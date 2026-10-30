265 svenskar förlorade över en miljard på falska investeringar

Polisen, som sedan hösten 2025 driver en nationell operation mot toppaktörer inom den grova organiserade brottsligheten, ser det minskade totalbeloppet som ett tecken på att arbetet ger resultat.

”Det är brottsvinsterna som driver kriminaliteten och de senaste två årens trendbrott pekar på att vi är på väg åt rätt håll”, sa Johan Halling, brottsförebyggande samordnare på Nationellt bedrägericentrum, när siffrorna presenterades

Men räknat ur Polisens tabeller sjönk bara de mindre förlusterna. För dem som förlorade under en miljon kronor gick summan från 966 till 502 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, medan summan för dem som förlorade mer än så steg från 735 till 1 094 miljoner kronor.

Förlorade i snitt 4,1 miljoner var

De 265 personerna förlorade i snitt drygt 4,1 miljoner kronor var, och Polisens rapport förklarar inte varför utvecklingen skiljer sig åt.

”Ofta bygger bedragaren en relation med konsumenten under lång tid och konsumenten är därför i många fall övertygad om att det handlar om en riktig investering”, skriver Finansinspektionen i sin konsumentskyddsrapport om hur upplägget fungerar.





Under 2024 anmäldes 3 250 investeringsbedrägerier i Sverige (Foto: Pexels)

Bluffen kan börja med en första insättning på drygt 2 500 kronor och växa i takt med att offret litar mer på den falska rådgivaren.

Norges största bank DNB ser hur bedragarna lägger allt mer tid på att bygga förtroende hos offren. ”De skickligaste bedragarna uppträder som ’rådgivare’ som håller regelbunden kontakt med offren och manipulerar dem grovt”, säger Sebastian Claydon Takle, som leder bankens arbete mot bedrägerier, till tidningen Dine Penger.