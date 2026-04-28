Dagens PS
JUST NU:

En Trump blev rikare medans investerarna förlorade 5 miljarder

Privatekonomi

Hårdare krav på bankerna – låg ränta inte längre tillräckligt

Ränta
Konkurrensen mellan bankerna handlar inte längre bara om räntenivåer. Nu kräver svenskarna trygghet (Foto: Nicklas Thegerström/TT)

Bostadsdrömmen både lever och frodas. Men vägen dit har blivit mer osäker och kraven på långivare hårdare. Det framgår när Svenskt Kvalitetsindex, SKI, för åttonde året i rad undersöker framtidens bolånekunder. 

Fler svenskar ser förvisso ljusare på bostadsmarknaden. Det har resulterat i dyrare bostäder och fler planerade köp. Faktum är att andelen som planerar ett bostadköp inom det närmsta halvåret har ökat till 64 procent, enligt en undersökning från Boneo

Men om man jämför med tidigare år är osäkerheten just nu stor. Många svenskar upplever marknaden som osäker och svår att förstå. Det har i sin tur bidragit till en förändring i prioriteringar. Det är inte längre bara låg ränta som avgör bostadsköpet, visar SKI:s undersökning

Fler söker mer 

Räntan är förvisso fortfarande viktig, och det av goda skäl. Men det är inte längre bara den lägsta räntan som avgör vilken långivare kunden väljer.

En växande skara framtida bolånetagare söker nu annat. Främst tydlighet, förtroende och känslan av att banken faktiskt förstår deras ekonomi.

”Bolånekunderna är inte bara ute efter ett bra pris. De söker någon som kan minska osäkerheten i ett av livets största ekonomiska beslut. För bankerna innebär det att konkurrensen inte bara står mellan räntenivåer, utan om vem som bäst kan skapa trygghet”, konstaterar Johan Parmler, vd på SKI.

Förstagångsköpare behöver mer stöd

Särskilt stort är behovet av vägledning bland förstagångsköpare.

Många befinner sig tidigt i processen och behöver hjälp för att våga ta nästa steg – från nyfiket letande till ett faktiskt beslut om bostad och bolån.

Det handlar inte bara om pengar. Det handlar också om att förstå vad man ger sig in i.

Digitalt räcker inte längre

Smidiga digitala lösningar och enkla processer är även dessa fortsatt viktiga. Men enligt SKI ses de numera mer som en självklarhet än som något som får en långivare att sticka ut.

Det som verkligen kan göra skillnad är i stället relevant rådgivning, enkel kommunikation och ett starkt förtroende, konstaterar man. 

Lojaliteten är skör

Studien visar också att framtidens bolånekunder inte är låsta vid en viss bank.

Om en annan långivare framstår som mer attraktiv, tydlig och trygg är många beredda att byta. Det öppnar dörren både för etablerade banker och nya utmanare.

”Den stora utmaningen för långivarna är inte bara att fånga kundens uppmärksamhet, utan att få kunden att känna sig trygg nog att ta nästa steg. Det handlar om att sänka trösklarna, förklara bättre och vara relevant i rätt skede av kundresan”, avslutar Johan Parmler.

Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

