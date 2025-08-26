Dagens PS
Här pressas pensionärer och arbetare in på fyra kvadrat

Till vänster: Ett bostadshus i Hongkong där så kallade ”coffin homes” eller "burhem" finns. Till höger: Invånare poserar i sina minimala ”coffin homes".
Till vänster:Arkivbild, ett bostadshus i Hongkong där så kallade ”coffin homes” eller "burhem" finns. Till höger: Arkivbild, invånare poserar i sina minimala ”coffin homes". (Foto: AP Photo/Kin Cheung/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Mitt i ett av världens rikaste finanscentra lever pensionärer och arbetare på fyra kvadrat och delar kök och toalett med femton andra.

Bakom glittrande skyskrapor och banker i en av världens rikaste städer döljer sig en annan verklighet.

I Hongkong lever hundratusentals människor i så kallade burhem, minimala bostäder där vardagen handlar om att överleva.

Fyra kvadrat att leva på

En burbostad innebär att en lägenhet delas upp i många små enheter där varje person får plats med lite mer än en säng och några ägodelar. Vissa är så små som 1,4 kvadratmeter. De flesta av dem som bor så är pensionärer eller lågavlönade, längst ned i Hongkongs bostadshierarki.

En av dem är diskaren Chen Ngoi-yee. Hon har bott på fyra kvadratmeter i fem år och delar kök, toalett och dusch med upp till femton andra personer.

”Jag jobbar på flera olika serveringar. En dag går jag till en servering och nästa dag till en annan”, berättar hon via en tolk och tillägger att hon brukar arbeta sex dagar i veckan till Svenska Yle.

Hennes granne, pensionären Huang On-sang, beskriver sommaren i sin burbostad som outhärdlig.

”I hela lägenheten finns det bara ett fönster. Det finns ingen luftkonditionering, så inomhus är det olidligt hett på sommaren”, säger hon.

I Hongkong lever tusentals människor i så kallade burhem, minimala utrymmen som påminner mer om skåp än bostäder. (Foto: AP Photo/Chan Long Hei/TT)
I Hongkong lever många människor i så kallade burhem, minimala utrymmen som påminner mer om skåp än bostäder. (Foto: AP Photo/Chan Long Hei/TT)

“Jag måste krypa in”

Hyrorna är skyhöga och lägenheterna i uselt skick. Ägarna maximerar inkomsterna genom att dela upp bostäderna i så många enheter som möjligt.

Gatsoparen Liu Ka-wah bor i ett av de ökända burhemmen.

”Jag är rädd för att jag snart inte längre klarar av att komma in i mitt rum. Det är så lågt i tak att det inte är lätt att från stegen krypa in i det trånga utrymmet”, berättar den drygt 60 år gamla Liu.

Han låser alltid dörren, även när han bara går till toaletten.

”Jag litar på dem som har bott här länge, men det gäller att vara försiktig”, säger han.

Barn betalar priset

Trots att Hongkong byggt hundratusentals subventionerade hyresbostäder är köerna enorma. För ensamstående kan väntetiden vara upp till femton år.

Socialarbetaren Sze Lai-shan, en välkänd kritiker av myndigheterna, vill se ett totalförbud mot burhemmen.

”Förordningarna borde gälla också för burhemmen. I själva verket anser vi att burhemmen borde förbjudas helt och hållet eftersom boendemiljön är omänsklig”, konstaterar hon.

Hon lyfter särskilt fram barnens situation.

”Det finns inga utrymmen för barnen att studera, de lider av hälsoproblem och de saknar självaktning. De blir också mobbade av klasskamrater som vet att de bor i eländiga förhållanden”, säger hon.

Frivilligorganisationer har enligt DN tidigare dessutom funnit att barn som bor under dessa villkor i högre grad riskerar att drabbas av ögonproblem på grund av brist på dagsljus. Ryggont är ett annat besvär eftersom de läser läxorna i sängen. Råttor och kackerlackor är också vanligt förekommande i lägenheterna.

Hyra som slukar allt i Hongkong

Enligt Svenska Yle lever närmare 300 000 människor i Hongkong under dessa villkor, en brutal kontrast till stadens välstånd.

Många av dem betalar dessutom hutlösa hyror i förhållande till standarden. Huang On-sang betalar omkring 240 euro i månaden för sitt lilla rum, vilket motsvarar 60 euro per kvadratmeter.

Sze betonar att det grundläggande problemet är att bostadspriset och hyrorna på den fria marknaden är så höga att en stor del av Hongkongborna aldrig har råd att köpa eller ens hyra en enrummare.

”Förvaltningen försöker nog tillfredsställa behovet av subventionerade hyresbostäder, men utvecklingen är inte tillräckligt snabb. Det tar en lång tid att konstruera stora mängder nya hyreshus”, säger hon.

”Många av dem som bor i burhemmen lider av depression och känner sig förtvivlade”, tillägger hon.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

