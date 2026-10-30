Skidåkning, vandring och cykling. Nu ska vi använda fjällstugan året om och naturen står i fokus i den nya trenden.
Nya trenden: Fjällstugan blir ett hem året runt
På sistone har priserna på lyxbostäder i bland annat Alperna rusat i pris.
Det finns dock fortfarande klipp att göra på sina håll, och en ny trend är samtidigt att vi använder fjällstugorna året om.
Stugan ska fungera året om
Glöm fjällstugan som bara används under sportlovet. Nu vill allt fler förmögna bostadsköpare kunna njuta av sina exklusiva bergsbostäder året runt, vare sig det handlar om skidåkning, vandring, cykling eller bara att vara ute i naturen.
Den traditionella alpstugan har utvecklats till ett andra hem där ägarna kan tillbringa betydligt mer tid än några vinterveckor.
När snön smälter tar vandringsleder, mountainbike, golf och naturupplevelser över. Samtidigt lockar bergens svalare klimat under heta sommarmånader, som även det följer trenden med coolcation.
Enligt fastighetsrådgivaren Knight Frank vill köparna numera använda bostäderna under hela året, och det är en viktig faktor när de funderar på att köpa en fastighet.
I exklusiva skidorter som Courchevel, Gstaad och Andermatt växer också intresset för bostäder som kombinerar privat ägande med hotellservice.
Här kan ägarna få tillgång till concierge, spa, restauranger och andra bekvämligheter som tidigare kopplades ihop med femstjärniga hotell.
Attraktiva även utanför skidsäsongen
Det gör bostäderna mer attraktiva även utanför skidsäsongen och bergsbostäderna blir som sagt allt dyrare enligt en Knight Frank-rapport.
Samtidigt är utbudet begränsat. I många populära skidorter finns få möjligheter att bygga nytt, vilket bidrar till att hålla priserna uppe.
En ny syn på lyx
Förändringen handlar också om livsstil. När fler kan arbeta på distans blir det lättare att tillbringa längre perioder i ett andra hem.
För välbärgade köpare är det inte längre tillräckligt att äga en exklusiv skidstuga som står tom större delen av året. Den nya lyxen handlar i stället om att kunna använda bostaden när man vill, oavsett säsong.
Varmare i bergen
I takt med att vi lever i ett varmare klimat kommer dessa stugor och fastigheter bli hem året runt.
Det ställer samtidigt nya krav på bostäderna. Rymliga kök, hemmakontor och utomhusytor blir viktigare när bostaden ska fungera som ett riktigt hem, snarare än en tillfällig semesteradress.
Samtidigt förändras skidorterna i grunden. Restauranger, butiker och hotell som tidigare främst riktade sig till vinterturister kommer nu börja hålla öppet under en större del av året.
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