Nya trenden: Fjällstugan blir ett hem året runt

Stugan ska fungera året om

Glöm fjällstugan som bara används under sportlovet. Nu vill allt fler förmögna bostadsköpare kunna njuta av sina exklusiva bergsbostäder året runt, vare sig det handlar om skidåkning, vandring, cykling eller bara att vara ute i naturen.

Den traditionella alpstugan har utvecklats till ett andra hem där ägarna kan tillbringa betydligt mer tid än några vinterveckor.

När snön smälter tar vandringsleder, mountainbike, golf och naturupplevelser över. Samtidigt lockar bergens svalare klimat under heta sommarmånader, som även det följer trenden med coolcation.

Enligt fastighetsrådgivaren Knight Frank vill köparna numera använda bostäderna under hela året, och det är en viktig faktor när de funderar på att köpa en fastighet.

Vandra på sommaren och åka skidor på vintern. Eller bara njuta av naturen. (Foto: Wikimedia Commons)

I exklusiva skidorter som Courchevel, Gstaad och Andermatt växer också intresset för bostäder som kombinerar privat ägande med hotellservice.

Här kan ägarna få tillgång till concierge, spa, restauranger och andra bekvämligheter som tidigare kopplades ihop med femstjärniga hotell.