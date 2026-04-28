Hårdare krav på bankerna – låg ränta inte längre tillräckligt

Men om man jämför med tidigare år är osäkerheten just nu stor. Många svenskar upplever marknaden som osäker och svår att förstå. Det har i sin tur bidragit till en förändring i prioriteringar. Det är inte längre bara låg ränta som avgör bostadsköpet, visar SKI:s undersökning.

Fler söker mer

Räntan är förvisso fortfarande viktig, och det av goda skäl. Men det är inte längre bara den lägsta räntan som avgör vilken långivare kunden väljer.

En växande skara framtida bolånetagare söker nu annat. Främst tydlighet, förtroende och känslan av att banken faktiskt förstår deras ekonomi.

”Bolånekunderna är inte bara ute efter ett bra pris. De söker någon som kan minska osäkerheten i ett av livets största ekonomiska beslut. För bankerna innebär det att konkurrensen inte bara står mellan räntenivåer, utan om vem som bäst kan skapa trygghet”, konstaterar Johan Parmler, vd på SKI.