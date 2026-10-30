265 svenskar förlorade vardera över en miljon kronor på falska investeringar förra året, mot 209 året innan. Tillsammans blev de av med 1 094 miljoner kronor.
265 svenskar förlorade över en miljard på falska investeringar
Bedragarna tog totalt in 1 596 miljoner kronor på investeringsbedrägerier under 2025, 6 procent mindre än 2024, enligt siffror från Polisens Nationellt bedrägericentrum. Investeringsbedrägerierna är fortfarande bedragarnas största inkomstkälla och står för 28 procent av brottsvinsterna från alla anmälda bedrägerier.
Polisen, som sedan hösten 2025 driver en nationell operation mot toppaktörer inom den grova organiserade brottsligheten, ser det minskade totalbeloppet som ett tecken på att arbetet ger resultat.
”Det är brottsvinsterna som driver kriminaliteten och de senaste två årens trendbrott pekar på att vi är på väg åt rätt håll”, sa Johan Halling, brottsförebyggande samordnare på Nationellt bedrägericentrum, när siffrorna presenterades
Men räknat ur Polisens tabeller sjönk bara de mindre förlusterna. För dem som förlorade under en miljon kronor gick summan från 966 till 502 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, medan summan för dem som förlorade mer än så steg från 735 till 1 094 miljoner kronor.
Förlorade i snitt 4,1 miljoner var
De 265 personerna förlorade i snitt drygt 4,1 miljoner kronor var, och Polisens rapport förklarar inte varför utvecklingen skiljer sig åt.
”Ofta bygger bedragaren en relation med konsumenten under lång tid och konsumenten är därför i många fall övertygad om att det handlar om en riktig investering”, skriver Finansinspektionen i sin konsumentskyddsrapport om hur upplägget fungerar.
Bluffen kan börja med en första insättning på drygt 2 500 kronor och växa i takt med att offret litar mer på den falska rådgivaren.
Norges största bank DNB ser hur bedragarna lägger allt mer tid på att bygga förtroende hos offren. ”De skickligaste bedragarna uppträder som ’rådgivare’ som håller regelbunden kontakt med offren och manipulerar dem grovt”, säger Sebastian Claydon Takle, som leder bankens arbete mot bedrägerier, till tidningen Dine Penger.
Offren lotsas förbi sin egen bank
Varje ny insättning måste passera offrets bank. Enligt Handelsbanken, som gick ut med en varning i måndags, har bankerna blivit bättre på att upptäcka misstänkta transaktioner och ställa frågor till kunder som riskerar att bli lurade, och därför söker bedragarna nya vägar.
Ett sätt är att uppmana offret att öppna konto i en annan bank, ofta en digital nischbank och ibland en bank utomlands.
”Om en investeringsrådgivare uppmanar dig att öppna konto i en annan bank, undvika frågor från din befintliga bank eller lämna missvisande uppgifter om betalningens syfte bör varningsklockorna ringa”, säger en privatrådgivare på Handelsbanken.
När offret har öppnat det nya kontot flyttas pengarna först dit och förs sedan vidare till bedragaren, och på så sätt försöker bedragaren dölja vad betalningen egentligen gäller, enligt Handelsbanken.