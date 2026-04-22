Ta ut pensionen redan vid 64 – här är personerna som tjänar på det

Då lönar sig ett sent uttag

Enligt Svärdmans beräkningar krävs det att man lever till minst 87,5 års ålder för att ett sent uttag ska löna sig.

”Först då nås brytpunkten när man har fått ut mer pension totalt än om uttaget påbörjats vid riktåldern”.

Nu har Svärdman tagit fram en lista där han identifierat vilka grupper som statistiskt kan befinna sig i riskzonen för kortare livslängd och således kan tjäna på att ta ut pengarna tidigt.

ANNONS

Då befinner du dig i riskzonen

”Om man tar ut den allmänna pensionen vid 64 och jobbar vidare till riktåldern blir man den verkliga vinnaren. Då har man möjlighet att på några år bygga upp en sparbuffert på upp till 500 000 kronor till den dag man slutar jobba”, säger Svärdman till Aftonbladet.

Men, ett tidigt uttag lönar sig alltså bara om man inte lever längre än till 88 år.

Senast i fjol visade en prognos från Pensionsmyndigheten att kvinnor och män som fyller 66 år under 2025 har en förväntad medellivslängd på 88,7 år respektive 86,7 år. Det skulle innebära att inte minst män befinner sig i riskzonen.

Andra riskfaktorer som avgör vem som är i riskzonen för en tidig död (och därmed kan tjäna på att ta ut den allmänna pensionen tidigt), är:

Du som lider av kraftig övervikt

Röker

Har hög alkoholkonsumtion

Lider av en allvarlig sjukdom

Har en låg inkomst

Uppbär sjukersättning

”Den som omfattas av två eller fler av de här faktorerna har rent statistiskt en förhöjd risk att dö i förtid. Det finns även ett genetiskt samband, så föräldrar som dött i förtid utgör också en riskfaktor. Det är med andra ord en väldigt stor del av 64-åringarna som befinner sig i riskzonen”, konstaterar Svärdman.

Det finns risker

ANNONS

Det är dock inte en riskfri strategi. Ett tidigt uttag innebär att månadsbeloppen blir lägre. En vanlig tumregel är att pensionen blir 6-7 procentenheter lägre för varje år före riktåldern som uttaget startar.

Den som börjar redan vid 64 får därmed ungefär en femtedel lägre månadsbelopp än den som väntar till 67.

Dessutom blir skatten högre på pensionsinkomster före riktåldern, fram till dess att det förhöjda grundavdraget börjar gälla. För en medelinkomsttagare handlar det om mellan 1 500 och 2 000 kronor i månaden.

”Man riskerar en mer utsatt ekonomisk situation eftersom månadsbeloppen blir så mycket lägre om uttaget påbörjas tidigare. Så det här funkar bara om man vet att man verkligen kan spara pengarna för att bygga upp en buffert”, säger Svärdman.

Det handlar inte heller om att gå i pension tidigt. Tanken med upplägget är istället att man ska kombinera pension och arbete fram till riktåldern. På så sätt kan man bygga upp ett sparande som sedan kan användas under resten av pensionärslivet.

