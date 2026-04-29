Dagens PS
JUST NU:

Experten: Detta stoppar techjättarnas börsrally

Dagensps.se
Motor

Volvo dumpar priser i Norge – svenskar får betala över 120 000 kr mer

En kvinna i Volvo-tröja framför en gul EX30.
Priskillnaden mellan en EX30 i Sverige respektive Norge har plötsligt blivit större. Bild: TT/AP Ng Han Guan

Generösa momsregler och en aggressiv vårkampanj kapar priserna på EX30 i Norge. Jämför man kostnaden på motsvarande modeller i Sverige blir man genast sugen på norskt pass.

Volvos EX30 har sålt som smör i Norge, i alla fall under 2024 och 2025. Siffrorna hittills i år är dystrare, rapporterar norska Broom.

För att ge en liten skjuts i orderböckerna har Volvo nu gått ut med en rejäl priskampanj där man som mest kan spara 77 000 norska kronor vid köp av ny EX30.

Men någon rabatt i Sverige verkar det inte vara tal om. Priserna är redan billigare i Norge, en förklaring är deras generösa momsregler för elbilar, och kampanjen som pågår maj månad ut kapar ytterligare rejält i priserna. Skillnaden mot svenska listpriser är slående.

ModellNorskt kampanjpris i SEK Svenskt listprisSkillnad
EX30 Single Motor Core308 784 kr429 900 kr121 116 kr
EX30 Long Range Plus383 514 kr517 000 kr133 486 kr
EX30 Twin Performance Plus398 460 kr547 000 kr148 540 kr
EX30 Twin Performance Ultra428 352 kr589 000 kr160 648 kr
EX30 Cross Country Ultra448 280 kr609 000 kr160 720

Källa: Tv2.no och Volvo.se. Valutaomvandlingen skedde via valuta.se.

Svagare EX30 ska bli billigare

I februari kunde vi rapportera om nyheten att Volvo ska släppa en svagare version av EX30, med ungefär 150 hästkrafter och ett batteri om cirka 51 kWh, som ska bli billigare än instegsmodellen Core. Det hela känns igen av rutinerade bilköpare, vanligt förr var att börja med den enklaste versionen och sedan arbetat sig uppåt i modellprogrammet.


Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

