyra en enrummare.
”Förvaltningen försöker nog tillfredsställa behovet av subventionerade hyresbostäder, men utvecklingen är inte tillräckligt snabb. Det tar en lång tid att konstruera stora mängder nya hyreshus”, säger hon.
”Många av dem som bor i burhemmen lider av depression och känner sig förtvivlade”, tillägger hon.
Läs även: Här vill nästan ingen lämna sitt hemland. Dagens PS
Läs även: Direkt från skolan till nästan 50 000 kr i månaden som ingångslön. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Senaste nytt
Populära fonder hotas – drabbar hundratusentals svenska sparare
På onsdag presenteras beskedet som kan påverka hundratusentals pensionssparare. Fondtorgsnämnden (FTN) skär kraftigt i antalet Sverigefonder inom premiepensionssystemet. Hälften ska bort. På Pensionsmyndighetens fondtorg, där svenskarna själva kan välja var deras premiepension ska placeras, sker en upphandling genomförd av Fondtorgsnämnden. Detta för att säkerställa att de fonder som erbjuds håller hög kvalitet och inte har …
Tre nya aktietips i bankens topp-val – fyra aktier får lämna
Swedbank har möblerat om i sin Fokusportfölj inför börshösten. Fyra bolag får lämna och tre nya aktietips lyfts fram. En av de nya favoriterna är fritidsbolaget Thule (börskurs Thule) som tappat 20 procent på börsen i år men storbanken ser chans till uppgång inför vintersäsongen. Läs även: Köpråd för börsjätten: "Obegripligt låg värdering" – Dagens …
Guldkupolen: Projektet som kan starta ett rymdkrig
Donald Trumps plan på ett rymdbaserat missilförsvarssystem, döpt till Guldkupolen, har ju väckt stor uppmärksamhet. Projektet, som siktar på att skydda USA mot ballistiska robotar, kan få oväntade konsekvenser. En ny era av rymdförsvar Donald Trumps löfte om att bygga ett avancerat missilförsvarssystem, kallat Guldkupolen, har snabbt gått från kampanjretorik till ett konkret projekt. Systemet, …
Åtalad: Erbjöd Kina militära hemligheter
En amerikansk medborgare är åtalad i Tyskland, anklagad av myndigheterna för att försökt sälja hemligheter till Kina. Det handlar om ”en amerikansk försvarsentreprenör” som nu sitter häktad i Tyskland. Mannen är anklagad för att ha erbjudit militära hemligheter till Kina. Åtalet mot honom lämnades in till statssäkerhetssenaten vid den högre regionala domstolen i Koblenz, skriver …
Riskkapitalisten ger Sverige underkänt: "Orolig för landet"
Svenska bolag inom AI kan lyckas, men landet riskerar att missa tåget. Det menar riskkapitalprofilen Dušan Stojanović, som efterlyser en nationell strategi för att Sverige ska kunna ta plats på världskartan. "Svenska bolag kommer inte hamna på efterkälken. Däremot är jag orolig för landet Sverige. Det räcker inte att Wallenberg gör ett bra jobb, vi …