Generösa momsregler och en aggressiv vårkampanj kapar priserna på EX30 i Norge. Jämför man kostnaden på motsvarande modeller i Sverige blir man genast sugen på norskt pass.
Volvo dumpar priser i Norge – svenskar får betala över 120 000 kr mer
Volvos EX30 har sålt som smör i Norge, i alla fall under 2024 och 2025. Siffrorna hittills i år är dystrare, rapporterar norska Broom.
För att ge en liten skjuts i orderböckerna har Volvo nu gått ut med en rejäl priskampanj där man som mest kan spara 77 000 norska kronor vid köp av ny EX30.
Men någon rabatt i Sverige verkar det inte vara tal om. Priserna är redan billigare i Norge, en förklaring är deras generösa momsregler för elbilar, och kampanjen som pågår maj månad ut kapar ytterligare rejält i priserna. Skillnaden mot svenska listpriser är slående.
|Modell
|Norskt kampanjpris i SEK
|Svenskt listpris
|Skillnad
|EX30 Single Motor Core
|308 784 kr
|429 900 kr
|121 116 kr
|EX30 Long Range Plus
|383 514 kr
|517 000 kr
|133 486 kr
|EX30 Twin Performance Plus
|398 460 kr
|547 000 kr
|148 540 kr
|EX30 Twin Performance Ultra
|428 352 kr
|589 000 kr
|160 648 kr
|EX30 Cross Country Ultra
|448 280 kr
|609 000 kr
|160 720
Källa: Tv2.no och Volvo.se. Valutaomvandlingen skedde via valuta.se.
Svagare EX30 ska bli billigare
I februari kunde vi rapportera om nyheten att Volvo ska släppa en svagare version av EX30, med ungefär 150 hästkrafter och ett batteri om cirka 51 kWh, som ska bli billigare än instegsmodellen Core. Det hela känns igen av rutinerade bilköpare, vanligt förr var att börja med den enklaste versionen och sedan arbetat sig uppåt i modellprogrammet.